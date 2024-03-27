'Kızım kraliçe olacak' diye seviniyordu... Şimdi büyük acı içinde... Dağılan parçaları o toparlayacak

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Hiç kimse başınıza gelen kötü bir olay yüzünden anne ve babanız kadar üzülemez.. Aynı şekilde bir başarınız ya da mutluluğunuz kimseyi anne ve babanız kadar sevindirmez...

Özetle birçok insanın hayatta gerçekten beklentisiz sevgi alabileceği o iki özel insandır ebeveyni.

İşte şimdi dünyanın gözü önünde bir anne ile onun bir adım gerisinde de olsa bir baba tam da bu nedenle gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Kim mi bunlar?

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini, geleceğin kraliçesi, Galler Prensesi Kate Middleton'ın annesi Carole ile babası Michael.

Olup biteni herkes biliyor aslında... Ama şöyle kısaca bir hatırlayalım.

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HASTALIK ONLARI DA SARSTI

En son geçen yılın 25 Aralık günü Noel ayini nedeniyle bütün ailesiyle birlikte göz önündeydi Kate Middleton. Kocası William ve üç çocuğu yanında kendisine sevgi gösterisinde bulunan halka gülümsüyordu.

Yıllardır süregelen aşırı zayıflığı dışında ciddi bir sağlık sorunu var gibi de görünmüyordu o gün.

Halkla buluştuğu o günün üzerinden iki hafta sonra Kate'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı.

Sonra 3 ay ortada görünmedi. Hakkında yüzlerce iddia ortaya atıldı. Nihayet geçen cuma gecesi yayınlanan bir videoyla kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Bu durum da iddiaları durdurmadı ama en azından onun nerede olduğunu merak eden hayranları durumu hakkında bilgi sahibi oldu.





GALLER AİLESİNİ HER ANLAMDA DAĞILMAKTAN KORUYACAK

Şimdi Kate Middleton başta olmak üzere Prens William ve durum onlara yumuşatılarak anlatılmış olsa da üç çocukları George, Charlotte ve Louis'yi de zor günler bekliyor.

Elbette Galler ailesi bu zor hastalığın tedavi sürecinde çalkantılı bir dönem geçirecek. Kate için endişelenecekler, belki günlük alışkanlıkları da zaman zaman değişecek.

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İşte bu noktada William ve Kate'in ailesini bir arada tutacak ve ciddi bir hastalığa yakalanan Galler Prensesi'ne en büyük desteği verecek olan kişiler annesi Carole ile babası Michael.

Kate'in anne ve babası zor günlerde kızlarının hayatındaki tek gerçek dayanak olacak her zamanki gibi.

Çünkü sonuç olarak karısının hastalığı nedeniyle William'ın da sarsıntı yaşadığı ve hayatının teşhisten önceki gibi olmayacağı kesin.

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AİLEYİ BİR ARADA TUTAN İTİCİ GÜÇ

Bu süreçte kocası Michael'dan daha çok ön plana çıkan kişi Kate'in annesi Carole Middleton.

Aslında bu, Kate ile William'ın ilişkisinin başından beri bilinen bir durum. The Independent gazetesine konuşan Middleton ailesine yakın bir kaynak "Her zaman fazla 'ses çıkarmadan' ve büyük bir tevazuyla aileyi bir arada tutan itici güç hep Carole Middleton olmuştur" diye konuştu.

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Carole, özellikle de torunlarının bakımı konusunda çok büyük bir destek bu kaynağa göre. George, Charlotte ve Louis'yi okula götürüyor, okuldaki spor karşılaşmalarına götürüyor. Hayatlarının eski akışında sürmesi için elinden geleni yapıyor.

Elbette üç kardeşin bir de İspanyol asıllı dadısı Maria Teresa Borrallo var ama içten gelen sevgi ve destekle onlara kol kanat geren kişi de Carole Middleton bu zor süreçte.

Aynı kaynağa bakılırsa Carole Middleton, Kate'in kanser haberiyle büyük bir darbe yiyen Galler çifti için bir tür "hayat sigortası" haline geldi. Anne Carole, Galler çiftini de dağılmalarını önleyip bir arada tutan güç aynı zamanda.





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İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE TÜM AİLE BİR ARADA

Yıllardır kraliyet ailesini takip eden uzman Katie Nicholl da Entertainment Weekly'ye verdiği demeçte "Kate'in Norforlk'ta yakın dostları, arkadaşları var. Ama bu konuda gerçek hayat kurtaran kişi Kate'in annesi Carole Middleton" dedi.

