İhanet söylentisinin faturasını ona kestiler... Kocan da başkalarının servetini yağmaladı!

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Halktan bir aileden gelen ve birçok kişiye göre tıpkı masallardaki gibi önce prenses olan sonra da kraliçeliğe hazırlanan Kate, zaten Prens William ile flört ettiği dönemden beri merak konusuydu. Ama son üç aydır bu kadar çok konuşulmasının nedeni başka.

Artık onu takip etmeyenlerin de bildiği gibi bu yılın ocak ayında Kate'in karın bölgesinden bir ameliyat geçirdiği açıklandı. O açıklamaya göre Kate, Paskalya sonrasına kadar görevlerine ara vermişti.

Ama söz konusu kişi, milyonların takip ettiği biri olunca bu olayın ardından sayılamayacak kadar çok dedikodu üretildi, iddia ortaya atıldı.

Sonunda Prenses ortaya çıktı ve başına geleni açıkladı... Yani kanser tedavisi gördüğünü kendisini merak eden milyonlarca kişiye duyurdu. Bu olayın bir yanı...

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BİR GRUP ALDATMA İDDİALARINI DURMADAN TEKRARLIYOR

Kate'in kaybolduğu süreçte adı en az onun kadar anılan biri daha vardı... Yıllardır ara ara William ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Rose Hanbury ya da resmi adıyla Markiz Rose Cholmondoley.

Kate'in ortaya çıkma süresi uzadıkça bu söylentiler de freni boşalmış bir araç gibi akıp gitmeye başladı. Bu iddialardan biri de Kate'in, William'ın kendisini Rose Hanbury ile aldatmasına daha fazla dayanamayıp çekip gittiğiydi.

Bir hafta içinde olanların sonunda hayranları Kate'in kanser olması yerine bu iddianın doğru olmasını dileyecek duruma bile geldi.

Kate'in kendisi tarafından yapılan kanser tedavisi açıklamasına rağmen yıllardır sürüp gelen bu iddia yine hız kesmiş değil.

Buna göre William, Norfolk'ta yaşadıkları konutta komşuları olan, ailece görüştükleri Cholmondoley Markisi David Rocksavage'ın karısı Rose ile yasak bir ilişki yaşıyor.

Bu arada bütün bunlar kanıtlanmış değil, üstelik Rose avukatları aracılığıyla bu iddiaları yalanladı.

Yine de olaylar öyle bir noktaya geldi ki kim yalanlarsa yalanlasın Rose ile William'ın yasak ilişki yaşadığına inanan hatırı sayılır bir kitle var.

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Durum böyle olunca hem de böyle bir ortamda Rose Hanbury, sosyal medyanın dikkatini daha fazla çekmeye başladı.





EVLERİNDEKİ ANTİKA EŞYALAR SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sık sık bu mecralarda fotoğrafları paylaşıldı. Bütün bunların sonucunda da Rose bu kez aristokrat kocasıyla birlikte bazı iddiaların odağına yerleşti.

İşin ucu geldi Rose'un sürdürdüğü lüks hayatın kocası David'in ailesinin yüzyıllar önce yaptığı yağmalardan kaynaklandığı bile ileri sürülür oldu.

Gelelim Rose ve kocasının suçlanmasına neden olan o suçlamaların kaynağına... Yani aslında daha önce çekilen ama son dönemlerde sosyal medyada yayıldıkça yayılan o fotoğraflara.. Aslında o paylaşımlar daha önce bazı dergilerde yayınlanan fotoğrafları içeriyordu.

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Ama işte sınır tanımayan sosyal medya kullanıcıları Rose ile David'in evinin dekorasyonunda öne çıkan atmosfere bakarak özellikle de bazı aksesuarlardan yola çıkarak çifti yağmacılıkla suçlamaya başladı.





'AİLESİNİN ÇİN'DEN YAĞMALADIĞI ANTİKALARLA LÜKS HAYAT SÜRÜYOR' BİLE DEDİLER

Rose ile kocası David üç çocuklarıyla birlikte Norfolk'ta 18'inci yüzyıldan kalma bir malikanede yaşıyorlar. Elbette aristokrat kökenlere sahip David Rocksavage'ın aile evinin dekorasyonu da ona uygun.

