ÃœnlÃ¼ oyuncu yÄ±llarca kendine sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: Ã‡ocukken bakÄ±cÄ±mÄ±n tacizine uÄŸradÄ±m

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GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°N KARANLIK SIRLARINI AÃ‡IKLIYORLAR

ÅžÃ¶yle bir baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bÃ¼tÃ¼n bu kitaplarÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken noktasÄ± sÃ¶z konusu Ã¼nlÃ¼lerin hayatlarÄ±nÄ±n karanlÄ±k yanlarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermesi.

Bir baÅŸka deyiÅŸle bu kitaplarda Ã¼nlÃ¼ler geÃ§miÅŸlerinden Ã§ekip Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± trajedileri milyonlarca kiÅŸiyle paylaÅŸÄ±yor. En Ã§ok da taciz olaylarÄ±nÄ±.

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Son dÃ¶nemde hayatÄ±nÄ± anlatan biyografilerle gÃ¼ndeme gelen Ã¼nlÃ¼lerden biri de John Stamos oldu. Oyuncu, hayatÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± itiraflarda bulundu.

Ä°ÅŸte bunlara yeni bir halka da bir dÃ¶nemin en gÃ¶zde dizilerinden birinde rol alan Ã¼nlÃ¼ oyuncudan geldi.

Ãœlkemizde Bizim Ev adÄ±yla yayÄ±nlanan Full House adlÄ± dizinin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan John Stamos, If You Would Have Told Me adlÄ± biyografisinde Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda bakÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

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BugÃ¼n 60 yaÅŸÄ±nda olan Stamos, olayÄ±n 10 ya da 11 yaÅŸÄ±ndayken meydana geldiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Oyuncu, bu travmayÄ± uzun yÄ±llar boyunca bir kenara kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼zleÅŸmek iÃ§in doÄŸru zamanÄ± beklediÄŸini anlattÄ±.

Bu sÃ¼reÃ§te bu tÃ¼r olaylarÄ±n kurbanlarÄ±nÄ± savunduÄŸunu sÃ¶yleyen Stamos "Yani her zaman arka planda bu olayÄ±n olduÄŸunu biliyordum. Bu travmayla yÃ¼zleÅŸmem iÃ§in bu kitabÄ± yazmam gerekti" diye anlattÄ±.

Oyuncu, yakÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kacak olan kitabÄ±nda 10 ya da 11 yaÅŸlarÄ±ndayken bakÄ±cÄ±nÄ±n tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

John Stamos, ilk olarak tacize uÄŸrayan Ã§ocuklarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle alacaÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼n teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nÄ± yazarken kendi geÃ§miÅŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m Stamos, Ã§ocuk tacizini Ã¶nleme ve bu olayÄ±n kurbanlarÄ±na yardÄ±m etmeyi amaÃ§layan ChildHep adlÄ± kurumla ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla biliniyor.

Ä°ÅŸte o konuÅŸmayÄ± yazarken neler hissettiÄŸini ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Stamos "Yazmaya baÅŸladÄ±m. Ve o zaman su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Sonra bu gecenin benim deÄŸil Ã§ocuklarÄ±n gecesi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. DoÄŸru zamana kadar bu olayÄ± arka plana kaldÄ±rdÄ±m."

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Stamos sonunda kitabÄ±nda, geÃ§miÅŸine dair bu karanlÄ±k sÄ±rrÄ± yazmaya karar verdi gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun satÄ±rlarÄ±na gÃ¶re artÄ±k yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmanÄ±n zamanÄ± gelmiÅŸti. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "SanÄ±rÄ±m 10 ya da 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Bu tÃ¼r duygularla baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda kalmamalÄ±ydÄ±m."

Stamos, ÅŸu anda beÅŸ yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlunun kendisiyle benzer ÅŸeyler yaÅŸamasÄ± durumunda bunun baÅŸka bir hikaye olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

John Stamos, belki kendisi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu travmayÄ± yÄ±llarca arka planda tuttu, yÃ¼zleÅŸmek iÃ§in doÄŸru zamanÄ±n gelmesini bekledi. Fakat eÅŸi Caitlin ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Billy sÃ¶z konusu olursa o zaman iÅŸlerin deÄŸiÅŸeceÄŸini vurguladÄ± "Ama size ÅŸunu sÃ¶yleyeceÄŸim... EÄŸer bunlarÄ± birinin benim oÄŸluma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenirsem o zaman bambaÅŸka bir hikaye olur."

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Bu arada Stamos, bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± taciz olayÄ±na kitabÄ±nda sadece bir sayfa yer verdi. Bunu da belli bir amaÃ§la yaptÄ±. "ManÅŸetlerin bu ÅŸekilde olmasÄ±nÄ± istemedim. Sadece bir sayfa falan kitapta. Ama bu konu hakkÄ±nda bir ÅŸeyler sÃ¶ylemem gerektiÄŸini hissettim" diye vurguladÄ±.

Oyuncu Bill Stamos ile Loretta Stamos'un oÄŸlu olan John Stamos, General Hospital, Full House gibi yapÄ±mlarla genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda adÄ±nÄ± duyurdu. Daha sonra da birÃ§ok dizi ve filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Stamos'un Full House dizisindeki rol arkadaÅŸÄ± Bob Saget, geÃ§en yÄ±l beklenmedik bir ÅŸekilde Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Ä°lk evliliÄŸini bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Rebecca Romijin ile yaptÄ±.





Stamos daha 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana Caitlin McHugh ile evli. Ã‡iftin 5 yaÅŸÄ±nda Billy adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.