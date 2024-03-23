Ünlü oyuncu Kate ile dalga geçmişti... Haberi alınca özür diledi: Çok utanıyorum, üzgünüm

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Belli ki kimse üç aydır ortada görünmeyen Kate Middleton'ın bu şekilde bir haberle halkın karşısına çıkmasını beklemiyordu. Bu açıklamadan önce de Galler Prensesi, hayal gücünün sınırlarını zorlayan iddialarla gündeme gelmişti.

Özellikle de iki hafta önce İngiltere'de kutlanan Anneler Günü nedeniyle Kate'in paylaştığı aşırı rötuşlanmış fotoğraf da bütün bu gizemin üzerine tuz biber ekti.

Hele sonradan "yarattığım karışıklık için özür dilerim" diye bir açıklama yapması ortalığı daha da hareketlendirdi.

Kate'in iki hafta önceki Anneler Günü paylaşımı büyük bir skandal yarattı. Bunun nedeni de görüntünün üzerinde aşırı rötuş yapılmasıydı.

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O Anneler Günü paylaşımına sadece sıradan sosyal medya kullanıcılarından değil gösteri dünyasının ünlülerinden de yorumlar, hatta alaylı tonda şakalar gelmişti üstelik. Özetle 'kategate' adıyla anılan o paylaşım yüzünden Galler Prensesi ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

BLAKE LIVELY ÖZÜR DİLEDİ: ÇOK UTANIYORUM

Kate Middletor'ın hastalığını açıklamasından sonra ünlüler de tavırlarını değiştirdi. İşte bunlardan biri de oyuncu Blake Lively oldu.

Kate'in kanser tedavisi gördüğünü açıklanmasından sonra, Anneler Günü paylaşımına gönderme yapan esprili gönderisi nedeniyle çok utandığını sosyal medya sayfasından ifade etti Lively.

Ryan Reynolds ile evli olan 36 yaşındaki dört çocuk annesi Blake Lively, Instagram hesabından bu konudaki duygularını ifade eden bir paylaşım yaptı.

Lively " Biliyorum bugün kimsenin umurunda değil ama kabul etmem gerektiğini hissediyorum" sözleriyle başladı paylaşımına.

Sonra da Kate'in "skandal" olarak nitelendirilen Anneler Günü paylaşımına yönelik yorumuna gönderme yaptı. "Photoshop kazası nedeniyle aptalca bir gönderi paylaştım. Şimdi bu gönderi beni çok utandırıyor. Özür dilerim.. Herkese sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum" diye bitirdi paylaşımını...

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Lively, Instagram hesabından özür diledi.

GALLER DOĞUMLU OYUNCU İYİ DİLEKLERİNİ GÖNDERDİ

Bu arada Kate Middleton'a iyi dileklerini gönderen başka bazı ünlüler de oldu. Bunlardan biri de Galler doğumlu oyuncu Catherine Zeta Jones'tu.

Michael Doulas ile evli olan Zeta Jones, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Galler ve dünya sizinle birlikte Galler Prensesi... Sizi her zaman seviyoruz" diye yazdı.

IVANKA TRUMP DA DESTEĞİNİ GÖNDERDİ

Politika ve sosyete dünyasının tanınmış simalarından Ivanka Trump da Kate'in kanser haberine yönelik bir paylaşım yaptı.

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Instagram sayfasının hikayeler bölümünde yer verdiği paylaşımında Trump, Kate ile ilgili söylentilere değinerek bunların "kalpsizlik" olduğunu savundu. Herkesi de Kate'in mahremiyetine saygı göstermeye çağırdı.

Ivanka Trump "Karşılaştığı zorluklara rağmen Kate'in gücü ve zarafetiyle pırıl pırıl parladığını" belirtti.

Ivanka açıklamasını şu şekilde bitirdi: "Hızlı bir şekilde ve tam olarak iyileşmesini umuyorum. Onun başka insanlara ilham vermeye ve hayatlarında olumlu bir etki yaratmaya devam etmesini diliyorum."

ABD Başkanı Joe Biden'ın karısı Jill de bir resmi ziyarette tanıştığı Kate Middleton'a "Sen cesursun ve biz seni seviyoruz" diye seslendi.

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'YAPACAK DAHA İYİ İŞLERİMİZ YOK MU?'

Hollywood'un tecrübeli yıldızlarından Jamie Lee Curtis de Instagram sayfasından herkese artık komplo teorilerini bir yana bırakmaları çağrısında bulundu.

Kate için "Küçük çocukları olan bir insan ve sağlık sorunları yaşıyor. Bu özel bir konu" diye yazan Curtis satırlarını şöyle sürdürdü. "Bizim yapacak daha iyi şeylerimiz ya da düşünecek daha önemli konularımız yok mu? Dikkatimizi çeken çok kritik konular varken toplumun geldiği bu nokta gerçekten çok düşük."

Jamie Lee Curtis Kate'in sağlı sorunu olduğunu açıkladığını ve bundan sonra yapılması gerekenin sadece ona ve ailesine iyi dilekler göndermek olduğunu hatırlattı

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Ünlü oyuncu, daha sonra da herkesi kendi ailesine ve hayatına odaklanmaya çağırdı.