Sevgilisini hamile bıraktığını 11 yıllık karısından sır gibi saklamış: En büyük korkusu gerçek oldu

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Ta ki kısa süre önce ortaya çıkan gerçeklere kadar. Bu gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkması bu mutlu aile için hatırı sayılır bir sarsıntı yarattı. Özellikle de sevdiği adamla iki çocuğunu büyüten güzel oyuncu kelimenin tam anlamıyla sersemledi.

Kısaca özetlemek gerekirse, aradan yıllar geçse de siz ağzınızı sımsıkı kapalı tutup geçmişteki sırlarınızı saklasanız da günün birinde her şey ortaya çıkıyor. Bu durum bir kez daha gözler önüne serildi.

Bu kısaca özetlediğimiz karmaşık durumun ana kahramanı ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake. Bir başka deyişle olayın merkezinde o var.

ALINTILAR BİLE ORTALIĞI SARSTI

Ama Timberlake'in yıllar önce yaşadığı ve sır gibi sakladığı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla en çok sersemleyen kişi ise karısı Jessica Biel oldu.

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Hemen söyleyelim olayın diğer tarafı da Justin Timberlake'in gençlik yıllarındaki sevgilisi Britney Spears.

Olayı şöyle kısaca toparlarsak Britney Spears hayatını yazdığı Woman In Me (İçimdeki Kadın) adlı bir kitap çıkarıyor. Önümüzdeki 24 Ekim'de raflarda yerini alacak bu kitap. Ama ortaya çıkan alıntılar daha şimdiden yeri yerinden sarstı.

Spears'ın kitabında anlattığı olaylardan biri de daha 19 yaşındayken o dönemde birlikte olduğu Justin Timberlake'den hamile kalması.

Fakat orada yazdığına göre Timberlake, baba olmaya hazır değildi ve sonuç olarak Spears da bebeğini aldırdı. Oysa kitabında anlattığına göre bir ailesi olmasını çok istiyordu.

BU KİTABI KORKUYLA BEKLİYORDU

Diğer yandan son birkaç gündür basına yansıyanlara göre Justin Timberlake, yıllar önce sevgili olduğu Spears'ın kitabında neler anlatacağını büyük bir korkuyla bekliyordu. Sonunda korktuğu da oldu.

Spears, hamilelik ve bebek aldırma olayını kitabında uzun uzun anlattı. Böylece Timberlake de korkusuyla yüzleşmiş oldu. Çünkü karısı Jessica Biel'e bu olayı hiç anlatmamıştı. Bunu ondan bir sır gibi saklamıştı. Elbette ortaya çıkması da çift için epey gerilim yarattı.

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Timberlake'e yakın bir kaynağın ABD magazin basınına anlattığına göre ünlü şarkıcı eşi Jessica Biel'e bu bebek aldırma konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü Spears ile yaşadığı ilişki arkadaşlarıyla ya da yakınlarıyla konuştuğu bir şey değildi.

SONSUZA KADAR SIR OLARAK KALACAĞINI SANIYORDU

Bu arada iddialara göre Justin Timberlake bu bebek aldırma olayının eski sevgilisiyle aralarında sonsuza kadar bir sır olarak kalacağına inanıyordu.

Ayrıca Spears'ın kitabında bu konudan söz etmesini engellemeyi de planlıyordu. Ama o bütün bunları yapamadan Britney Spears, her şeyi açıkça satırlara döktü.

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ESKİ YARALAR YENİDEN AÇILDI

Aynı kaynak bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu kitap onun için bir kabus. Çünkü bütün ailesini bir kaosun içine sürüklüyor."

Fakat yine bu kaynağa göre Spears'ın itirafları Timberlake ile Biel'in yuvasını yıkacak düzeyde değil. Ama yine de hiç etkilenmediklerini söylemek de doğru olmaz. Çünkü Britney Spears, Justin'in çoktan iyileştiğini sandığı eski yaralarını yeniden açtı.

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HAMİLE KALIP BEBEĞİ ALDIRMIŞ

Britney Spears kitabında hayatıyla ilgili çarpıcı bir gerçeği de dile getirdi. Bu ayrıntı da 1999 ile 2002 arasında aşk yaşadığı dönemin genç yıldızlarından Justin Timberlake ile ilgili.

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Spears kitabında Timberlake'den hamile kaldığını fakat bebeği aldırdığını anlattı. Ünlü şarkıcı aslında söylediğine göre Timberlake ile bir aile kurmak ve ondan çocuk doğurmak istiyordu aslında.

Ama o sırada ikisi de 19 yaşındaydı. Spears kitabında Timberlake'in o yaşta bir aile ve bebek sahibi olup aile sorumluluğu almaya hazır olmadığını ekledi satırlarına. Timberlake'in fikrine göre 19 yaş böyle bir karar için çok erkendi.

'BİR AİLEM OLSUN İSTİYORDUM'

Spears o kitabında şöyle anlattı o dönemi: "Bu bir sürprizdi ama benim için bir trajedi değildi. Justin'i çok seviyordum. Bir gün hep birlikte bir aile olacağımızı umuyordum. Bu beklediğimden de erken oldu."

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Britney Spears'ın satırları şöyle devam ediyor: Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı, çok genç olduğumuzu söyledi. Eminim insanlar bunun için benden nefret edecekler ama ben bebek sahibi olmamayı kabul ettim. Bunun doğru bir karar olup olmadığını bilmiyorum. Eğer bu bana kalsaydı asla yapmazdım. Ama yine de Justin baba olmak istemediğinden o kadar emindi ki.'

Spears, hamileliği sonlandırmanın hayatında yaşadığı en acı verici deneyim olduğunu da satırlarına ekledi.