10 yıllık evlilikte durmadan doğurdu: Bir çocuk daha yaparsam eve sığmayacağız!

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Şimdi işte bu konuda başka bir gelişme oldu. Dördüncü kez hamile olan ünlü şarkıcı bir beşinci bebek isteyip istemediği konusunda soru yağmuruna tutuldu. Buna da ilginç bir yanıt verdi. Bir bakalım hangi ünlü çiftin giderek genişleyen ailesi bu kadar merak konusu oluyor.

Gelişmeleri takip edenler hemen anladı Jessie James Decker ve kocası Eric Decker'dan söz ettiğimizi.

Jessie James, kocasına artık bebek istemediğini söyleyip ondan bir operasyon geçirmesini talep etmişti.

Çiftin şu ana kadar üç tane çocuğu oldu. Hiç beklemedikleri bir anda aralarına dördüncü çocuğun da katılacağını öğrendiler.

Bu durum hem ünlü şarkıcı Jessie James Decker hem de kocası Eric Decker için bir sürpriz oldu aslında. Çünkü daha önce de defalarca söylediği gibi Jessie James Decker, üçüncü bebekten sonra bir yenisini daha istemiyordu.

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Hatta kocası Eric'ten bu konuda bir önlem almasını yani kısırlaştırma operasyonu geçirmesini istemişti. Ama Eric Decker daha bu konuda bir karara varmadan aralarına yeni bir bebeğin katılacağını öğrendiler.

Jessie James Decker, dördüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonra bir yeni çocuk daha dünyaya getirmeyeceğini söyledi. "Bu mümkün değil" diye konuştu.

Şimdi bütün gözler Jessie James Decker'ın bir yeni bebek isteyip istemediğine yöneldi. 35 yaşındaki üç çocuk annesi Jessie James Decker, US Weekly ile yaptığı söyleşide beşinci kez bebek sahibi olmayı düşünmediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı " Bunu bana sormayın... Bu soru bile değil" diye konuştu. Jessie James Decker, hem kendisinin hem de 36 yaşındaki kocası Eric'in dört çocukla yetinmeye kararlı olduklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı "Eğer beşinci bebek de dünyaya gelirse yaşadıkları evden taşınmak zorunda kalacaklarını" sözlerine ekledi.

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Bu arada hemen hatırlatalım ki çiftin 9 yaşında Vivianne, 8 yaşında Eric Jr ve 5 yaşında Forest adında üç tane çocuğu bulunuyor. Yakında dördüncü bebekleri de aralarına katılacak.





HABERİ GEÇEN AĞUSTOS AYINDA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yıllardır kocasına yeni bir bebek istemediğini ve bunun için bir operasyon geçirmesini söyleyen Jessie James Decker, yeni bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından geçtiğimiz ağustos ayında duyurmuştu.

Emekli Amerikan futbolu oyuncusu Eric Decker ile evli olan Jessie James o paylaşımda "Sosyal medyadan sizinle de paylaştığım gibi aslında kocama sürekli kısırlaştırma operasyonu geçirmesini söylüyordum. Çünkü bence artık çocuk konusunda biz son noktaya gelmiştik. Ama şimdi Tanrı'nın bizim için başka planları olduğunu hissediyorum" dedi.

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Sosyal medyada anlattığına göre de bu planlanmış bir hamilelik değil. Hatta üç çocuğun kendileri için yeterli olduğunu düşünüp kocasını artık kısırlaştırma operasyonu geçirme konusunda ikna etmeye çalışırken yeniden hamile kaldığını öğrendi yıldız.

YİNE DE AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

35 yaşındaki Jessie James Decker, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlattı.

Yıldız "Sizin de bildiğiniz gibi Eric'i artık üç çocuğun yeterli olduğu konusuNda ikna etmeye çalışıyordum. Ama şimdi Tanrı'nın bizim için başka planları olduğunu hissediyorum. Bu yeni bebek tamamen şaşırtıcı ve beklenmedik. Ama hePimiz mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

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Decker "Küçük bir bebeğe daha sahip olmak bu dünyada olabilecek en büyük nimet. Sanki ayaklarımız yerden kesildi" diye sürdürdü sözlerini.

Dördüncü hamilelik haberini kocasına ilk verdiğinde 36 yaşındaki Eric Decker'ın kendisine inanmadığını anlattı Jessie James.

EŞİ ŞAKA SANDI

Emekli Amerikan futbolu yıldızı Eric Decker, Jessie James'in anlattığına göre karısının hamilelik konusunda kendisine şaka yaptığını sandı. Fakat sonra hamilelik testini onun gözleri önünde yapınca o da gerçeği gördü.

Jessie James, diğer üç çocuğunun da bu mutlu haberi çok hızlı bir şekilde öğrendiklerini çünkü ailelerinde hiçbir şeyin gizli kalmadığını söyledi.

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"Çünkü onlara annelerinin neden her zamanki gibi enerjik değil de sürekli yorgun olduğunu anlatmak istedim" diye konuştu.

Bundan yedi ay önce Jessie James Decker, US Weekly'ye verdiği röjportajda artık çocuk istemediğini kocasına söylediğini ama onun bu konuda bir önlem almaya yanı bir operasyon geçirmeye yanaşmadığını anlatmıştı.

Jessie James, 2021 yılından bu yana hemen hemen her röportajında kocasına artık çocuk sahibi olmamaları için gereken önlemleri almasını istediğini anlatıyordu.

Jessie James Decker geçen yıl US Weekly'ye verdiği röportajda "Kocama sürekli doktordan randevu alması gerektiğini söylüyorum. Ama bunu yapmıyor. Bana böyle bir şey yaptığında erkekliği elinden alınmış gibi hissedeceğini söylüyor" demişti.





James'in kocası Eric ise bir röportajında "Eğer bir çocuk daha olursa olur. Bu bir nimettir" diye konuşmuştu. Bunu önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz' diye sözlerini sürdürmüştü.

Eric Decker bu konuda "Hayatın önümüzdeki beş yıl içinde neler getireceğini bilemezsiniz. Harika çocuklarımız var. Yani ben böylesine bir sevgi fırsatının elimden alınmasını istemiyorum" diye konuşmuştu.

BEBEKLER ARKA ARKAYA GELDİ

Çok tanımayanlar için Jessie James Decker ve Eric Decker'i kim olduğuna bakalım mı bir de... Tam adıyla Jessica Rose James Decker, tanınmış bir Amerikalı country şarkıcısı. İki yaşından beri şarkı söyleyen Jessie James, genç yaşında müzik dünyasında ün kazandı.

Eric Decker ise tanınmış bir Amerikan futbolu yıldızı. Çift; 2013 yılının haziran ayında evlendi. Aynı yılın eylül ayında da ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar.

2014 yılında dünyaya gelen Vivianne'i, 2015 yılında Eric Thomas, 2017 yılında da Forrest Bradley izledi. Ünlü çift şimdi de dördüncü bebeklerini karşılamaya hazırlanıyor.