Sosyal medya paylaşımlarında çiftin poz verdikleri köşede Çin'in Qing Hanedanlığı döneminden kalan bazı aksesuarlar görünüyor.

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İşte birçok kullanıcı bunlara bakarak Rose ile kocasını yağmalanmış tarihi eserlerin arasında lüks hayat sürmekle suçladı.

Üstelik bu iddiaları ortaya atanlardan bazıları Çin'de kullanılan Instagram benzeri Xiaohongshu adlı uygulamada aktif olan kişiler.

Bu kullanıcılar Rose ile kocasının Çin'in tarihi mirasını yağmalanmasına ortak olduğunu yine ülkede yaygın olan sosyal medya platformları Weibo ve Douyin'de de dile getirdi.





UNVAN ALIP İNGİLİZ ARİSTOKRASİSİNE GİRDİLER

Aslına bakılırsa David ile Rose'un evindeki o doğu motifli antikalar Cholmondoley Markisi'nin baba tarafı olan Sassoon ailesinden miras. Yani David'in baba tarafından büyükannesi olan Sybil Sassoon'un ailesinden.

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Böyle bakıldığında David Cholmondoley'in baba tarafından büyükannesinin öyküsü filmlere konu olacak türden. Özellikle sahip oldukları maddi varlığa ulaşmaları hep bir tür şaibeyi de beraberinde getirdi.

İsterseniz işin bu ilginç kısmına da bir bakalım. Sassoon ailesi 19'uncu yüzyıldan kalma köklü bir ticaret imparatorluğunun sahibi.

Aile servetinin çoğunu da Hindistan ve Çin'den yaptığı tekstil, çay gibi ürünlerin satışından elde etti.

Doğu kökenli Musevi bir aile olan Sassoonlara mensup Adbullah, 1872'de Sir Albert adıyla şövalyelik unvanı alınca aile de İngiliz aristokrasisine girmiş oldu.

O SERVETİN NASIL ELDE EDİLDİĞİ HEP TARTIŞMA KONUSU

Aynı zamanda sanat ve antika meraklısı olarak da bilinen Sassoon ailesinin servetlerini nasıl edindiği konusunda da sürüp giden şaibeler var. Özellikle de Çin'de yaşanan iç karışıklıklardan faydalanıp antika ve değerli eserleri ülkeden kaçırdıkları ileri sürülüyor ailenin.

İşte bütün bunları bilen özellikle de Çinli sosyal medya kullanıcıları Rose Hanbury'nin kocasıyla paylaştığı lüks hayatının temelinde kendilerine ait değerli eserlerin olduğunu ileri sürüyor.

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SÖYLENTİLER 2019'DAN BU YANA ORTADA DOLANIYOR

Rose Hanbury'nin adı 2019 yılından bu yana William ile yasak aşk söylentisine karışmış durumda. Galler çiftinin üçüncü bebeği Louis'nin dünyaya gelmesinden bir süre sonra hayranlarını şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre William, karısı Kate'i üçüncü hamileliği sırasında aldatmıştı. Yasak aşk yaşadığı kişi ise aile dostları ve komşuları olan, sık sık görüştükleri Rose Hanbury'ydi. Yani Cholmondeley Markisi David Rocksavage'ın eşi ve üç çocuğunun annesi.

Henüz 30'lu yaşlarında olan Rose Hanbury ile kendisinin iki katı yaşındaki kocası Rocksavage, Kate ve William'ın Anmer Hall'deki konutuna komşu bir malikanede yaşıyordu. Bu aristokrat aile ile William ve Kate arasında sıkı bir dostluk oluştu kısa sürede. Ki zaten bir soylu olan Rocksavage, kraliyet ailesine hiç de uzak biri değildi.

İlk iddialar ortaya atıldığında özellikle çiftin hayranları için büyük bir şok oldu. Çünkü onlara göre annesi Diana, babası Charles tarafından dünyanın gözleri önünde aldatılan William, asla böyle bir şey yapmazdı. Annesinin yaşadıklarını Kate'e yaşatmazdı.

Ama öte yandan bu tür söylentilere sık sık yer veren In Touch dergisine göre olay gerçekti. Hatta yine yayın organının iddia ettiğine göre Kate, bu konuda kocasıyla yüzleşmiş ve William da 'bunun doğru olmadığını ama yapabileceği bir şey de bulunmadığını' söylemişti. Üstelik de gülerek.

