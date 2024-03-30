Kate hayatının en zor konuşmasını yapayalnız yaptı... Kocası yanında oturup elini bile tutmadı

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O gün, dünyanın her yerinde saatler farklı bir zaman dilimini gösteriyor olabilir ama milyonlarca insanın dikkati genç bir kadının dudakları arasından dökülen kelimelere kilitlendi.

Saçları özenle yapılmış ama solgun ve makyajsız yüzüyle o kırılgan genç kadın, kamera karşısına geçti ve kimse için söylemesi kolay olmayan cümleler dökülüverdi gergin dudaklarından.

O sözler de o anlar da daha video yayınlanırken tarihe geçti bile.

O zayıf, solgun ve kırılgan genç kadın, bütün dünyanın son üç aydır nerede olduğunu merak ettiği, hakkında binlerce iddia ortaya atılan Galler Prensesi Catherine ya da halkın gözündeki imajıyla İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini, geleceğin kraliçesi, Prens William'ın eşi Kate Middleton'dı.

Bu yılın ocak ayında karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandıktan sonra üç ay boyunca ortada görünmemişti Kate Middleton.

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Hakkında ortaya atılan iddiaları nitelemek için sözcük bulmak bile zor. Sonunda Kate, geçen cuma yayınlanan videosunda herkesi şoke eden gerçeği açıkladı: Kanser tedavisi görüyordu!

KATE MIDDLETON SAĞLIĞIYLA İLGİLİ DURUMU KENDİSİ AÇIKLADI

Prens William ile tanışıp romantik ilişki yaşamaya başladığından bu yana milyonların radarına giren ve "masal prensesi" olarak nitelendirilen Kate Middleton, yeşillikler içinde bir bahçede bir bankta oturuyordu.

Üzerinde defalarca giydiği siyah beyaz çizgili kazağı ve bol olduğu belli olan kot pantolonu vardı. Saçlarına özen gösterilmişti ama yüzü kamera karşısına çıktığı diğer zamanlarda olduğu gibi makyajlı değildi. Sakin olmaya çalışarak bazen de sesi titreyerek başına gelenleri anlattı Kate Middleton.

Onun açıklaması elbette yeni spekülasyonlara neden oldu. Videodaki kişinin Kate Middleton olmadığı, eski bir videodan yola çıkılarak yapay zeka tarafından üretildiği iddiaları ortaya atıldı bu kez.

Bu olayın bir kısmı ve görünüşe göre Kate hakkındaki spekülasyonlar bir türlü dinmeyecek.

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Ama daha gerçekçi bir tartışma da başladı Kate'in kanser tedavisi gördüğü haberini vermesinden sonra.

Her ne kadar konuşmasında kocası William'ın kendisine destek olduğunu söylese de o zor konuşmayı yaparken o bankta yalnız başına oturuyordu.

HERKES ONU KARDEŞİYLE KIYASLADI

Birçok kişi hemen bu durumu William'ın kardeşi Prens Harry ve karısı Meghan Markle ile kıyasladı.

Onlara göre eğer böyle bir durumda kalan, bu zor açıklamayı yapan kişi Meghan olsaydı, Harry de o bankta karısının yanına oturur ve bir an bile elini bırakmazdı.

Oysa Prens William bunu yapmamıştı.

Elbette bu durum tartışma konusu oldu. William'ın neden üç çocuğunun annesi Kate'i böyle zor bir açıklama yaparken yalnız bıraktığı hala sorgulanıyor.

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Bu konuda ise uzmanların üzerinde birleştiği ortak bir nokta var: Bu durum Kate'in sağlığıyla ilgiliydi. Bu yüzden de Kate bu haberi tek başına vermek istedi ve tarihe geçen o konuşmayı yaparken yanında kocası yoktu.

Hatta belirtildiğine göre Kate, konuşmasını da kendi kaleme almıştı.

HABERİ KENDİSİ VERMEK İSTEDİ

People dergisine konuşan bir kaynak "Bu, Prenses'in kendi sağlığıyla ilgili mesajıydı. Bu yüzden de bunu kendi başına verdi" diye konuştu.

Ama Galler çiftine yakın kaynaklara göre William, hastalıkla mücadelesinde karısını asla yalnız bırakmıyor. Middleton ailesiyle birlikte onun en büyük destekçisi.

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Yine People dergisine konuşan bir başka kaynak da "William, karısının karın bölgesinden ameliyat geçirdiği ocak ayından bu yana sergilediği güçlü ve kararlı duruş nedeniyle büyük gurur duyuyor" diye konuştu.

Aynı kaynak karısının tamamen iyileşmeye odaklanması için gereken her koşulu sağlamak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.

Kate Middleton'ın kendisinin kaleme aldığı açıklamanın yayınlanmasının ardından neden o günün seçildiği de konuşuldu. Buna da mantıklı bir açıklama geldi.

PASKALYA TATİLİNİ BAŞ BAŞA GEÇİRİYORLAR

Çift, önce haberi kendileri sindirmek istedi, sonra çocuklarına açıklamak. İşte bu da önemli bir ayrıntıydı.

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Bunun için üç çocuğun okulları Paskalya tatiline girmeden annelerinin durumu George, Charlotte ve Louis'ye açıklandı sonra da Kate'in videosuyla kamuoyu bilgilendirildi.

Bu konuda da uzmanların birleştiği ortak görüş de şöyle: Kate ile William haberi açıklamak için Paskalya tatilinden önceki cuma gününü seçti.

Böylece çocuklar okulda bu konuda kendilerine yönelecek ilgiden de uzak tutuldu.

Şimdi Galler ailesi, Anmer Hall'daki konutlarında baş başa Paskalya tatilini geçiriyor. Ailenin babası William ile üç çocuğu da annelerine iyileşme sürecinde destek oluyor.