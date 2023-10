ÃœnlÃ¼ oyuncu yÄ±llarca kendine sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: Ã‡ocukken bakÄ±cÄ±mÄ±n tacizine uÄŸradÄ±m

Haberin Devamı

GEÇMİŞİN KARANLIK SIRLARINI AÇIKLIYORLAR

Şöyle bir baktığımızda bütün bu kitapların en çok dikkat çeken noktası söz konusu ünlülerin hayatlarının karanlık yanlarını gözler önüne sermesi.

Bir başka deyişle bu kitaplarda ünlüler geçmişlerinden çekip çıkardıkları trajedileri milyonlarca kişiyle paylaşıyor. En çok da taciz olaylarını.



Son dönemde hayatını anlatan biyografilerle gündeme gelen ünlülerden biri de John Stamos oldu. Oyuncu, hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

İşte bunlara yeni bir halka da bir dönemin en gözde dizilerinden birinde rol alan ünlü oyuncudan geldi.

Ülkemizde Bizim Ev adıyla yayınlanan Full House adlı dizinin yıldızlarından John Stamos, If You Would Have Told Me adlı biyografisinde çocukluk yıllarında bakıcısı tarafından taciz edildiğini ileri sürdü.

Haberin Devamı

Bugün 60 yaşında olan Stamos, olayın 10 ya da 11 yaşındayken meydana geldiğini hatırlattı. Oyuncu, bu travmayı uzun yıllar boyunca bir kenara kaldırdığını yüzleşmek için doğru zamanı beklediğini anlattı.

Bu süreçte bu tür olayların kurbanlarını savunduğunu söyleyen Stamos "Yani her zaman arka planda bu olayın olduğunu biliyordum. Bu travmayla yüzleşmem için bu kitabı yazmam gerekti" diye anlattı.

Oyuncu, yakında piyasaya çıkacak olan kitabında 10 ya da 11 yaşlarındayken bakıcının tacizine uğradığını ileri sürdü.

John Stamos, ilk olarak tacize uğrayan çocuklarla ilgili çalışmaları nedeniyle alacağı ödülün teşekkür konuşmasını yazarken kendi geçmişini düşündüğünü söyledi. Bu arada hemen hatırlatalım Stamos, çocuk tacizini önleme ve bu olayın kurbanlarına yardım etmeyi amaçlayan ChildHep adlı kurumla ortak çalışmalarıyla biliniyor.

İşte o konuşmayı yazarken neler hissettiğini şöyle anlattı Stamos "Yazmaya başladım. Ve o zaman su yüzüne çıktı. Sonra bu gecenin benim değil çocukların gecesi olduğunu düşündüm. Doğru zamana kadar bu olayı arka plana kaldırdım."

Haberin Devamı

Stamos sonunda kitabında, geçmişine dair bu karanlık sırrı yazmaya karar verdi görünüşe göre. Çünkü onun satırlarına göre artık yaşadıklarını anlatmanın zamanı gelmişti. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Sanırım 10 ya da 11 yaşındaydım. Bu tür duygularla başa çıkmak zorunda kalmamalıydım."

Stamos, şu anda beş yaşında olan oğlunun kendisiyle benzer şeyler yaşaması durumunda bunun başka bir hikaye olacağını söyledi.

John Stamos, belki kendisi yaşadığı bu travmayı yıllarca arka planda tuttu, yüzleşmek için doğru zamanın gelmesini bekledi. Fakat eşi Caitlin ile evliliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu Billy söz konusu olursa o zaman işlerin değişeceğini vurguladı "Ama size şunu söyleyeceğim... Eğer bunları birinin benim oğluma yaptığını öğrenirsem o zaman bambaşka bir hikaye olur."

Haberin Devamı

Bu arada Stamos, bu yaşadığı taciz olayına kitabında sadece bir sayfa yer verdi. Bunu da belli bir amaçla yaptı. "Manşetlerin bu şekilde olmasını istemedim. Sadece bir sayfa falan kitapta. Ama bu konu hakkında bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim" diye vurguladı.

Oyuncu Bill Stamos ile Loretta Stamos'un oğlu olan John Stamos, General Hospital, Full House gibi yapımlarla gençlik yıllarında adını duyurdu. Daha sonra da birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçti. Stamos'un Full House dizisindeki rol arkadaşı Bob Saget, geçen yıl beklenmedik bir şekilde ölmüştü.

Haberin Devamı

İlk evliliğini bir dönemin ünlü modeli Rebecca Romijin ile yaptı.





Stamos daha 2018 yılından bu yana Caitlin McHugh ile evli. Çiftin 5 yaşında Billy adında bir oğlu bulunuyor.