'YARALAYICI SÖYLENTİLER' YALANLANDI AMA KAFA KARIŞTIRAN GELİŞMELER OLDU

Aslına bakılırsa bu konu basında iyiden iyiye alevlenirken ihaneti doğrulayacak hiçbir kanıt da yoktu. Hatta İngiliz Daily Mail gazetesi, her iki tarafın da bu konuda yasal olarak bazı girişimlerde bulunacağını belirtip "Bu yaralayıcı söylentiler kesinlikle yalan" diye yazdı.

Ama yine de aldatma söylentileri bitmek bilmedi. Üstelik kafaları karıştıran başka bir gelişme oldu. Kate ile William, Rose ve kocası David Rocksavage ile bütün ilişkilerini kesti. Hatta Anmer Hall'daki konutlarından taşındı. Bütün bunlar da bazı yorumlara göre iddiaların doğruluğunun kanıtıydı. Tabii ki Kate ile William, bu konuda "ser verip sır vermedi."

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İHANETE UĞRAMANIN ÜZÜNTÜSÜ MÜ?

Bu söylentiler hakkında yorum yapanların bazıları Kate'in gittiği bazı ziyaretlerde her zamankinden daha solgun ve yorgun görünmesini, ihanete uğramanın yüküne bağladı. Kocasıyla katıldığı bir etkinlikte kameralar karşısında belki de farkında olmadan yaptığı bir hareket, Kate'in evliliğinin dışarıdan göründüğü kadar mutlu olmadığına kanıt olarak gösterildi. Tam da aldatma iddialarının şok etkisi yarattığı ilk dönemde yaşandı bu ilgin olay.

Kate ile William, görevlerinin bir parçası olarak ünlü aşçı Mary Berry'nin programına konuk oldu. Aslında her ikisi de "ağzı kulaklarında" denilecek şekilde gülüp Berry ile sohbet ediyordu. Ama o sohbet sırasında William, elini karısının omuzuna koydu. İşte o anda Kate beklenmedik bir hareket yaptı ve onun elini geri itti. Bu durum da Kate'in artık bazı duygularını içinde tutamadığı, istemsiz olarak Wililam'a tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

YASAK AŞK SÖYLENTİSİ PEŞLERİNİ BIRAKMIYOR

Aradan üç koca yıl geçti ama bu aldatma söylentileri çiftin peşini bir türlü bırakmadı. Son zamanlarda ise bazı dedikodu sitelerinde başka bir söylenti dolaşmaya başladı. Üstelik de bu yılın şubat ayında.

Buna göre William, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Rose Hanbury ile geçirmişti. O dönemlerde Kate de bir ziyaret sırasında, kocasının kendisine özel günlerde çiçek verme geleneğine sahip olmadığını söylemesi ortalığı yine hareketlendi.

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'O GELECEĞİ, ELİNİN TERSİYLE İTMEZ'

Elbette işin aslını Kate ile William'dan başkası bilemez. Bazılarının sosyal medya platformlarında söylediği gibi halktan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Kate Middleton, geleceğin kralının annesi, daha da önemlisi geleceğin kraliçesi olma şansını bir başka kadın yüzünden elinin tersiyle itmeyecek kadar akıllı.

Zaten konumları ve ailenin son yaşadıkları göz önüne alınırsa Kate ile William'ın ayrılması gibi bir durum söz konusu değil.

SÖYLENTİLERİ, HARRY İLE MEGHAN CEPHESİ Mİ YAYIYOR?

Bu konudaki bir başka görüş ise bu aldatma söylentilerini yayanların Prens Harry ile Meghan Markle cephesi olduğu.

Daha doğrusu bunu yapanlar Harry ile Meghan'ın taraftarları. Zaten sosyal medya platformlarında durup durup bu söylentileri alevlendirenler Harry ile Meghan'ın taraftarı olduğu bilinen hesaplar.

Bu yorumları yapanlar, William ile Rose Hanbury arasındaki yasak aşk söylentilerinin de ilk kez 2019 yılında, yani Harry ile Meghan'ın evlenmesinden sonra ortaya çıktığını hatırlatıyor.