'Fotoğraf fiyaskosun'dan sonra söylenti çarkları hızlandı... Ameliyat falan yok.... Ayrılık anlaşması yapıyorlar

Haberin Devamı

O ARTIK 'KAYIP KÜLKEDİSİ'

Takvimler 2001 yılını gösterirken tanıştılar... Önce arkadaş oldular sonra da bu arkadaşlık romantik bir ilişkiye dönüştü. Yıllar yıllar sonra evlendiler zaten.

Düğünlerini de dünya izledi. Çünkü genç adam ülkenin gelecekteki kralıydı, genç gelin ise onun kalbini çalan 'Külkedisi'...

Ortada balkabağına dönüşen gösterişli at arabaları ya da merdivenlerde unutulan kristal ayakkabı yoktu ama o genç kıza boşuna "modern çağların Külkedisi" demediler.

O da masal kahramanı Cinderella gibi ülkenin gelecekteki kralının kalbini çalan, sıradan bir aileden gelen bir genç kızdı. Sözü uzatmayalım...

Haberin Devamı

Çiftin üç tane çocukları oldu. Üstelik tahta da bir adım daha yaklaştılar.

Her şey güllük gülistanlık giderken aniden beklenmedik bir gelişme oldu. Güzel Prenses'in sağlık sorunu yaşadığı, operasyon geçirdiği ve uzun süre göz önünde olmayacağı açıklandı.

Belirtiler bu süre öyle böyle değil gerçekten uzundu. Bu yüzden dedikodular birbirini kovaladı. Sonunda olay öyle bir noktaya geldi ki başlarda onlarla hiç ilgilenmeyen insanlar bile şimdi aynı soruyu soruyor: "Bizim kayıp Külkedisi prensesimiz" nerede?"

DİZİ YA DA FİLM DEĞİL GERÇEĞİN TA KENDİSİ!

Bütün bunlar bir dizi ya da film senaryosu olsaydı büyük olasılıkla epey geniş bir izleyici kitlesini etkisi altına alırdı.

Milyonlarca kişi, senaryonun bir sonraki aşaması hakkında fikir beyan edip neler olacağını sorgulardı.

Gerçi şimdi de durum bundan farklı değil ama bütün bunlar bir film ya da dizi senaryosu değil gerçeğin ta kendisi.

ARALIK AYINDAN BU YANA ONU GÖREN OLMADI

Elbette konunun takipçileri çoktan anladı Kate ile William'dan söz ettiğimizi. Galler Prensesi Kate, son olarak geçen yılın aralık ayında Noel kutlamasında ailesiyle birlikte kamera karşısına çıktı ve halkın arasına karıştı.

Haberin Devamı

O günden sonra da onu gören olmadı. Ortada sadece bu yılın ocak ayında resmi açıklamayla duyurulan karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve Paskalya sonrasına kadar bütün görevlerinin iptal edildiği açıklaması var. Bir başka deyişle ilk günden beri kimsenin inanmadığı açıklama!

Bu duyurunun ardından Kate Middleton çok uzun süre ortaya çıkmadı. Sonra aniden Amerikalı bir magazin sitesi tarafından yayınlanan bir fotoğraf yayıldı! Annesi su götürmez şekilde Kate'in annesi Carole Middleton'dı. Fakat onun kullandığı otomobilde yanındaki koltukta oturan kişinin Kate olduğu şüpheliydi.

Daha bunun rüzgarı dinmemişken bu kez de bir fotoğraf fiyaskosu geldi.Hem de öyle bir fiyasko ki planın ardında kim var bilinmez, durumu toparlama çabası olayı daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu.

Haberin Devamı

FOTOĞRAF FİYASKOSU... HEMEN ARDINDAN AYRILIK DEDİKODUSU

Kate ile çocuklarının İngiltere'de kutlanan Anneler Günü nedeniyle sosyal medya sayfasında paylaşılan o olaylı pozu önce dünyanın bütün haber ajansları servis etti.

Sonra da o fotoğraf üzerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle geri çekildi. Dünyanın önde gelen haber ajanslarının kullanımdan kaldırdığı bu fotoğraf ortalığı kelimenin tam anlamıyla toza dumana kattı.

