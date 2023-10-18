ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± hayatÄ±nÄ± anlattÄ±: Ä°Ã§imdeki kadÄ±nÄ± Ã§ekip aldÄ±lar, yeniden Ã§ocuk gibi kaldÄ±m

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BÄ°R GECE VAKTÄ° HERKESÄ° ÅžOKE ETTÄ°

Hemen her gÃ¼n yarattÄ±ÄŸÄ± bir skandallar basÄ±nÄ±n manÅŸetlerini sÃ¼slÃ¼yordu. Ãœstelik dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ de artÄ±k sahneye uygun halde deÄŸildi. Tuhaf bir ÅŸekilde kilo alÄ±yordu. Tabii bu durum acÄ±masÄ±z eleÅŸtirileri de beraberinde getiriyordu.



Ã–te yandan evliliÄŸi bitmiÅŸti ve iki Ã§ocuÄŸunun velayetini alacaÄŸÄ± da ÅŸÃ¼pheliydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir anneye uygun bir sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼yordu. Her gece, bir sonraki gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadarkulÃ¼plerde sabahlÄ±yordu.

O dÃ¶nemde ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n peÅŸinde onlarca paparazzi vardÄ±. Sonra bir gece paparazzi kameralarÄ± hiÃ§ beklemedikleri bir olaya tanÄ±k oldu.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± bir kuafÃ¶re girdi. Eline makineyi aldÄ± ve upuzun saÃ§larÄ±nÄ± kazÄ±dÄ±. Herkesin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde... Tabii ertesi gÃ¼n yine gazete manÅŸetlerindeydi. Ãœstelik o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri uzun sÃ¼re hafÄ±zalardan silinmedi.





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HERKESÄ°N ONUN HAKKINDA BÄ°R FÄ°KRÄ° VARDI

PopÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n yakÄ±n dÃ¶nemini takip edenler kimden sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±. Britney Spears elbette. Bir ara hayatÄ±nÄ± toparlasa da son dÃ¶nemde kocasÄ± Sam Asghari'den boÅŸanmasÄ± ve sosyal medyada sergilediÄŸi tuhaflÄ±klarlayine gÃ¼ndemde Spears,

ÅžarkÄ±cÄ±, anÄ±larÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± Woman In Me (Ä°Ã§imdeki KadÄ±n) adlÄ± kitabÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± samimiyetle anlattÄ±. 2007 yÄ±lÄ±nda herkesi ÅŸoke eden o hareketi e bunlardan biri. Spears kitabÄ±nda bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez anlattÄ±.Â

41 yaÅŸÄ±ndaki Spears yakÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kacak olan The Woman In Me adlÄ± kitabÄ±nda iÅŸte o olayÄ±n perde arkasÄ±nÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±. Hangi ruh haliyle o kuafÃ¶re girdiÄŸini ve saÃ§larÄ±nÄ± kazÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Spears'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o tuhaf hareketinin nedeni Ã¼zerinde hissettiÄŸi psikolojik baskÄ±ydÄ±. Ä°lk genÃ§liÄŸinden beri herkes onun dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼, vÃ¼cudu hakkÄ±ndaki fikirlerini beyan ediyordu.Â

O sÄ±ralar zaten hayatÄ±nÄ±n zor bir dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yordu. SaÃ§Ä±nÄ± kazÄ±masÄ± ise Ã¼zerinde hissettiÄŸi o baskÄ±ya bir tepkiydi.

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" SABAH ERKEN YATMAK VE Ä°LAÃ‡LARIMI ALMAK ZORUNDAYDIM"

Zaten ÅŸarkÄ±cÄ± o olayÄ±n Ã¼zerinden fazla zaman geÃ§meden de babasÄ±nÄ±n vesayeti altÄ±na girdi. Ä°ÅŸte o zaman da fikirleri deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ± kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re .

BakÄ±n kitabÄ±nda nasÄ±l anlatÄ±yor o sÃ¼reci: "Bu durum bana o gÃ¼nlerin bittiÄŸini gÃ¶sterdi, SaÃ§larÄ±mÄ± uzatmak zorundaydÄ±m, fiziksel olarak forma girmek zorundaydÄ±m. Erken yatmak ve bana verilen ilaÃ§larÄ± almak zorundaydÄ±m."Â

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KUAFÃ–R REDDEDÄ°NCE KENDÄ°SÄ° YAPTI

Britney Spears, 2007 yÄ±lÄ±nda bir gece California, Tarzana'da Estner'in KuafÃ¶r DÃ¼kkanÄ±'na girdi. DÃ¼kkanÄ±n sahibi Esther Tognozzi'den saÃ§larÄ±nÄ± kazÄ±masÄ±nÄ± istedi. Bu ÅŸekilde iÅŸlerin kontrolÃ¼nÃ¼ kendi eline almak istiyordu.

