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Boşanma söylentilerine komik yanıt: Kim karnının kaşınsın sevmez ki... Sırada ben varım!

Güncelleme Tarihi:

#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Diandra Douglas
Boşanma söylentilerine komik yanıt: Kim karnının kaşınsın sevmez ki... Sırada ben varım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 14:48

İnsan gösteri dünyasının bir üyesi olunca kendisi hoşlanmasa da hayatı merak konusu olur. Özellikle de kapalı kapılar ardında yaşamak ve belki de kimseyle sırrını paylaşmak istemedikleri özel hayatları. Çoğu da en özel durumlarının didik didik edilmesini istemez ama bundan kurtulamaz da. Öyle ya da böyle dünya çapında ünlü olmanın bedellerinden biri de bu zaten.

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SÖYLENTİLERDEN KAÇIŞ YOK
Her ne kadar onlar evliliklerinin, aşklarının, ayrılıklarının kendilerine kalmasını istiyor olsalar da bu durumdan kaçış, kurtuluş yok. 

Bu tür ünlü çiftlerden biri de 2000 yılından bu yana evli olan Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas.

Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift son bir aydır boşanacakları yolundaki söylentilerle gündeme geliyor. Üstelik bu ilk kez de olmuyor.

Daha önce de Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas hakkında bu tür haberler duyulduğu olmuştu.

Boşanma söylentilerine komik yanıt: Kim karnının kaşınsın sevmez ki... Sırada ben varım

HEPSİNİN BİR NEDENİ VAR
Aslına bakılırsa bu iddiaların gündeme gelmesi nedensiz değil. Çünkü yıllar önce Douglas'ın gırtlak kanseri, Catherine Zeta Jones'un da bipolar bozuklukla mücadele ettiği dönemde kısa bir ayrılık süreci yaşadıkları sonradan ortaya çıkmıştı.

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Sonuç olarak ünlü çift, bu zorluğu da atlattı. Bu kısa ayrılığın ardından daha güçlü bir şekilde yan yana durmaya başladılar. Zaten hayranları da Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın ayrılacağına hiçbir zaman inanmadı. 

Ünlü çift, bu tür söylentilerin odağında yer alan birçok kişi gibi çıkıp açıklama yaparak bunu yalanlama gereği duymadı.

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BOŞANMA İDDİALARINA SOSYAL MEDYADAN 'ŞAKACI' YANIT
Fakat bunun yerine sosyal medyayı kullanarak ileri sürüldüğü gibi boşanma niyetleri olmadığını gözler önüne serdi. Bunu yapan da Catherine Zeta Jones oldu.

Tam da bütün o boşanma haberlerinin üstüne Catherine Zeta Jones, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı.

O videoda Douglas, ailenin sevimli köpeğiyle oynarken görülüyor. Bu paylaşımın mesajı da ilginç. Catherine Zeta Jones mesajında sevimli köpeğin karnının kaşınmasından hoşlandığını belirtip 'Kim hoşlanmaz ki.Sırada ben varım" diye yazdı.

Onun bu paylaşımı da ünlü çiftin, haklarında çıkan boşanma söylentilerini yalanlayan bir adımı olarak yorumlandı.

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Catherine Zeta Jones, evliliklerinin bittiği, ayrı yaşadıkları iddialarına Michael Douglas'ın sevimli köpekleriyle oynarken çekilen bir videosunu paylaşarak yanıt verdi. 

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EVLİLİĞİN BİTTİĞİ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Bu söylentileri bir hatırlamak gerekirse...Geçtiğimiz hafta bazı ABD magazin siteleri ünlü çiftin 23 yıllık evliliğinin sona geldiğini ileri sürmüştü.

Hatta bunlar, Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un ayrı yaşadıklarını ileri sürmeye kadar gitmişti. Geçen hafta konuşulanlara göre aralarındaki 25 yıllık yaş farkı da artık onları zorlar hale gelmişti.

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Bunu ileri sürenler iddialarla ilgili bazı ayrıntılar da vermişti. Bunlara göre Catherine Zeta Jones ile Douglas, bu konunun çok fazla dallanıp budaklanmasını istemedikleri için de farklı bir yöntem izliyordu.

Bu iddiaları ileri sürenler, çiftin 2013 yılında yaşadıkları kısa ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiklerini ama ilişkilerinin asla eskisi gibi olmadığını savunmuştu.

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BU YÜZDEN MÜLKLERİNİ SATTIKLARI BİLE SÖYLENDİ
Bu iddiaları ortaya atanlar Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın son dönemde emlak yatırımlarıyla ilgili attıkları adımları kaynak olarak gösterdi.

Ünlü çift, kısa süre önce Bermuda'da bulunan yazlık evlerini satışa çıkardı. Bunun için istedikleri rakam 12 milyon dolar. Bu durum da çiftin kamuoyunun gözünde mal savaşı yapmamak için önlemleri önceden aldığı şeklinde yorumlandı.

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Hatta Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Evlilik bitti. Ama onlar bütün bu ayrılık ve boşanma süreçleriyle uğraşmak istemiyorlar. Bu yüzden de önceden yaptıkları bazı düzenlemeler var. Bunları kimse bilmiyor. Fakat ikisi de ayrı hayatlar yaşıyor" diye konuştu.

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YAŞ FARKI DA GÜNDEME GETİRİLDİ
Bir iddiaya göre Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'ın arasında başlarda önemsemedikleri yaş farkı da artık tahammül edilebilir sınırları aştı.

Fakat Catherine Zeta Jones'un bu sosyal medya paylaşımı çiftin aynı evde yaşamayı da evliliklerini de sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

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ESKİ EŞİNE 45 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
54 yaşındaki Galli yıldız Catherine Zeta Jones ile 79 yaşındaki Michael Douglas, 2000 yılında evlenmişlerdi.

Tanıştıklarında Douglas, ilk eşi Diandra ile evliydi. Ondan boşanmak için de 45 milyon dolar tazminat ödemişti. Bu rakam da o dönemde en yüksek tazminatlar arasında yerini aldı.

Hollywood'un efsane yıldızlarından Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael Douglas'ın bu ilk evliliğinden şu anda 44 yaşında olan Cameron adında bir oğlu bulunuyor.

Usta oyuncunun Catherine Zeta Jones ile evliliğinden de 20 yaşında Carys adında bir kızı ile 23 yaşında Dylan adında bir oğlu bulunuyor.

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#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Diandra Douglas

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