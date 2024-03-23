Prenses Kate kansere yakalandı.... 'Onun cesareti benim gururum'... Harry ile Meghan'dan zeytin dalı uzandı... Kardeşinin paylaşımı yüreklere dokundu

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Geçen ocak ayında karın bölgesinden önemli bir ameliyat geçirdiği açıklanan Galler Prensesi, o zamandan bu yana ortada görünmüyordu.

Her ne kadar iyileşme sürecinin Paskalya sonrası tamamlanacağı ve görevinin başına döneceği açıklansa da bu durum, dünyanın dört bir yanında Kate hakkında komplo teorileri kurulmasını ve dedikodular yayılmasını engellememişti.

Sonunda Kate Middleton bir video aracılığıyla kansere yakalandığını açıkladı. Aynı videoda bu haberin kendisi ve tüm aile için büyük bir şok olduğunu, özellikle yaşları 10 ile 5 arasında değişen üç küçük çocuğuna durumu açıklamanın zaman gerektirdiğini anlattı. Kanserin hangi organında bulunduğunu ve hangi evrede olduğunu ise açıklamadı Kate.

Kensington Sarayı da bu konunun özel kalacağını, açıklanmayacağını bildirip herkesin spekülasyonlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

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KATE'E DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Kate Middleton'ın kansere yakalandığını açıklamasından sonra da dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağdı. Dünya liderlerinden ünlülere kadar birçok kişi Galler Prensesi'ne sevgilerini iletti.

Ama Kate Middleton'ın kanser açıklamasına en dokunaklı tepkiler kendi ailesinden geldi. Arasının çok iyi olduğu kayınpederi Kral Charles, artık ailesiyle mecbur kalmadıkça görüşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle bu kötü günde Prens William ile Kate Middleton'a destek mesajları gönderdi.

Kate Middleton'ın, kendisi de bir dönem ruhsal sorunlarla boğuşurken ablası tarafından çok desteklenen erkek kardeşi James Middleton'ın bu konuda yaptığı sosyal medya paylaşımı ise yüreklere dokundu.

'CATHERINE'İN CESARETİ BENİM GURURUM '

Geçtiğimiz ay kendisi de kanserle mücadele ettiğini açıklayan İngiltere Kralı 3. Charles, Kate Middleton'ın kanser açıklamasına dair bir bildiri yayınladı.

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Buckingham Sarayı tarafından yayınlanan bildiride "Charles'ın, Catherine'in hastalığıyla ilgili bu cesur açıklamasından gurur duyduğu" satırları yer aldı.

Kate Middleton, Londra'daki The Clinic'te ameliyat sonrası tedavi görürken kendisi de prostat büyümesi nedeniyle aynı hastaneye yatan Kral Charles adına yapılan açıklamada Kate'in her tür sevgi ve desteği göreceği belirtildi.

Açıklamada Charles ile Kate'in birbirleriyle çok yakın temas halinde kalacakları belirtildi. Bu zor dönemin birlikte aşılacağı da açıklamada yer alan satırlar arasında.

HARRY VE MEGHAN'DAN MESAJ GELDİ

Bu arada aileden olaylı bir şekilde ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle da Kate'in kanser açıklamasından sonra bir mesaj yayınladı. Bu şekilde de Londra'ya okyanusun diğer kıyısından bir zeytin dalı uzatıldı.

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Harry ile Meghan'ın kısa açıklamasında "Catherine ve ailesinin gizlilik ve huzur içinde iyileşmesine dair" dilekler ifade edildi.

Bu arada İngiliz basınında yer alan haberlere göre Harry ile Meghan, dünyayı şoke eden açıklamanın ardından Prens William ve Kate Middleton ile iletişime de geçti. Bu iletişimin telefon mu yoksa video arama şeklinde mi olduğu bilinmiyor.

Harry ile Meghan'ın, Kate'in kanser tedavisi gördüğü hakkında önceden bir fikirleri olmadığı ileri sürülüyor.

Buna göre California'da yaşayan Sussex çifti de Kate'in kansere yakalandığını bütün dünyayla aynı anda öğrendi.

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'BİZ YILLAR İÇİNDE AİLECE NE DAĞLARA TIRMANDIK'

Galler Prensesi Catherine'in kansere yakalandığını açıklamasından sonra en anlamlı mesajlardan biri de erkek kardeşi James Middleton'dan geldi.

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Kendisi de uzun süre ruh sağlığı nedeniyle zor dönemler geçiren ve Kate'ten büyük destek gören James Middleton, Instagram sayfasında birlikte çekilen bir çocukluk fotoğraflarını yayınladı.

James Middleton, ailece birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını da bir kez daha gözler önüne serdi o satırlarda.

