ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± hayatÄ±nÄ± anlattÄ±: Ä°Ã§imdeki kadÄ±nÄ± Ã§ekip aldÄ±lar, yeniden Ã§ocuk gibi kaldÄ±m

BİR GECE VAKTİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Hemen her gün yarattığı bir skandallar basının manşetlerini süslüyordu. Üstelik dış görünüşü de artık sahneye uygun halde değildi. Tuhaf bir şekilde kilo alıyordu. Tabii bu durum acımasız eleştirileri de beraberinde getiriyordu.



Öte yandan evliliği bitmişti ve iki çocuğunun velayetini alacağı da şüpheliydi. Çünkü bir anneye uygun bir sürdürmüyordu. Her gece, bir sonraki günün ilk ışıklarına kadarkulüplerde sabahlıyordu.

O dönemde şarkıcının peşinde onlarca paparazzi vardı. Sonra bir gece paparazzi kameraları hiç beklemedikleri bir olaya tanık oldu.

Ünlü şarkıcı bir kuaföre girdi. Eline makineyi aldı ve upuzun saçlarını kazıdı. Herkesin gözleri önünde... Tabii ertesi gün yine gazete manşetlerindeydi. Üstelik o görüntüleri uzun süre hafızalardan silinmedi.





HERKESİN ONUN HAKKINDA BİR FİKRİ VARDI

Popüler kültürün yakın dönemini takip edenler kimden söz ettiğimizi anladı. Britney Spears elbette. Bir ara hayatını toparlasa da son dönemde kocası Sam Asghari'den boşanması ve sosyal medyada sergilediği tuhaflıklarlayine gündemde Spears,

Şarkıcı, anılarını topladığı Woman In Me (İçimdeki Kadın) adlı kitabında yaşadıklarını samimiyetle anlattı. 2007 yılında herkesi şoke eden o hareketi e bunlardan biri. Spears kitabında bunu neden yaptığını ilk kez anlattı.

41 yaşındaki Spears yakında piyasaya çıkacak olan The Woman In Me adlı kitabında işte o olayın perde arkasını gün yüzüne çıkardı. Hangi ruh haliyle o kuaföre girdiğini ve saçlarını kazıttığını satırlara döktü.

Spears'ın anlattığına göre o tuhaf hareketinin nedeni üzerinde hissettiği psikolojik baskıydı. İlk gençliğinden beri herkes onun dış görünüşü, vücudu hakkındaki fikirlerini beyan ediyordu.

O sıralar zaten hayatının zor bir dönemini yaşıyordu. Saçını kazıması ise üzerinde hissettiği o baskıya bir tepkiydi.

" SABAH ERKEN YATMAK VE İLAÇLARIMI ALMAK ZORUNDAYDIM"

Zaten şarkıcı o olayın üzerinden fazla zaman geçmeden de babasının vesayeti altına girdi. İşte o zaman da fikirleri değişmeye başladı kitabında anlattığına göre .

Bakın kitabında nasıl anlatıyor o süreci: "Bu durum bana o günlerin bittiğini gösterdi, Saçlarımı uzatmak zorundaydım, fiziksel olarak forma girmek zorundaydım. Erken yatmak ve bana verilen ilaçları almak zorundaydım."



KUAFÖR REDDEDİNCE KENDİSİ YAPTI

Britney Spears, 2007 yılında bir gece California, Tarzana'da Estner'in Kuaför Dükkanı'na girdi. Dükkanın sahibi Esther Tognozzi'den saçlarını kazımasını istedi. Bu şekilde işlerin kontrolünü kendi eline almak istiyordu.

Fakat Tongozzi onu reddedince makineyi alıp saçlarını kendi elleriyle kazıdı. O sırada da onu adım adım takip eden paparazzi ordusu olup biteni saniye saniye kaydetti.

Bundan bir gün sonra da Spears, elindeki şemsiyeyle bir fotoğrafçının otomobiline saldırırken görüntülendi. İşte o günler ünlü yıldızın iyice çöktüğünün göstergesi oldu.

O sırada Spears gerçekten de zor bir dönemden geçiyordu.Bir yandan ilk eşi Kevin Federline'dan boşanmaya çalışıyordu. Diğer yandan da çocuklarının velayeti için mücadele ediyordu. Yani kısacası bütün terslikler üst üste gelmişti.

Zaten ertesi yıl da Spears'ın hayatının kontrolü babası Jamie Spears'a bırakıldı.

"İÇİMDEKİ KADINI ALIP GÖTÜRDÜ"

O dönemi de kitabında şöyle anlattı Spears " Bu durum benim içimdeki kadınlığı alıp götürdü. Beni yeniden bir çocuğa çevirdi. Sahneye çıktığımda da bir insandan çok bir varlığa dönüştüm. Müziği her zaman kemiklerimde, kanımda hissetmiştim. Bunu benden çaldılar."

Spears artık kendi hayatının kontrolünü eline aldı ve babasının vesayetinden çıktı. Ama kitabında yazdığına göre ailesinin kendisine yaptıklarını affedemiyor. Onların kendisine yaptıklarını hak etmediğini açık açık ifade ediyor ünlü şarkıcı.

JUSTIN TIMBERLAKE'DEN HAMİLE KALIP BEBEĞİNİ ALDIRMIŞ

Britney Spears kitabında hayatıyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen başka çarpıcı bir gerçeği de dile getirdi. Bu ayrıntı da 1999 ile 2002 arasında aşk yaşadığı dönemin genç yıldızlarından Justin Timberlake ile ilgili.

Spears kitabında Timberlake'den hamile kaldığını fakat bebeği aldırdığını anlattı. Ünlü şarkıcı aslında söylediğine göre Timberlake ile bir aile kurmak ve ondan çocuk doğurmak istiyordu aslında.

Ama o sırada ikisi de 19 yaşındaydı. Spears kitabında Timberlake'in o yaşta bir aile ve bebek sahibi olup aile sorumluluğu almalya hazır olmadığını ekledi satırlarına. Timberlake'in fikrine göre 19 yaş böyle bir karar için çok erkendi.

Spears o kitabında şöyle anlattı o dönemi: "Bu bir sürprizdi ama benim için bir trajedi değildi. Justin'i çok seviyordum. Bir gün hep birlikte bir aile olacağımızı umuyordum. Bu beklediğimden de erken oldu."

Britney Spears'ın satırları şöyle devam ediyor: Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı, çok genç olduğumuzu söyledi. Eminim insanlar bunun için benden nefret edecekler ama ben bebek sahibi olmamayı kabul ettim. Bunun doğru bir karar olup olmadığını bilmiyorum. Eğer bu bana kalsaydı asla yapmazdım. Ama yine de Justin baba olmak istemediğinden o kadar emindi ki.'

Spears, hamileliği sonlandırmanın hayatında yaşadığı en acı verici deneyim olduğunu da satırlarına ekledi.