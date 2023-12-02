Bir yanda sıcak yuvası, bir yanda yasak aşk dedikodusu: 'Bunu yazmayın, size başka haber sızdıralım'

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'YASAK İLİŞKİ' DENİLİNCE HERKES DİKKAT KESİLİYOR

Bu iddiaların devamına göre Kate Middleton'ın üç çocuk doğurmasına rağmen bu kadar zayıf olmasının nedenlerinden en önemlisi bu yasak ilişki.

Hatta bazen yorgun ve üzgün görüntüsünü güzel giysilerle kapatamaması da bundan.

Zaten konuyu takip edenler bilir. William'ın karısı Kate'i aldattığı dedikoduları, ilk kez 2019 yılında çıktı. Sonra da aradan geçen zaman içinde yılda bir ya da iki kez gündeme geliyor.

Aslında William'ın babası Charles'ın, karısı Diana'yı nasıl herkesin gözleri önünde aldattığını bilenler bu dedikodulara inanma eğiliminde. Üstelik William'ın dedesi Prens Philip'in de bazen bu tür kaçamaklar yaptığı yıllardan beri söyleniyor.

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BASINI DURDURMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER

Tabii William ile Kate'in Anmer Hall'daki konutlarından taşınmasını buna bağlayan da var. Kimine göre söylentiler yüzünden, kimine göre de söylenti değil gerçek olduğundan Rose Hanbury ve kocasının yaşadığı malikaneye komşu olan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı Kate ile William.

Durum böyle... Görünüşe göre bu söylentilerin sonu da gelmeyecek. Bütün bunların üstüne İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili kaleme aldığı Endgame adlı yeni kitabında Omid Scobie de bu konuya değindi. Onun anlattıkları da kafaları iyice karıştıracak türden

Scobie'nin kitabında yazdığına göre İngiliz kraliyet ailesi, William ile Rose Hanbury arasındaki bu yasak ilişki iddialarını gündemden düşürmek için her yolu denedi. Özellikle de basını susturmaya çalıştı.

Hatta yine onun yazdığına göre Kensington Sarayı'nın basın sekteri Christian Jones, The Sun gazetesine, bu aldatma konusuna değinmemeleri koşuluyla aileyle ilgili başka haberler sızdırmayı teklif etti. Yani bir anlamda 'para içermeyen rüşvet' yolunu bile denedi.

Bu söylentilerin hala zaman zaman alevlendiği düşünülürse de kraliyet ailesi için bu konu kapanmadı. Basınla tam anlaşma sağlanıncaya kadar bu konudaki haber ve iddiaları engelleme çalışmaları sürecek.

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William'ın yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen Rose Hanbury, tahta geçtikten sonra Charles'ın sağ kolu olarak görev yapan Cholmondoley Markisi David'in karısı. Çift, çok uzun süredir de William ve Kate ile yakın arkadaş.

SÖYLENTİLER DÖRT YILDIR ORTADA DOLAŞIYOR

William ile Rose'un yasak aşk yaşadığı iddiaları 2019 yılında ilk kez ortaya atıldığında Kate Middleton'ın ailesinin yakın bir dostu Us Magazine'e şunları söylemişti: "Kate bu söylentileri kalp kırıcı ve incitici buluyor. Hatta çocuklarının bir gün bütün bunları internette okuyabileceği fikrinden de nefret ediyor."

Bütün bu iddialar bir zamanlar yakın dost olan Kate ve William ile Rose ve David'i birbirinden uzaklaştırdı.

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Ama buna rağmen Rose, Prens Philip'in cenaze törenine katıldı. Kral Charles'ın taç giyme töreninde de yer aldı. Ayrıca çiftin çocuklarından Oliver da Prens George ve Camilla'nın torunlarıyla birlikte o törende görev yaptı.

'DEDİKODU BİLE OLSA ANLATMAK ÖNEMLİ'

Endgame'in yazarı Omid Scobie, bu konuyu yazarken son derece dikkatli davrandığını anlattı.

Scobie, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda bu konuya neden kitabında yer verdiğini de şu sözlerle anlattı: "Dedikodu bile olsa bu konudan söz etmenin gerçekten önemli olduğunu düşündüm."

Omid Scoibe daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü. " Ayrıca ben bunun dedikodudan öte bir şey olabileceğine dair bir kanıt da görmüyorum."

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Scobie, Kate ile William'ın ilişkisinin çok güçlü bir şekilde devam ettiğini de anlattı. Ayrıca William'ın karısı Kate'in kraliyet ailesindeki görevlerini yapma biçiminden ve aileyi temsil tarzından büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Us Magazine'e konuşan bir kaynak Kate ile William'ın enerjilerinin çoğunu kraliyet görevlerine yönlendirdiklerini söyledi.

Çiftin her evlilikte olduğu gibi zaman zaman sorunlar yaşadığını ama yine de evli bir çift olarak iyi bir takım oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Rose ve kendisinden yaşça büyük kocası David, Kral Charles'ın taç giyme törenine katıldı. Markiz David Cholmondeley zaten Kral'ın yakın çalışma arkadaşı.