Kısa süre önce baba olan James Middleton paylaşımında "Yıllar içinde ailece birlikte birçok dağa tırmandık. Tüm aile olarak bu tırmanışı da seninle birlikte yapacağız" diye seslendi ablası Kate'e.

HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Geçen ocak ayından bu yana ortalarda olmayan Galler Prensesi Kate Middleton'a ne olduğu çok uzun zamandır merak konusuydu. Hatta Prenses hakkında birçok söylenti ortaya atılıyordu. Bunlar arasında kocası William tarafından aldatıldığından çoktan öldüğüne dair söylentiler de vardı.

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Açıklamadan kısa bir süre önce Kate'in tedavi gördüğü hastanede çalışan bazı kişilerin Prenses'in sağlık kayıtlarına ulaşmaya çalıştığı ileri sürüldü. Hatta bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Kate'in kansere yakalandığını açıklamasından sonra da bu konuyla ilgili iddialar durmak bilmedi. İngiltere'de bazı çevrelerde konuşulanlara göre Kate'in sağlık bilgilerine gerçekten ulaşıldı hatta bunlar basına sızdırıldı.

Basın gerçeği açıklamadan önce de İngiliz kraliyet ailesi tarafından Kate'in kanser tedavisi dünyaya duyuruldu. Üstelik bunu da Kate kendisi yaptı.

Prens William'ın karısı üç çocuk annesi Kate Middleton, bir bankta oturarak yaptığı açıklamasında karın ameliyatını, sonrasında yaşananları ve hastalığı çocuklarına nasıl haber verdiklerini anlattı.

TEDAVİNİN İLK AŞAMASINDA

Middleton sözlerine "Bu fırsattan yararlanarak, tüm harika destek mesajlarınız ve iyileşme sürecim sırasında gösterdiğiniz anlayış için kişisel olarak teşekkür etmek istedim" sözleriyle başladı.

Tüm aile için inanılmaz zor birkaç ay geçirdiklerini söyleyen Kate, kendisiyle ilgilenen sağlık ekibini de "harika" diyerek tanımladı ve onlara da teşekkür etti.

Galler Prensesi Kate Middleton sözlerini şöyle sürdürdü: "Ocak ayında Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdim ve o sırada durumumun kanser olmadığı düşünülüyordu. Ameliyat başarılı oldu. Ancak ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle tıbbi ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım."

Bu durumun kendileri için büyük bir şok olduğunu belirten Middleton, küçük çocukları ve aileleri için bu durumu yönetme konusunda ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Galler Prensei "Tahmin edebileceğiniz gibi bu zaman aldı. Tedavime başlamak için büyük bir ameliyatın ardından iyileşmeyi bekledim. Ama en önemlisi, her şeyi George, Charlotte ve Louis'e kendilerine uygun bir şekilde açıklamak ve onlara benim iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı."

EN ZORU ÇOCUKLARA AÇIKLAMAK OLDU

Çocuklarına iyi olacağı konusunda söz verdiğini belirten Middleton " Onlara da söylediğim gibi iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor."

Kate Middleton tedavi sırasında aile olarak zamana, alana ve mahremiyete ihtiyaçları olduğunu da belirtti. Sonra da şunları söyledi:" İşim bana her zaman derin bir neşe duygusu verdi ve mümkün olduğunda geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak şimdilik tamamen iyileşmeye odaklanmam gerekiyor."

KANSER HASTALARINA SESLENDİ: YALNIZ DEĞİLSİNİZ: Bu arada kendisi gibi kansere yakalanan başka insanlara yönelik bir mesaj da verdi Middleton:'Şu anda, hayatları kanserden etkilenen herkesi de düşünüyorum. Hangi biçimde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes lütfen inancını ve umudunu kaybetmesin. Yalnız değilsiniz.'





AMELİYAT SONRASI TESTLERLE ORTAYA ÇIKTI

Bu yılın ocak ayının ikinci haftasında yapılan resmi açıklamada Kate Middleton'ın karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı. Aynı duyuruda iki hafta hastanede kaldıktan sonra da Paskalya bitimine kadar evinde dinleneceği açıklandı.

Ayrıntısı açıklanmayan sadece "karın bölgesi" denilen operasyonun sonrasında yapılan açıklamada Kate'in kanser olmadığı bilgisi de yer alıyordu.

Kensington Sarayı, bu akşamki açıklamasında da Kate'in kansere yakalandığının operasyon sonrası yapılan testlerle ortaya çıktığı belirtildi.

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AYRINTI VERİLMEYECEK

Kensington Sarayı, Kate'in ne tür bir kansere yakalandığının ve hangi evrede olduğuna dair ayrıntıların verilmeyeceğini duyurdu.

Kate Middleton, geçtiğimiz ayın son döneminde koruyucu kemoterapi tedavisine başladı. Kensington kaynaklarının belirttiğine göre şu anda iyileşme sürecinde bulunuyor.