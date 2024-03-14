Prenses Kate, dipsiz kuyuda kayboldu... Söylentiler bitmek bilmiyor... 'İhanete bacak şovla meydan okudu'.... 'İnsan içine çıkacak halde değil'

Haberin Devamı

Fakat bütün bunların ötesinde nerede ne olursa olsun her zaman herkesten "rol çalan" bir aile son iki buçuk aydır bütün bu gelişmeleri gölgede bıraktı.

Artık sadece magazin basını değil, daha ciddi yayın organları bile bu konuya yoğunlaşmaya, daha farklı bir gözle bakmaya başladı.

Açıkçası böyle olması da normal. Çünkü işler bir magazin olayı olmaktan öteye geçip bazılarına göre bir tür "polisiye" olaya dönüştü.

TOZ PEMBE DÜNYANIN PRENSESİYDİ... KARANLIK TEORİLERİN MERKEZİNE OTURDU

Anladınız değil mi? İngiliz kraliyet ailesinde son dönemde yaşanan olaylardan söz ettiğimizi... Evlilik yoluyla aileye katılan, geleceğin kraliçesi, Galler Prensesi Kate Middleton bu olayın merkezindeki kişi.

Haberin Devamı

Prens William ile aşk yaşamaya başladığı andan itibaren bir tür peri masalının, toz pembe bir dünyanın kahramanı gibi görülen Kate Middleton, geçtiğimiz ocak ayından bu yana akla hayale gelmeyecek komplo teorilerinin merkezine oturdu.

Hatta artık sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda Middleton'ın etrafında olanlar gizemli bir kayıp olayı olarak değerlendiriliyor.

Son birkaç gündür de sosyal medyada ve basında onun iki buçuk aydır ortada görünmemesini polisiye bir konu olarak ele alanlar da ortaya çıkmaya başladı.

Kate'in İngiltere'deki Anneler Günü nedeniyle paylaştığı bu poz İngiliz kraliyet ailesinin tarihine bir skandal olarak geçti. Fotoğrafı servis eden haber ajansları sonradan geri çekti.

'YIPRANDI... GÖREVLERİNİ BIRAKMAK İSTİYOR'Aylardır merak edilen Kate Middleton ile ilgili olarak ortaya atılan son iddiaya bakalım bir de. Radar Online adlı internet sitesinin haberine göre Middleton, kraliyet ailesindeki görevlerinden geri çekilmek istiyor. Yani bir başka deyişle İngiliz kraliyet ailesinin "tanıtım yüzü" eltisi Meghan Markle ile kayınbiraderi Prens Harry'nin izini takip edecek.Teknik olarak geleceğin kraliçesinin böyle bir adım atması mümkün görünmese de ortada dolaşan en iddia bu yönde. Kate'in böyle bir karar almasına da halkın bazı kesimleri tarafından 'ırçkı' ve 'bir tür canavar' olarak gösterilmesi neden oldu. Bu yüzden de tekrar görevlerine başlayacağı tarihi bilerek ve isteyerek daha ileriye itiyor. Siteye konuşan kaynaklara göre Kate Middleton, akvaryuma benzettiği kraliyet hayatındaki sürekli baskı onun fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar verdi. Bu yüzden de gerçekten bir ameliyat geçirmiş olsa bile artık eskisi gibi sürekli ön planda olacak kadar güçlü hissetmiyor kendini.Ama bu iddianın çok taraftar bulmadığını da söylemek gerek. Çünkü Kate geleceğin kralının karısı olarak kendini böyle halktan gizleyemeyeceğinin de gayet farkında.

Haberin Devamı

Bilenler bilir ama biz yine de bir hatırlatalım... Bu yılın ilk ayının ilk yarısında Kensington Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı.

Buna göre Prens William'ın karısı Kate Middleton, karın bölgesinden "planlı" bir ameliyat geçirmişti. İki ay hastanede kalacaktı, sonra da nisan ayının ortalarına kadar hiçbir görevine katılamayacak evinde dinlenecekti.

Olay daha başından büyük bir gizem perdesi ardında sunuldu. Kate ne ameliyatı olmuştu? Hastanede kalma süresi niye bu kadar uzundu? Ev istirahatinin bu kadar uzun olmasını gerektiren nasıl bir hastalığı vardı?

