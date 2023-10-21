Prenses Kate'e ağır darbe... Bu kez kendi anne ve babasına üzülüyor

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İngiliz kraliyet ailesinin, modern zamanlardaki "soylu olmayan" gelinleri arasında en popülerlerinden biri haline geldi kısa sürede. Halk tarafından da öyle çok sevildi ve benimsendi ki eşinin annesi Prenses Diana ile kıyaslanır hale geldi.

Zaten Kraliçe'nin ölümünden sonra da Diana'dan sonra hiç kimsenin kullanmadığı Galler Prensesi unvanıyla anılmaya başlandı.

Hepsinin de ötesinde günün birinde kocası Prens William kral olduğunda kendisi de kraliçe olacak.

Böyle bakıldığında Kate Middleton, dünyanın en şanslı insanı gibi görünebilir. Yakışıklı ve gelecekte tahta çıkacak bir eş, üç tane birbirinden güzel çocuk... Kendisine her zaman ve her koşulda sahip çıkan, kol kanat geren sevgi dolu bir aile.

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'Modern çağların masal prensesi' Kate bu aralar ailesinin yaşadığı zor durum nedeniyle endişeli.

Elbette Kate'in de üzüldüğü sıkıldığı bazı gelişmeler oldu. Bunlardan biri de kayınbiraderi Prens Harry ve Meghan Markle'dan kaynaklanan gerilim.Son üç yılda bu nedenle yaşananlar Kate'i de üzdü. Hatta bu üzüntüsünü zaman zaman dışa vurduğu da oldu.

Ama her ne olursa olsun ailesinin, yani annesi Carole ile babası Michael'ın desteğini hep arkasında hissetti Kate.

Ama şimdi kendi ailesinde yaşanan tatsız bir gelişme, Kate Middleton'ın da canını sıktı. Çünkü annesi Carole ile babası Michael şu sıralar zor günler geçiriyor.

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Middleton'ın annesi Carole ve babası Michael'ın kurduğu şirket geçen yaz iflas etti.

Bunun nedeni de 1987'de kurdukları ve bugün sahip oldukları maddi varlığın kaynağı olan Party Pieces adlı şirket.

İşte o şirket kısa bir süre önce iflas etti ve Carole ile Michael Middleton da bir sürü borç içinde kalakaldı. Ama bu kadarla da sınırlı değil. Son gelişme daha da üzücü.

Middleton çiftinin kurduğu Party Pieces adlı şirkete tedarik sağlayan kişiler, Carole ve Michael'dan alacaklarını talip etmek için beklenmedik bir yola başvurdu.

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Middleton çiftinin borçlarını ödemediğini ileri süren tedarikçiler, yaşadıkları köyün dört bir yanına çift aleyhine iddialar içeren posterler astı.

Bu kişiler Middleton çiftinin yaşadığı Bucklebury adlı köyün dört bir yanına Carole ve Michael Middleton aleyhine posterler astı.

Carole ve Michael'ı kötüleyen bu posterler çiftin yıllardır yaşadığı köyün yanı sıra yakınlardaki başka bir köydeki ağaçlara ve duvarlara da yapıştırıldı.

Bazı kişiler, Middleton çiftinin borçlarını, iflas eden şirket üzerinden ödeyemiyorlarsa kendi ceplerinden ödemesini talep ediyor.

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Bazı kaynaklar, Middleton çiftinin bunları hak etmediğini ileri sürdü.

Çifti kötüleyen bu posterlerden bazılarını Prenses Kate'in erkek kardeşi James gördü ve söktü. Bu arada hatırlatalım James ve hamile karısı Alizee de anne ve babasına yakın bir bölgede yaşıyor.

Carole ve Michael Middleton'a yakın kaynaklar, bu yapılanın onlara haksızlık olduğunu savundu. Bu kaynaklar " İşleri yoluna koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara karşı böyle bir tavır alınmasını hak etmiyorlar" dedi.

Middleton çiftinin kurduğu ve partiler için malzeme pazarladığı Party Pieces adlı şirket geçen yaz 2.6 milyon Euro'luk bir borçla kapandı. Bu da çiftten paralarını alamayan tedarikçileri kızdırdı.

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Party Pieces adlı şirket 2,6 milyon Euro borçla iflas etti. Parlak dönemlerinde Middleton ailesine yedi yatak odalı bir malikane satın alacak kadar para kazandırmıştı.

Carole ve Michael Middletoni bu işi 1987 yılında, evlerinin mutfak masasında kurdu. Çift bu şirket aracılığıyla çocukların doğum günü kutlamaları için süslemeler satıyordu.

1990'lı yıllarda işi internet üzerinden satışa çevirdi Middleton çifti. Kurdukları site aracılığıyla çeşitli parti süslemeleri satmaya başladılar.

Önceleri iyi kazanç getirdi bu şirket. Hatta üç çocukları Kate, James ve Pippa'nın yıllık okul masrafları da bu işten gelen gelirle karşılandı.

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Middleton çifti bu işten o kadar iyi bir kazanç elde etti ki yedi yatak odalı bir malikaneyi 5 milyon sterline satın aldılar.

Middleton ailesi, geçen yaz iflas eden şirketten kazandığı parayla üç çocuğu Kate, Pippa ve James'i iyi okullarda okutabildi.

Covid salgını sırasında Middleton ailesinin işleri de bozuldu.

Middleton çifti çareyi, bu alanda adını duyuran İskoç iş insanı James Sinclair'e satmakta buldu. Fakat satış haberlerinin duyulmasından iki hafta sonra Party Pieces iflasını açıkladı.

Öte yandan tedarikçiler iflastan önce kendi borçlarının ödenmediğini ileri sürüyor. Middleton çiftini borçlarını ödemeye çağıran tedarikçiler sonunda onlar aleyhinde propaganda yapan posterleri, yaşadıkları köyün dört bir yanına astı.

Öte yandan resmi raporlara göre bu alacaklılara borçlarının ödenmesi de düşük bir ihtimal olarak görülüyor.