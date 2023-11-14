Boşanmak da kolay değil ki şimdi! Taçların, takıların bedeli sessiz gözyaşları oldu... Onlar artık ihanet kardeşi

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Toplumun bu kesiminde yer alan insanların hayatları da ister istemez milyonlarca kişinin merak duygusunu tetikliyor.

Özellikle de aşklar, ihanetler, evlilikler ve boşanmalar... Bu tür ailelerin içine doğanlar bir yana sonradan bu gruba dahil olanlar daha büyük merak konusu.

Haydi kısaca söyleyelim... En çok ilgi uyandıranlar bu monarşi ailelerine dahil prenslerin evlendiği sıradan genç kızlar.

Örnekler de bu konuyla ilgilenenlerin hemen aklına gelir zaten. Prens William'ın karısı Kate Middleton... Kardeşi Harry'nin karısı Meghan Markle... Biraz daha sayalım... İspanya kralı Felipe'nin karısı Letizia. Monako Prensi Albert'in karısı Charlene... Tabii ki son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alan Prens Frederik'in karısı Prenses Mary.

Özellikle de bu son iki isim, hükümdarıyla evlendikleri ülkelerde bile dünyaya gelmiş değiller,

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Bütün bu isimlerin ortak özelliği de eşleri gibi soylu birer aileden değil halktan gelmeleri. Belki kendileri bile çocukken büyüdüklerinde bu türden bir evlilik yapacaklarını düşünmemişlerdir.







ORTAK NOKTALARI ÇOK

Ama hayatın onlara sunduğu sürpriz sonucu ülkelerinin geleceği olarak görülen bu prenslerle evlendiler sonuç olarak.

Bu saydığımız isimler arasında en çok ortak noktası olanlar da İngiltere'nin gelecekteki kralı Prens William'ın karısı Kate Middleton ile Danirmarka'nın gelecekteki kralı Prens Frederik'in karısı Mary Donaldson.

Dünyada milyonlarca kişinin "masal prensesi" ya da "moda ikonu" olarak gördüğü ve takip ettiği Galler Prensesi Kate ile Prenses Mary'nin en önemli ortak noktası ikisinin de halktan ailelerden gelmesi.

ONLAR ARTIK 'İHANET KARDEŞİ'

Her ne kadar Kate, üniversitede tanıştığı William'ın kim olduğunu biliyor olsa da Avustralyalı Mary, Sidney Olimpiyatları sırasında karşılaştığı Frederik'in, Danimarka'nın gelecekteki kralı olduğundan habersizdi.

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Ama Kate ile Mary arasındaki tek ortak nokta bu değil. Bütün dünya onları iki kız kardeş gibi birbirine benzetiyor.

Hem fiziksel görünüş olarak hem de giyim kuşam açısından birbirlerine benzetiliyor 41 yaşındaki Kate ile 51 yaşındaki Mary.

Kaderin bir cilvesiyle bu iki prenses başka bir açıdan daha "eşitlendiler." Birçok kişinin "stil kardeşi" dediği Kate ile Mary artık dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından "ihanet" kardeşi olarak da anılıyor.

Bunun nedeni de ikisinin de kocasının yasak aşk söylentileriyle gündeme gelmesi.

İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

2011 yılında Prens William ile masallara yaraşır bir düğünde evlenen Kate Middleton'ın aldatıldığı iddiaları uzun zamandır basına yansıyordu. Üstelik de bir aile dostlarının eşiyle.

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2004 yılında evlenen Prenses Mary ise o zamandan bu yana eşi Frederik ve dört çocuğuyla bu tür iddialardan uzak bir hayat sürüyordu. Fakat son bir haftadır o da kocasının kendisini aldattığı iddiasıyla manşetlere çıktı.

İşte bu durum üzerine fiziksel görünüş ve giyim tarzı olarak birbirine benzetilen Kate ile Mary bir ortak noktada daha buluşmuş oldu. Her ne kadar iki taraf için de bu iddialar yalanlansa da Kate'in de Mary'nin de yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaşmasına neden olduğu kesin.

KOMŞU EVLERDE YAŞIYORLARDI

Kate'in aldatıldığı iddiası zaman zaman köşeye çekilip zaman zaman alevleniyor. Prens William'ın gizli ilişki yaşadığı ileri sürülen kişi aile dostları David Cholmondeley'in karısı, eski model Rose Hanbury.