Yapılan resmi açıklamada Kate'in kanser olmadığı bilgisi de vardı üstelik. Öyleyse bunca uzun gözlerden uzak olmanın ardında ne olabilirdi?

Sorular soruları getirdi. Aradan geçen bunca zaman içinde de hiçbirine net bir yanıt gelmedi. Önceleri herkes Kate'in hastalığı hakkında tahmin yürüttü. Resmi olarak şeffaf bir bilgi verilmeyince böyle olması da normaldi aslında.

Haberin Devamı

PAPARAZZİ FOTOĞRAFI DENİZİ DALGALANDIRDI

Fakat sonra beklenmedik iki gelişme oldu.. Amerikalı paparazzi Kate olduğu ileri sürüler bir genç kadın ile annesi Carole Middleton'ı bir otomobilin içinde görüntüledi.

Aracı annesi kullanıyordu ve onun Carole olduğu kesindi. Fakat yanında oturan ve Kate olduğu ileri sürülen genç kadının Galler Prensesi olduğuna kimse inanmadı.

Daha bunun gürültüsü dinmeden bu kez Kate, İngiltere'deki Anneler Günü nedeniyle çocuklarıyla birlikte çekilen bir pozunu, resmi Instagram sayfasında yayınladı. Bütün haber ajansları da bunu servis etti.

Çünkü geçen yılın aralık ayından beri görünmeyen Prenses ortaya çıkmıştı... Bunun haber değeri v ardı. Peki ama Kate gerçekten ortaya çıkmış mıydı? İşte orası büyük bir soru işareti.

Haberin Devamı

Çünkü sonradan ortaya çıktığına göre o karenin üzerinde aşırı şekilde oynanmıştı. Hatta bazılarına göre aslında o pozu vermeyen kişiler fotoğrafa montajlanmıştı.

Bu yetmedi, Kate çıkıp yaptığı photoshop uygulamaları için özür dilerdi. Üstüne bir de haber ajansları fotoğrafı servisten geri çekti...

Özetle İngiliz kraliyet ailesi uzun bir süre unutulmayacak bir skandala imza atmış oldu. Bu olayın neden bu kadar kötü yönetildiği de merak konusu oldu.

İDDİALAR KATE İLE WILLIAM'IN EVLİLİĞİNE DOĞRU KAYDI

Bu bir yana, Kate bunca zaman ortada görünmeyip bir de üstüne böyle bir fotoğraf skandalına imza atınca ortalık daha da karıştı.

Haberin Devamı

Artık söylentiler, iddialar Kate'in sağlığından kocası William ile ilişkisine doğru kaydı. Zaman zaman gündeme gelen Wililam'ın Kate'i yakın aile dostunun karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddiası bu kez daha güçlü bir biçimde gündeme geldi.

Son günlerde ortalarda dolaşan iddialara bir göz atalım: Tecrübeli yazarlara bile ilham verecek bu iddialara göre William gerçekten de karısını aldattı.

Üstelik üçüncü bebeklerinin doğumundan kısa süre sonra gerçekleşen bu olay orada kalmadı.Kaçamak ilişki hala sürüyor.

Kate de bunu zaten biliyordu ve artık dayanamaz hale geldi. Sonuç olarak da ruh sağlığını yitirdi. Aslında ortada bir ameliyat yok, Kate'in psikolojik tedavisi söz konusu.

'BACAK ŞOVUYLA MESAJ GÖNDERDİ'

Bu iddiaları gündeme getirenlerin en önemli kanıtı da Kate'in katıldığı son etkinliklerden biri olan Güney Kore Devlet Başkanı'nı karşılama töreniydi.

O gün aslında ayak bileklerine kadar uzanan bir kıyafet giyen Kate, otomobilden inerken eteklerinin iyice yukarıya doğru sıyrılmasına engel olmamış ve o duruşuyla kocasına ve onun kendisini aldattığı Rose Hanbury'ye mesaj göndermişti.

Yine olayın orta yerinde Kate ile William'ın aile dostu Rose Hanbury vardı bir başka deyişle. Peki kim bu Rose Hanbury? Neden William ile adı böyle bir söylentiye karışıp duruyor? Onun özel hayatı nasıl? Kiminle evli ve kaç çocuğu var?