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Fakat Tongozzi onu reddedince makineyi alÄ±p saÃ§larÄ±nÄ± kendi elleriyle kazÄ±dÄ±. O sÄ±rada da onu adÄ±m adÄ±m takip eden paparazzi ordusu olup biteni saniye saniye kaydetti.

Bundan bir gÃ¼n sonra da Spears, elindeki ÅŸemsiyeyle bir fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n otomobiline saldÄ±rÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ä°ÅŸte o gÃ¼nler Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n iyice Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gÃ¶stergesi oldu.

O sÄ±rada Spears gerÃ§ekten de zor bir dÃ¶nemden geÃ§iyordu.Bir yandan ilk eÅŸi Kevin Federline'dan boÅŸanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. DiÄŸer yandan da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti iÃ§in mÃ¼cadele ediyordu. Yani kÄ±sacasÄ± bÃ¼tÃ¼n terslikler Ã¼st Ã¼ste gelmiÅŸti.

Zaten ertesi yÄ±l da Spears'Ä±n hayatÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ babasÄ± Jamie Spears'a bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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"Ä°Ã‡Ä°MDEKÄ° KADINI ALIP GÃ–TÃœRDÃœ"

O dÃ¶nemi de kitabÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Spears " Bu durum benim iÃ§imdeki kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ± alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Beni yeniden bir Ã§ocuÄŸa Ã§evirdi. Sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda da bir insandan Ã§ok bir varlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼m. MÃ¼ziÄŸi her zaman kemiklerimde, kanÄ±mda hissetmiÅŸtim. Bunu benden Ã§aldÄ±lar."

Spears artÄ±k kendi hayatÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ eline aldÄ± ve babasÄ±nÄ±n vesayetinden Ã§Ä±ktÄ±. Ama kitabÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re ailesinin kendisine yaptÄ±klarÄ±nÄ± affedemiyor. OnlarÄ±n kendisine yaptÄ±klarÄ±nÄ± hak etmediÄŸini aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k ifade ediyor Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.

JUSTIN TIMBERLAKE'DEN HAMÄ°LE KALIP BEBEÄžÄ°NÄ° ALDIRMIÅž

Britney Spears kitabÄ±nda hayatÄ±yla ilgili bugÃ¼ne kadar bilinmeyen baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§eÄŸi de dile getirdi. Bu ayrÄ±ntÄ± da 1999 ile 2002 arasÄ±nda aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemin genÃ§ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Justin Timberlake ile ilgili.

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Spears kitabÄ±nda Timberlake'den hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat bebeÄŸi aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± aslÄ±nda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Timberlake ile bir aile kurmak ve ondan Ã§ocuk doÄŸurmak istiyordu aslÄ±nda.

Ama o sÄ±rada ikisi de 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Spears kitabÄ±nda Timberlake'in o yaÅŸta bir aile ve bebek sahibi olup aile sorumluluÄŸu almalya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi satÄ±rlarÄ±na. Timberlake'in fikrine gÃ¶re 19 yaÅŸ bÃ¶yle bir karar iÃ§in Ã§ok erkendi.

Spears o kitabÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlattÄ± o dÃ¶nemi: "Bu bir sÃ¼rprizdi ama benim iÃ§in bir trajedi deÄŸildi. Justin'i Ã§ok seviyordum. Bir gÃ¼n hep birlikte bir aile olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umuyordum. Bu beklediÄŸimden de erken oldu."

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Britney Spears'Ä±n satÄ±rlarÄ± ÅŸÃ¶yle devam ediyor: Justin bebek sahibi olmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ok genÃ§ olduÄŸumuzu sÃ¶yledi. Eminim insanlar bunun iÃ§in benden nefret edecekler ama ben bebek sahibi olmamayÄ± kabul ettim. Bunun doÄŸru bir karar olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. EÄŸer bu bana kalsaydÄ± asla yapmazdÄ±m. Ama yine de Justin baba olmak istemediÄŸinden o kadar emindi ki.'

Spears, hamileliÄŸi sonlandÄ±rmanÄ±n hayatÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en acÄ± verici deneyim olduÄŸunu da satÄ±rlarÄ±na ekledi.