Kimse duymasın diye bebeğimi evde ilaçla düşürdüm... O büyük acıyı ve korkuyu 20 yıl sonra bile hatırlıyorum

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İşte bunlara yeni bir halka da daha çocuk yaşta ünlenen sonra da dağılan hayatını ve kariyerini bir türlü toparlayamayan Britney Spears'tan geldi.

41 yaşındaki Spears'ın hayatının en çarpıcı olaylarını anlattığı Woman In Me adlı kitap, ünlü şarkıcının itiraflarıyla dolu. Ama içlerinden bir tanesi var ki gerçekten kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıcı.

Spears, gençlik yıllarındaki sevgilisi Justin Timberlake ile birlikteliğinden hamile kaldığını kitabında açıkladı.

Sonuç olarak Timberlake bebeği istemediği, ikisinin de bunun için çok genç olduğunu söylediği için bebeğini aldırdığını itiraf etti. Ama yaşadıkları böyle iki satırla geçilecek türden değil.

Spears'ın kitabında bu konuyla ilgili öyle ayrıntılar var ki insanın okurken bile kanı donuyor. Üstelik yıldızın, bütün bunları henüz 19 yaşındayken yaşadığını düşünürsek onun gelecekteki hayatına etki etmediğini de söyleyemeyiz.

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EVDE, İLAÇLA DÜŞÜK YAPTI: O ACIYI VE KORKUYU HALA HATIRLIYORUM

Britney Spears, kitabında anlattığına göre hamileliğini sanıldığı gibi doktor gözetiminde bir hastanede sonlandırmadı. Bunun için belki de hayatını bile riske atarak kendi evini tercih etti.

Spears, bu olayı kitabında şöyle anlattı: "Kimsenin bu hamileliği ve bebek aldırma olayını bilmemesi gerekiyordu. Yani her şey evde olup bitmeliydi. " Öyle ki Spears hamile kaldığını ailesine bile söylememişti.

Şarkıcı evde yaşadığı o ilaçlı kürtaj sırasında çektiği fiziksel acıyı "dayanılmaz" diyerek ifade etti. Tıp kaynaklarına göre böyle ilaçla hamileliği sonlandırmak, kramp ve kanamalara yol açıyor.

Spears da kitabında yazdığına göre bütün bu acıları çekti. Hem de saatlerce. Şarkıcı o anları şöyle satırlara döktü: " İşlem tamamlanıncaya kadar hıçkırarak ağladım. Saatler sürdü ve ben nasıl bittiğini hatırlamıyorum. Ama 20 yıl sonra bu işlemin bana verdiği acıyı ve korkuyu hatırlıyorum."

Şarkıcının kitabında anlattığına göre 2000 yılında yaşanan o korkunç anlar sırasında Justin Timberlake de yanındaydı.

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JUSTIN BABA OLMAK İSTEMEDİ

Britney Spears, kitabında hem kendisi hem de Justin Timberlake genç yaşta elde ettikleri kariyerlerinin doruğundayken bu olayın yaşandığını belirtti.

Spears'ın yazdığına göre hamilelik meydana geldiğinde ikisi de 19 yaşındaydı. Üstelik Timberlake, Spears'ın hamile olduğunu duyunca hiç mutlu olmamıştı. İkisinin de çocuk sahibi olmak için çok genç olduğunu düşünüyordu.

Bunun üzerine Britney Spears da sevgilisinin kararına uymak zorunda kaldığını belirtti. Ünlü şarkıcı "Eminim insanlar bunun için benden nefret edecek. Ama bebeği aldırmayı kabul etmek zorundaydım. Bunun doğru karar olup olmadığını bilmiyorum. Eğer yalnız olsaydım bunu asla yapmazdım. Ama Justin baba olmak istemediğinden çok emindi" diye yazdı o dönemle ilgili olarak.

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Spears aslında hamileliğin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtip " Ben Justin'i çok sevdim. Her zaman onunla bir gün bir aile kurmayı umut ettim" diyerek aslında o dönemdeki sevgilisi Timberlake isteseydi bebeği dünyaya getirebileceğini ifade etti.

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BU KONUNUN ORTAYA ÇIKMASINDAN KORKUYORDU

Justin Timberlake'i yakın kaynaklar, yıldızın bu konudan 11 yıldır evli olduğu Jessica Biel'e bile hiç söz etmediğini belirtiyor. Hatta yine iddialara göre Britney Spears'ın bu hamilelik ve düşük olayını anlatmasından da korkuyordu.

Bu kaynağa göre Justin Timberlake bu olayın açığa çıkacağından şüpheleniyordu ve deyim yerindeyse bu yüzden kendi kendini yiyordu.

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Britney Spears, daha sonra evlendiği Kevin Federline'dan şu anda 18 yaşında olan Sean Preston ve 17 yaşında Jayden adında iki erkek çocuk sahibi oldu.





Justin Timberlake'in ise Jessica Biel ile evliliğinden 8 yaşında Silas ve 3 yaşında Phineas adında iki tane çocuğu bulunuyor.