Kansere yakalanan Prenses Kate'ten güzel haber geldi: Gücü yettiğinde görevlerine geri dönecek

Haberin Devamı

Geçen ocak ayında karın bölgesinden geçirdiği ameliyatın ardından üç ay ortada görünmeyen sonra da kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı videoyla herkesi şoke eden Kate Middleton, görünüşe göre uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak kalacak.

Fakat Kensington Sarayı kaynaklarından alınan haberlere göre, Galler Prensesi tedavisi süresince de kendini yeterince iyi hissettiğinde görevlerine dönmeyi planlıyor.

Saray kaynakları bu açıklamanın Kate'in net ve kesin olarak görevlerine döneceği anlamına gelmediğini bu konuda son sözü doktorların söyleyeceğini de vurguladı.

Bu arada kendisi de kanser tedavisi gören Kral Charles, durumu el verdiğince görevlerine katılıyor, resmi kabullerde bulunuyor, kamuoyu karşısına çıkıyor.

Haberin Devamı

HASTALIKLA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Şu anda Prenses Kate'in odak noktası tamamen iyileşmek. Bu konudaki en büyük desteği de zaten yıllardır iyi günde kötü günde hep birbirine kenetlenen Middleton ailesi.

Kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı videoda kendisinin de belirttiğine göre kocası William da bu konudaki desteklerinden biri.

People dergisine konuşan Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi sözcüsü Ailsa Anderson " Kate'in kendi iç gücü var. Ayrıca kocasının ve olağanüstü ailesinin desteğini de göz ardı etmemek lazım.. Böylece kendisi için önemli olan noktaya odaklanabilir" dedi

Kate Middleton'a yakın kaynakların belirttiğine göre Prenses'in yakın çevresi de onun kendini hazır hissettiğinde her zamankinden daha güçlü bir şekilde görevlerinin başına döneceğine dair büyük bir umut besliyor

Eski bir saray çalışanı bu konuda "Kraliyet ailesi şu ada çok kırılgan bir durumda. Ayrıca onlar da diğer herkes gibi kırılgan noktaları olan insanlar" dedi.

Aynı kaynak aile üyelerinin görevlerine son derece bağlı olduğunu ve Kate'in de tamamen iyileştiğinde eskisinden daha büyük bir tutkuyla işine döneceğini sözlerine ekledi

Haberin Devamı

VİDEOSU BÜYÜK OLAY YARATTI

42 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, üç ay kamuoyunun gözlerinden uzakta kaldıktan sonra geçen cuma günü paylaşılan video aracılığıyla kanser teravisi gördüğünü açıkladı.

Önümüzdeki 29 Nisan(da Prens William ile evliliğinin 12'nci yılını kutlayacak olan Kate Middleton videosuna "Bu fırsattan yararlanarak, tüm harika destek mesajlarınız ve iyileşme sürecim sırasında gösterdiğiniz anlayış için kişisel olarak teşekkür etmek istedim" sözleriyle başladı.

Tüm aile için inanılmaz zor birkaç ay geçirdiklerini söyleyen Kate, kendisiyle ilgilenen sağlık ekibini de "harika" diyerek tanımladı ve onlara da teşekkür etti.

Galler Prensesi Kate Middleton sözlerini şöyle sürdürdü: "Ocak ayında Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdim ve o sırada durumumun kanser olmadığı düşünülüyordu. Ameliyat başarılı oldu. Ancak ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle tıbbi ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım."

Haberin Devamı

Bu durumun kendileri için büyük bir şok olduğunu belirten Middleton, küçük çocukları ve aileleri için bu durumu yönetme konusunda ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARINA İYİ OLACAĞINA DAİR SÖZ VERDİ

Galler Prensei "Tahmin edebileceğiniz gibi bu zaman aldı. Tedavime başlamak için büyük bir ameliyatın ardından iyileşmeyi bekledim. Ama en önemlisi, her şeyi George, Charlotte ve Louis'e kendilerine uygun bir şekilde açıklamak ve onlara benim iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı."

Çocuklarına iyi olacağı konusunda söz verdiğini belirten Middleton " Onlara da söylediğim gibi iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor."

Haberin Devamı

Kate Middleton tedavi sırasında aile olarak zamana, alana ve mahremiyete ihtiyaçları olduğunu da belirtti. Sonra da şunları söyledi:" İşim bana her zaman derin bir neşe duygusu verdi ve mümkün olduğunda geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak şimdilik tamamen iyileşmeye odaklanmam gerekiyor."

KANSER HASTALARINA SESLENDİ: YALNIZ DEĞİLSİNİZ: Bu arada kendisi gibi kansere yakalanan başka insanlara yönelik bir mesaj da verdi Middleton:'Şu anda, hayatları kanserden etkilenen herkesi de düşünüyorum. Hangi biçimde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes lütfen inancını ve umudunu kaybetmesin. Yalnız değilsiniz.'