KATE'İN SIKINTIDAN ZAYIFLADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Artık duymayan kalmadı büyük olasılıkla... İddia o ki İngiliz kraliyet ailesinin Kral Charles'tan sonraki iki numaralı ismi Prens William, eşi Kate'i soylu aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattı. Hatta bu durumdan Kate de haberdar. Ama buna rağmen çift dışarıya karşı böyle bir durum yokmuş gibi davrandı uzun süre.

Bu iddiaların devamına göre Kate Middleton'ın üç çocuk doğurmasına rağmen bu kadar zayıf olmasının nedenlerinden en önemlisi bu yasak ilişki.

Hatta bazen yorgun ve üzgün görüntüsünü güzel giysilerle kapatamaması da bundan.

Zaten konuyu takip edenler bilir. William'ın karısı Kate'i aldattığı dedikoduları, ilk kez 2019 yılında çıktı. Sonra da aradan geçen zaman içinde yılda bir ya da iki kez gündeme geliyor.

Aslında William'ın babası Charles'ın, karısı Diana'yı nasıl herkesin gözleri önünde aldattığını bilenler bu dedikodulara inanma eğiliminde. Üstelik William'ın dedesi Prens Philip'in de bazen bu tür kaçamaklar yaptığı yıllardan beri söyleniyor.

SÖYLENTİLER DÖRT YILDIR ORTADA DOLAŞIYOR

William ile Rose'un yasak aşk yaşadığı iddiaları 2019 yılında ilk kez ortaya atıldığında Kate Middleton'ın ailesinin yakın bir dostu Us Magazine'e şunları söylemişti: "Kate bu söylentileri kalp kırıcı ve incitici buluyor. Hatta çocuklarının bir gün bütün bunları internette okuyabileceği fikrinden de nefret ediyor."

Bütün bu iddialar bir zamanlar yakın dost olan Kate ve William ile Rose ve David'i birbirinden uzaklaştırdı.

Ama buna rağmen Rose, Prens Philip'in cenaze törenine katıldı. Kral Charles'ın taç giyme töreninde de yer aldı. Ayrıca çiftin çocuklarından Oliver da Prens George ve Camilla'nın torunlarıyla birlikte o törende görev yaptı.

ESKİDEN KOMŞU EVLERDE YAŞIYORLARDI

Wiliam'ın karısını aldattığı öne sürülen kişi, Anmer Hall'daki konutlarına komşu evde yaşayan David Cholmondeley'in eski bir model olan karısı Rose Hanbury.

Bu arada David'in aynı zamanda Cholmondeley Markisi olduğunu ve Kral 3. Charles ile çok yakın çalıştığını hatırlatalım.

Zaten bu söylentinin tekrar gündeme gelmesinin nedeni de Rose Hanburry'nin eşi David Cholmondeley'nin Charles'ın maiyet lordu olarak atanması. Hatta çiftin çocuklarından birinin yani Oliver'ın, 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde kralın eşlikçilerinden biri olarak görevlendirilmesi.

Öte yandan birçok kişiye göre Charles oğlunun yasak ilişkisini bile bile Rose Hanbury'nin kocasını böyle bir göreve getirmezdi. Karşıt görüş ise kendisi de Diana ile evliyken bütün dünyanın gözünün önünde onu Camilla ile aldatan Charles'ın bu konuya çok da fazla önem vermeyeceği. Rivayetler çeşitli özetlemek gerekirse.

BİR DE 'ÇOCUK MESELESİ' ÇIKTI

Bu arada Marca adlı internet sitesinin dün ortaya attığı akıl uçuran başka bir söylentiye de konu oldu Rose Hanbury ile Prens William.

Buna göre David Cholmondeley ile Rose Hanbury boşanmak üzere. Nedeni ise çiftin kızı Iris Marina Aline Cholmondeley'in bu evlilikten dünyaya gelmediğinin otaya çıkması. Bazı kişiler, küçük kızın Rose Hanbury ile William'ın kızı olduğunu ileri sürecek kadar ileriye götürdü işi. Ama bu da yasak aşk iddialarını başka bir boyuta taşıdı. Yani daha eskiye. Çünkü küçük Iris, 2016 doğumlu. Eğer bütün bunlar gerçekse, William'ın Rose ile ilişkisi; Kate'in Louis'ye hamileliğine değil daha eskiye uzanıyor.