Ayrıca erkek kardeşi James ile kız kardeşi Pippa'nın da Galler Prensesi'nin bu zor sürecinde ona büyük destek olduklarını sözlerine ekledi.

Nicholl'e göre Carole, Michael, Kate, Pippa ve James Middleton, sık sık halkın karşısına yan yana çıkmıyor olsalar da aralarında kopmaz bir bağ var.

İyi ya da kötü günlerinde hep birlikte kenetleniyorlar. Uzmana ve onun gibi düşünen birçok kişiye göre Kate'in tedavisi süresince de bu durum değişmeyecek.

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Bu arada yine bu kaynaklara göre her ne kadar Kate'in kanser teşhisi herkesten çok onları şoke ettiyse de hastalığın erken evrede teşhis edilmesi ve hemen tedaviye başlanması onlara az da olsa bir rahatlama getirdi.

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Carole ve Michael Middleton'ın, Kate ile Wililam'ın çocuklarıyla sıcak bir ilişkisi var. Bu arada Middleton çifti, büyük kızları Kate ile küçük kızları Pippa'dan üçer, oğulları James'ten de bir tane olmak üzere toplam 7 torunu olduğunu hatırlatalım.





KATE'İN HAYATINDAKİ EN ÖNEMLİ KARAKTER

Aslına bakılırsa babası Michael genelde geri planda kalsa da Kate'in annesi Carole Middleton, kızının aileye gelin gitmesi öncesinde de hep ön çıkan bir karakter oldu.

Hakkında "Kızını William ile evlendirmek için elinden geleri yaptı" iddiaları bile yayıldı. Öyle ya da böyle başından beri Kate ile William'ın yanında onlarla birlikte adı anılan kişi oldu Carole Middleton.

Bazı söylentilere göre geleceğin kralı Prens William ile tanışabilmesi için onu st Andrews Üniversitesi'ne gönderen de Carole'ın ta kendisi.

Dünyanın en ünlü kayınvalidesi olarak bilinen Carole Middleton'ın büyük kızı Kate geleceğin kraliçesi. Küçük kızı Pippa ile çok zengin ve köklü bir aileden gelen James Matthews ile evlendi ve en az ablası kadar rahat bir hayat sürüyor.

Tek oğlu James de karısı Alizee ve aralarına yeni katılan bebekleriyle mutlu bir hayat sürüyor. James karısıyla kendisi tanıştı. Ama yine de Carole, gelini Alizee'yi yıllar önce kendi düğününde giydiği gelinliği giymeye ikna edecek kadar kıvrak zekalı çıktı.

KATE VE WILLIAM'IN HAYATINDAKİ DENGELEYİCİ UNSUR

İddialara göre Carole Middleton aslında Edinburgh'da üniversiteye gitmek isteyen kızı Kate'i William'ın da orada okuyacağını öğrenince St. Andrews Ünivesitesi'ne yönlendirdi.. Sonra da Kate'e William'ın dikkatini çekmesi için taktikler verdi.

Hatta yine iddialara bakılırsa Carole Middleton kızı Kate'in William'dan önceki sevgilisinden ayrılıp William'a odaklanması konusunda da onu ikna etmek için epey çaba harcadı.

Çiftin evlilik yoluna girmesinde de Carole'in etkisi olduğu konuşuluyor.

Eşi Michael ile mutlu bir evliliği olan Carole Middleton, çocukları Kate, Pippa ve James'in aileleri için de bir denge ve destek kaynağı.

Prens William'ın, kardeşi Harry ile yaşadığı gerilimin ilk dönemlerinde de sık sık Middleton ailesiyle vakit geçirdiği konuşuluyordu.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor.

'ANNESİNİN EKSİKLİĞİNİ ONUNLA GİDERDİ'

İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.

İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne.

Uzmanlara göre Middleton ailesi, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.

AİLECE YİNE BİRLİKTEYİZ: Kate'in erkek kardeşi James, Galler Prensesi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıklamasından sonra duygu dolu bir paylaşım yaptı. Ablası ile çekilen eski bir fotoğrafı Instagram'da paylaşan James "Biz yıllar içinde ailece çok dağlara tırmandık. Aile olarak bu dağa da seninle birlikte tırmanacağız" mesajını yazdı.