İşte bütün bunlar da Kate Middleton'ın nerede olduğuna dair söylentilerin dozunu biraz daha artırdı. Ameliyattan sonra komaya girdiği, durumunun söylenenden çok daha kötü olduğu söylentileri usul usul bir kenara çekilmeye başladı.

Haberin Devamı

Bunun yerini zaten uzun süredir konuşulan ama son günlerde daha yüksek sesle dile getirilen başka ve artık daha fazla insanın inanmaya başladığı iddialar aldı:

Kate ile William'ın arasında ciddi bir sorun vardı. Bir türlü çözülemiyordu ve büyük olasılıkla çift ayrılık aşamasına gelmişti.

BU KONUDA GÖRÜŞLER FARKLI

Birçok kişiye göre bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Kate; yıllarca William'dan evlilik teklifi almak için sabırla bekledi. Tam onunla evlenip üstelik tahta da bir adım yaklaşmışken böyle bir karar alması mümkün değil.

Ama bunun tersini savunanlara göre de Kate'in de bir dayanma sınırı var. Artık bunun sonuna gelmiş olabilir.

Haberin Devamı

Belki de bunca yıl beklediği hayatın sandığı kadar güzel ve masal gibi olmadığını anladı. Kendi isteğiyle çekilmek istedi.

Özellikle son iki haftadır ortada dolaşan söylentiler bu yönde . Hatta Kate'in çocukları George, Charlotte ve Louis ile İngiltere'de Anneler Günü'nü kutlamak için resmi Instagram hesabında paylaşılan fotoğrafı da bu söylentilerin iyice alevlenmesine neden oldu.

Fotoğrafın photoshop ile yaratıldığı hatta belki de yapay zeka ürünü olduğu iddiaları artık ayyuka çıktı . Bunun için Kate'in bir dergiye verdiği pozun, çocuklarının bir başka pozuyla birleştirildiği bile konuşuluyor. bu komplo teorileri içinde en çok taraftar toplayanı zaten.

BİR DE ÖZÜR DİLEDİ: PASTANIN KREMASI OLDU... AMA BU KREMA TATSIZ

Kate'in sonradan çıkıp "Herkes gibi ben de fotoğraflarımı rötuşluyorum" demesi bu iddialar pastasının üzerine krema oldu. Ama o kremanın tadını kimse beğenmedi.

İşte bütün bu tuhaf hatta bazılarına göre komik gelişmenin ardından Kate ile William'ın arasının bozuk olduğu hatta Kate'in kocasıyla birlikte bile yaşamadığı iddiaları daha yüksek sesle dile getirilir oldu.

Tabii ki bu iddiaları, kraliyet ailesini destekleyen ya da onlarla iyi geçinmek zorunda olan İngiliz basını diye getirmiyor.

Bunun yerine sosyal medya bu işin merkezi oldu. Orada bazı hesapların ileri sürdüğü bu konudaki iddialar önceleri deli saçması olarak görülse de son dönemde buna inananların sayısı artmaya başladı.

'METRES' YİNE ORTAYA ÇIKTI

Bu konudaki söylentiler de çeşitli. Bunlardan birinde William'ın sevgilisi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury'nin adı yine ön planda.

Kendisi de evli ve çocuklu bir kadın olan Hanbury, aynı zamanda William ile Kate'in aile dostu. Hatta bir zamanlar Anmer Hall'da birbirlerine yakın konutlarda oturuyorlardı.

İlişkileriyle ilgili dedikodular basına sızınca Kate ile William oradan taşındı. Fakat sonra başka bir gelişme oldu Rose Hanbury'nin markiz kocası David Cholmondeley, Kral Charles'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Yani iki aile yeniden birbirine yakınlaştı.

Bu hatırlatmadan sonra gelelim söylentilere. Bunlardan birine göre Kate gerçekten ameliyat oldu. Fakat onun iyileşme süreci, kocası William ile uzaklaşmalarına, aralarına soğukluk girmesine neden oldu. Bunun sonucunda da William ile Rose yeniden yakınlaştı.