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İleri sürülenlere göre bir soylu olan David ile karısı Rose, Anmer Hall'da Kate ile William'ın yaşadığı konuta komşuydu. İki aile yakın bir şekilde görüşüyordu. William ile Rose arasındaki yakınlaşma da bu sayede ortaya çıktı zaten.

Tam bu söylentiler durulmuştu ki başka bir gelişme oldu. Annesinin yerine tahta çıkan Kral Charles, Rose Hanbury'nin kocasına, kendisine çok yakın çalışacağı bir pozisyon verdi. Bu durum söylentilerin tekrar ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu durum öyle bir hale geldi ki Kate'in katıldığı etkinliklerde biraz olsun suratını asması, yüzünün renginin biraz soluk olması bile hep bu Rose Hanbury adının ortaya atılmasına neden oldu.

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TAM DA MİSAFİR AĞIRLARKEN

Bir süredir bu konudan ses çıkmıyordu ki bu kez Prenses Mary, benzer bir söylentiyle gündemin ilk sırasına yerleşti. Üstelik tam da İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın Danimarka'ya resmi bir ziyarette bulunduğu dönemde. Hem de Felipe ile Letizia'nın memleketinden.

İspanya'da dergi kapaklarına bile çıkan bu iddiaya göre Prens Frederik, İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyelit Genoveva Casanova ile gizli bir buluşma yaşadı.

İkili, Madrid'in ortasındaki kalabalık bir parkta yan yara yürümekten bile çekinmediler. Zaten Lecturas dergisine kapak olan fotoğrafları da o parktan çıkarken çekilmişti.

Daha da ilginci Genoveva Casanova ile Prens Frederik sadece bir kere buluşmamıştı bir iddiaya göre. Birkaç kez bir araya gelmişlerdi. Frederik, her seferinde ve Genoveva'nın evinde kalmıştı.

Elbette bu söylenti de Genoveva Casanova tarafından yalanlandı. Hatta eski evliliğinden iki çocuk sahibi olan sosyelit, yalanlama açıklamasını yaptıktan sonra cep telefonunu da kapatıp sessizliğe gömüldü.

Prens Frederik'in karısını aldattığı iddiaları tam da çift, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia'yı ağırlarken ortaya atıldı. Mary, programa uydu uymasına da kimi zaman eşiyle göz göze gelmemeye çalıştı.





Mary'nin kocası Frederik'in İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile kaçamak yaptığı ileri sürülüyor.





EN TATSIZ ORTAK NOKTA

Durum böyle... Bu iddialarla birlikte Kate ile Mary de giyim kuşam dışında tatsız bir konuda da ortak bir noktada buluşmuş oldu.

Şimdi herkes onların nasıl bir tavır sergileyeceğini merak ediyor. William tarafından aldatıldığı iddiaları yıllardır ortada dolaşan Kate, herhangi bir adım atmadı.

Hayatını eskisi gibi sürdürüyor. Hatta bir buçuk ay önce kocası William ile Rose Hanbury ve kocasıyla da buluştu.

GÖZ GÖZE BİLE GELMEK İSTEMEDİ

Mary ise İspanya'dan gelen ziyaretçilerini ağırladı. Ama o anlarda yüzündeki zoraki gülümsemesi ve kocasıyla göz göze gelmemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Birçok kişiye göre Kate de Mary de kocalarından boşanmayacak. Çünkü bu durumda kaybedecekleri çok şey var.

Öncelikle yaşadıkları hayat değişecek. Çünkü her ikisi de gelecekte ülkelerinin kraliçesi olacak. Bu da öyle kolayca bir kenara atılacak bir fırsat değil.

Bu arada aynı durum yıllar önce William'ın annesi Prenses Diana'nın başına gelmişti. Kocası Charles, yıllarca onu şu anda evli olduğu Camilla ile aldattı.

Bu arada Diana da bazı gönül ilişkileri yaşadı. Sonuç olarak çift boşandı. Ama hem İngiliz hem de Danimarka kraliyet ailelerinin böyle bir skandala katlanabilmesi şu anda mümkün değil. Zaten her iki iddia da yalanlanmış durumda.

GERÇEĞİ KİMSE BİLMEYECEK: William ile Frederik gerçekten eşlerini aldattı mı aldatmadı mı bunu kendilerinden ve tabii Kate ile Mary'den iyi kimse bilemez. Ama görünüşe göre her ikisi de zaman zaman bu tür iddialarla gündeme gelecek.