Öncelikle Rose ile Wililam'ın birbirlerini çok eskiden tanımaları, şaşılacak bir durum değil. Hanbury'nin büyükannesi Lady unvanı taşıyan Elizabeh Lambert. Hatta Lady Lambert, Kraliçe 2. Elizabeth'ih düğününde onun nedimelerinden biri olarak yer aldı.

ESKİ BİR MODEL... SOYLU KOCASINDAN ÇOK DAHA GENÇ

Şu anda süren evliliğinden üç çocuk sahibi olan Rose Hanbury, bir zamanlar modellik yapıyordu. Ünlü İngiliz model Kate Moss ile aynı ajansa bağlıydı.

Hanbury ve asilzade kocası David 2003 yılında İtalya'da bir tatil sırasında tanıştılar. Altı yıl sonra nişanlandılar ve yine aynı yıl, yani 2009'da evlendiler.

39 yaşındaki Rose'un kocası ondan 23 yaş daha büyük. Buna rağmen, ortaya atılan bu söylentiler dışında evliliklerini bugüne kadar uyumlu bir şekilde sürürdüler. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.

Bu arada Daily Beast adl internet sitesine konuşa kaynaklar Rose ile Kate arasında herhangi bir sorun yada düşmanlık olmadığını belirtip "Bütün bu söylentiler saçmalık. Rose Hanbury ve kocası, kraliyet ailesiyle geçmişe uzanan bağlantılara sahip" diye durumu değerlendirdiler.

YİNE DE ISRAR EDENLER VAR

2019'da William'ın Rose Hanbury ile karısını aldattığı söylentilerine karşı yasal girişim başlatıldı. Ancak bunlar görünüşe göre kimseyi durdurmadı. İngiliz basınının önde gelen tabloid gazeteleri bir zamanlar sıkı dost olan iki aile arasında büyük ir anlaşmazlık yaşandığını ancak bunun nedeninin gizem perdesi ardında saklı kaldığını yazdı.

The Sun gazetesi, Kate ile Rose'a gönderme yaparak "Kate'in kırsal bölgede bir rakibi mi var?" sorusunu sordu. Hatta Kate'in, Rose'un William'ın çevresinden kademeli olarak uzaklaştırılmasını istediği ileri sürüldü.

En çarpıcısı ise London Times'ın köşe yazarı Giles Coren'in attığı bir tweet oldu. Coren "Evet, bu bir ilişki. Yazıyı okumadım ama olaydan haberim var. İlişkiyi herkes biliyor" mesajı ortalığı bir kere daha hareketlendirdi. Ama Coren sonra bu mesajı sildi.

Öyle ya da böyle William, Kate ve Rose isimlerinin yan yana anıldığı bu tür iddiaları önümüzdeki aylarda da zaman zaman göreceğiz gibi!

'ŞU AN İNSAN İÇİNE ÇIKACAK DURUMDA DEĞİL'

Son birkaç gündür Kate ile ilgili olarak başka bir iddia daha dolaşıyor ortada. Buna göre Middleton bir estetik operasyon geçirdi. Ama işler iyi gitmediği, sonuç istediği gibi olmadığı için şu an insan içine çıkacak halde değil.

Annesi Carole ile birlikte bir otomobilde görüntülendiği o karede farklı biri gibi görünmesinin nedeni de bu zaten. Yüzündeki estetik izlerinin tamamen ortadan kalkması için belli bir süre ortada görünmemesi gerek.

Bu noktada Kate'in neden estetik operasyon geçirdiğiyle ilgili de bazı dudak uçuklatan söylentiler var. Bunlardan birine göre kocasından şiddet gördü. Sonrasında da fiziksel görüntüsü olumsuz etkilendi.

Bir başka iddia da Kate'in bazı kötü alışkanlıklara teslim olup madde etkisindeyken kaza geçirdiği...

Bütün bu olup bitenler ve söylenenler Monako Prensesi Charlene'in neredeyse bir yıl ortadan kaybolduğu dönemi hatırlatıyor. Ama birçok kişiye göre o zaman bile Prens Albert ve Monako Sarayı krizi İngiliz kraliyet ailesinden daha iyi yönetti. İngiliz kraliyet ailesi ise bu sefer bu olayda sınıfta kaldı.