AMELİYAT OLMADIĞINI SÖYLEYENLER BİLE VAR

Buradan yola çıkan iddialara göre Kate aslında ameliyat falan olmadı. Tam tersine psikolojik bir çöküntü geçirdi. Bunun nedeni de William ile aralarının hiç iyi olmaması.

Hatta bu iddiayı

savunanlara göre Galler çifti bir ayrılık sürecinde. Bu konuda aralarında anlaşmalar yapılıyor.

Bu ayrılık iddialarıyla ilgili de iki farklı ayrıntı konuşuluyor. Bu iddianın gerçek olamayacağına inanan büyük bir grup var.

O KRALİÇE OLMAK UĞRUNA İHANETE KATLANDI

Onlara göre Kate bunca yıl bekleyip kraliçe olmaya bu kadar yakınlaştığında kocasını terk etmez. Bu konuda örnek gösterilen kişi ise Danimarka'nın yeni kraliçesi Mary.

Onun kocası da henüz veliaht prensken İspanyol sosyetik Genoveva Casanova ile kaçamak yaptığı ileri sürülmüştü. Hatta birlikte fotoğrafları bile çekildi.

Eski kraliçe Margarethe'nin oğlunun evliliğini kurtarmak için tahtını ona bıraktığı da konuşuldu bu süreçte. Gelini Mary'nin halk arasındaki popülerliğini bilen Margarethe onu yitirmeyi göze alamadı.

Bu şekilde oğluna sorumluluk vererek onun aklını başına getirdi ve aynı zamanda evliliğini de kurtardı.

Bu olaydan yola çıkanlar Kate'in de iyice yaklaşan tahtı bırakıp gitmeyeceğini savunuyor. Mary nasıl bir şekilde ihaneti sineye çektiyse Kate'in de taht uğruna bunu yapabileceğine inanıyor bu gruptakiler.

İDDİALARDA SON NOKTA

Ama bunun tam tersi iddiayı savunanlar da olduğunu söylememiz gerek. Onlara göre Kate İngiliz kraliyet ailesinde dışarıdan göründüğü gibi mutlu mesut toz pembe bir hayat yaşamıyor.

Tam tersine hayatı zindana döndü. Katı kurallar, üzerindeki baskı, aile içi gerilimler derken bütün bunlara dayanamaz hale geldi.

Bu iddiayı savunanlar Kate'in üç çocuğuyla çekilen o olaylı fotoğrafındaki bir ayrıntıyı da kanıt olarak gösteriyor.

O fotoğrafta Kate'in parmağında bir zamanlar Diana'nın taktığı o ünlü nişan yüzüğü görünmüyor. Hatta sadece o değil, aile üyelerinin taktığı geleneksel Galler altınından alyans bile yok.

Bu yüzden de kendi isteğiyle bütün bunları bir yana bırakmayı seçti. Hastalık bahanesiyle de William ile bir anlaşma yürütüyorlar.

Son birkaç yıldır belirli aralıklarla ortaya atılan William ve Rose Hanbury'nin yasak aşk iddiası bir kez daha gündemde.





ARTIK KRALİYET UZMANLARI DA GİZLİLİKTEN DERT YANMAYA BAŞLADI

Öyle ya da böyle Kate fiziksel olarak etiyle kemiğiyle halkın karşısına çıkmadığı sürece de bu söylentiler bitmeyecek. Hatta tam tersine katlanarak büyüyecek.

Bu arada bazı İngiliz kraliyet uzmanları da ailenin bu krizi yönetemediği görüşünü açıkça dile getirmeye başladı. Kate'in ameliyatının gizemi bir noktaya kadar anlaşılabilir onlara göre. Fakat bu kadar gizlilik de terk tepti.

Kate gibi halka mal olmuş birinin halka karşı sorumlulukları var ve bu yüzden olabildiğince şeffaf biri şekilde fazla ayrıntıya girmeden de olsa başına gelen sağlık sorunu hakkında halka bir açıklama borçlu.

Aksi halde İngiliz kraliyet ailesine olan destek ve güven de giderek azalacak.