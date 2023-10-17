İlk bebeğine hamileyken ayrılmışlardı: Kocasız çocuk büyütmek çok zor!

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Çünkü bazıları zaten evlilik bağı olmadan çocuk dünyaya getiriyor. Büyük olasılıkla maddi durumları ve tüm yaşam olanakları buna izin verdiği için böyle bir yolu tercih ediyorlar. Ya da hamilelik sırasında sevgilileriyle yollarını ayırıyorlar.

Dışarıdan bakıldığında belki de bu kadar ünlü ve zengin kadınların çocuklarını tek başına büyütmesi çok zor bir olay gibi görünmeyebilir. Ama işin aslı öyle değil.

Kapılar kapanıp her şey o duvarların arasında kalınca ilk anda akla gelmeyen bazı gelişmeler yaşanabiliyor. Uzun sözün kısası, babasız çocuk büyütmek o kadar da kolay değil. Her tür imkana sahip olan ünlüler için bile.

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Spice Girls müzik grubuyla ünlenen Geri Halliwell Horner, ilk bebeğini tek başına büyüttüğünü ve bunun zor bir durum olduğunu anlattı.

İşte bu konuda bir itiraf da bir dönem Spice Girls (Baharat Kızlar) adlı müzik grubunun üyesi olarak adını duyuran Geri Halliwell'dan ya da şimdiki soyadıyla Geri Horner'dan geldi. Horner, şu anda 17 yaşında olan kızı Bluebell'i tam da böyle yalnız başına büyüttü.

Bu arada hemen hatırlatalım... Artık bir genç kız olan Bluebell'in babası senaryo yazarı Sacha Gervasi.

Geri Halliwell, onunla 2005 yılında bir ilişki yaşadı. Fakat daha hamileyken iki sevgili yollarını ayırdı. O noktadan sonra da Geri Halliwell, kızını tek başına büyüttü. Ta ki şu anda evli olduğu Christian Horner ile hayatını birleştirene kadar.

Geri Halliwell'in evliliğinden de Monty adında 6 yaşında bir oğlu var. İşte bu durum da ünlü yıldızın bir çocuğu babasız büyütmekle babasıyla birlikte büyütmek arasındaki farkı yaşayarak öğrenmesiniGeri Horner'ın anlattıkları bu yönde.

Horner kızını büyütürken bazen yaslanacak bir omuz aradığını ama yalnızlıkla yüz yüze geldiğini söyledi.

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51 yaşındaki Horner, sunuculuğunu Giovanna Flecher'ın üstlendiği Happy Mum Happy Baby (Mutlu Anne Mutlu Bebek) adlı podcast yayınına katıldı. Hem evli olarak hem de bekar bir anne olarak çocuk büyütmek arasındaki farkı anlattı.

Horner anlattığına göre kızı Bluebell'i büyütürken zaman zaman yaslanacak bir omuza ihtiyaç duydu. Ama daha sonra zor da olsa "bir takım olmayı" öğrendiğini sözlerine ekledi.

Geri Horner bu konuda şunları söyledi: "Her ikisini de yaşadım. Size şunu söyleyebilirim ki Bluebell'i büyütürken bana yardım eden annem vardı. Bu yüzden ona çok minnettarım. Ayrıca muhteşem bir büyükbabası var ve kızıma harika bir rol modeli oldu!"

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Oğlunu birlikte büyüttüğü kocasını ise "Harika bir adam" olarak tanımladı yıldız.

Geri Horner, kızı Bluebell'i baba tarafından dedesinin sık sık futbol maçlarına götürdüğünü onunla vakit geçirdiğini sözlerine ekledi.

Horner, bekar bir anne olarak kimseye hesap vermek zorunda kalmadığını ama bütün sorumluluğun da kendisinin üstünde olduğunu sözlerine ekledi. "Geniş bir omuza ihtiyaç duyar insan. Ama bazen yalnızlığı bulur."

Geri Horner şu anda ise oğlunu büyütürken benzer zorunlar yaşamadığını çünkü harika bir kocası olduğunu söyledi. O yüzden de oğlu Monty'yi büyütürken kızının küçüklüğünde yaşadığı zorluklarla yüzleşmediğini belirtti.

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BİR SÜRE İSTANBUL'DA ÇALIŞTI

Geri Halliwell'ın Spice Girls ile şöhrete ulaşmadan önce bugünkünden farklı bir hayatı vardı. O sıradak adıyal Geri Halliwell, bir dönem cebinde az bir parayla Türkiye'ye geldi.

O dönemde Erhan Yazıcıoğlu'nun sunduğu Seç Bakalım adlı yarışma programında hostes olarak çalıştı. Sonra da ülkesine döndü ve katıldığı müzik grubuyla birlikte hem şöhreti buldu hem de zengin oldu.

Geri Horner, 2015 yılından bu yana eski Formula 1 pilotu ve iş insanı Christian Horner ile evli. Çiftin bu evlilikten bir tane erkek çocukları oldu.

Horner çifti, İngiltere'nin farklı yerlerindeki mülklerinde yaşamlarını sürdürüyor. Gerçekten de varlıklı, refah içinde bir hayatları var.

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MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Geri Horner, bugün oğlunu birlikte büyüttüğü ve bundan büyük mutluluk duyduğu kocası Christian Horner ise aslında 2009 yılında tanıştı. Ancak aşkları 2014 yılında başladı. Zaten bir yıl sonra da evlendiler.

Çift ilk olarak 2009 Monako Grand Prix'inde karşılaştı. O sırada Horner zaten yarışlarda görevliydi. Geri de F1'in patronu Bernie Ecclestone'un konuğu olarak oradaydı.

O gün yaşananları kocası Christian Horner şöyle anlatmıştı: " Hatırlıyorum da Ron Dennis ve Eddi Jordan ile yan yana duruyorduk. Sonra Geri geldi. İkisiyle de selamlaştı ve ikisini de yanaklarından öptü. Ama sıra bana geldiğinde 'tamam beni de yanağımdan öpecek' diye düşünürken bana elini uzattı."

O gün Geri Halliwell ile Christopher Horner tanışmış oldu. Fakat hemen aralarında bir aşk doğmadı. Çift, o ilk tanışmadan yıllar sonra yani 2014 yılında flört etmeye başladı ve bundan bir yıl sonra da evlendiler. Aradan geçen zamanda iki tane çocukları oldu.

ESKİSİ KADAR SPOT IŞIKLARININ ALTINDA DEĞİL

Müzik dünyasıyla eskisi kadar içli dışlı da değil artık. 50 yaşındaki Horner, bir süredir sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılacağı gibi sağlıklı yiyecek tarifleriyle gündemde. Hatta katıldığı The Great Celebrity Bake Off adlı Yemek pişirme yarışmasını kazandıktan sonra bu konuya daha fazla yoğunlaştı.



Eşi Christian Horner ile birlikte biri Banbury; Oxfordshire diğeri de Hertforshire'da olmak üzere iki tane kır malikaneleri bulunuyor.