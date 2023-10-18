Adının arkasında büyük bir trajedi saklı: Evlenme şansı bile olmadı, genç yaşında aşk acısıyla öldü

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Örneğin en yakın örneklere bir bakalım... Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Charlotte, Prens Harry ile Meghan Markle'ın kızı Lilibet her ne kadar aileleri tarafından bu şekilde tanınıyorlarsa da ortak bir isimleri var: Diana. Bu da William ile Harry'nin annelerine bir saygı duruşu niteliğinde.

Ayrıca ailedeki birçok kız çocuğunun taşıdığı birkaç isimde bir ortak nokta daha var: Elizabeth. Bunun da Kraliçe'ye saygı olduğunu artık söylemeye gerek yok.

Geleceğin krallarından George'un taşıdığı isim de büyük büyük dedelerinden geliyor. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Bazen aile büyüklerine saygı için konulan bu isimlerin trajik öyküleri de olabiliyor. Tıpkı Prens William'da örneği görüldüğü gibi.

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BABASININ 'KAHRAMANIYDI'

Tabii ki ailenin geçmiş kuşaklarında bu ismi taşıyan başka birçok kişi de oldu ama babasının ona bu ismi seçmesinin nedeni trajik bir sonla hayatı noktalanan kuzeninin hatırasını yaşatmak.

Gelin bir bakalım William'ın ismine esin kaynağı olan bu aile üyesi kim ve Charles neden onun ismini oğlu için seçmiş.

William'ın adına esin kaynağı olan bu kişi Gloucester Prensi William. Yani Kral Charles'ın kuzeni. Aslında onun ismi İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinin hafızasına büyük bir trajediyle kazındı.

Çünkü Prens William, henüz 30 yaşındayken evlenip çocuk sahibi olmaya bile vakit bulamadan geçirdiği bir uçak kazasıyla hayata veda etmişti.

10 YIL SONRA DOĞAN OĞLUNA ONUN ADINI VERDİ:Kraliyet uzmanlarına göre Charles, kuzeni William'ı çok severdi.. Hatta onu kendisi için bir idol olarak belirlemişti. 1972 yılındaki ölümüyle de yıkıldı. Bu trajik olayın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra dünyaya gelen ilk çocuğuna da onun adını verdi bu yüzden.





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YAKIŞIKLIYDI... GÖSTERİŞLİ BİR FİZİĞİ VARDI

Genç yaşta hayata veda eden Pres William, Kral 5. George'un torunuydu. Aynı zamanda baba tarafından da Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeni oluyordu.

Şöyle bir bakıldığında da bugünün Prens William'ıyla ortak noktaları da vardı. Öncelikle o da tıpkı tahtın varisi Prens William gibi yakışıklıydı, gösterişli bir fiziğe sahipti.

Gloucester Prensi William dünyaya geldiğinde taht için dördüncü sıradaydı. Fakat araya giren başka doğumlar nedeniyle öldüğünde dokuzuncu sıraya düşmüştü.

Prens William, havacılığa meraklıydı. Sahra Çölü'nde yürüyüşlere çıkar ve hatta sıcak hava balonuyla gezmeyi severdi.

Ama öte yandan korkunç bir hastalığı vardı. Kraliyet ailesinde kalıtsal olduğu söylenen ve Kral 3. George'un aklını yitirmesine neden olan porfiri hastalığını taşıyordu.

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30 BİN KİŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ: Prens William, lisanslı bir pilottu. Yani bu konuda deneyimliydi. Fakat 1972 yılının bir ağustos günü kendi kullandığı uçakta bir yarışa katıldı. İşte o sırada da 30 bin kişinin gözleri önünde uçağı düştü William da 30 yaşında hayata veda etti.





KALBİNDE AŞK ACISIYLA DÜNYAYA VEDA ETTİ

Bu arada bugün tanıdığımız Prens William, yıllar sonra büyük aşkı Kate Middleton'a kavuşup ounla evlmendi. Üç çocuklu büyük bir aile kurdu. Ama adını aldığı diğer William onun kadar şanslı değildi bu konuda. Genç yaşında öldüğünde kalbinde büyük bir aşk acısı vardı.

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Gloucester Dükü Prens William yani Kraliçe'nin kuzeni 1968 yılında bir Tokyo ziyareti sırasında orada iki kez evlenip boşanmış olan Macar asıllı model Zsuzsi Starkloff ile tanıştı ve ona aşık oldu. Elbette ailesi onu gelin olarak istemedi.

Olayın yeni bir Wallis Simpson vakasına dönüşmesi ihtimali herkesi korkuttu. Prens William ile Starkloff her şeye rağmen evlenmeye karar verdiler.

Fakat William, 1972 yılında, henüz 30 yaşındayken bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Starkloff ise 83 yaşında ölünceye kadar William'ın kendisine hediye ettiği mühür yüzüğü parmağından hiç çıkarmadı.

Prens William, adını aldığı kuzeninden daha şanslı. Yıllar sonra da olsa hayatının aşkı Kate Middleton ile evlerdi ve üç çocuklu geniş bir aile kurdu.