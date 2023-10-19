Bella'nın ayakları yerden kesildi: Bir kovboya gönül verdi

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KENDİ DÜNYASININ YILDIZI

Ama hemen 27 yaşındaki model Bella'nın kendisi gibi gösteri dünyasından birine gönül verdiğini sanmayın.

Çünkü ünlü modelin bu yeni sevgilisi bambaşka bir dünyanın insanı. Ama yine de kendi dünyasının yıldızı diye olayı toparlayabiliriz.

TEKSAS SOKAKLARINDA AŞK ATEŞİ: BİR KOVBOYA GÖNÜL VERDİ

Bella Hadid, önceki gün Teksas'ta yeni aşkıyla samimi bir şekilde objektiflere takıldı. Top model bu kez gönlünü binicilik dünyasının tanınmış isimlerinden biri olar Adan Banuelos'a kaptırdı.

Kısaca söylemek gerekirse Bella, kelimenin tam anlamıyla bir kovboyla aşk yaşamaya başladı. Hadid ile Banuelos, Teksas sokaklarında el ele yürürken görüntülendiler.

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Birbirlerine uyumlu giyinen çift, geniş ve sakin sokaklarda görüntülendiklerini fark etmeden yürüdü. Bir ara durup birbirlerini öpücüklere boğdu. Tabii ki onlar farkına varmasa da paparazzi ordusu da o anlarını kare kare görüntüledi.

MEKSİKA KÖKENLİ

Daha önce rap'çi Travis Scott ile birlikte çalışan sanat yönetmeni Marc Kalman ile aşk yaşayan Bella Hadid, onunla yollarını ayırdıktan sonra bir süreliğine hayatına kimseyi almamıştı. Ama görünüşe göre Adan Banuelos onu gerçekten etkiledi.

Çiftten biri bütün dünyanın tanıdığı bir top model olunca sevgilisi de merak edildi doğal olarak. Dilerseniz Bella Hadid'in yeni sevgilisi Adam Banuelos'u biraz daha yakından tanıyalım.

Gösteri dünyasından bir isim olmasa da Adam Banuelos, kendi çevresinde tanınan biri. Meksika kökenli bir Amerikalı olan Banuelos, ödüllü bir binici.

AT YARIŞI DÜNYASINDA TANINAN BİR İSİM

Teksas'ta Forth Worth'ta yaşayan Adan Banuelos'un babası Ascencion Banuelos da atçılık çevresinde tanınıyor.

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Bella Hadid'in yeni sevgilisi Adan Banuelos, at yarışı dünyasında bir yıldız olarak biliniyor. 2017 yılında bütün zamanların en genç üyelerinden biri olarak Ulusal At Binicileri Onur Listesi'ne adını yazdırdı. Rodeo yarışlarına katılan Adan, aynı zamanda bir binicilik eğitmeni.

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BELLA DA ATLARI ÇOK SEVİYOR

Bu yeni ilişkiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de Bella Hadid ile Adan Banuelos'un nasıl tanıştığı. Bu kesin ve net olarak bilinmiyor. Ancak büyük olasılıkla Bella ile Adan bu binicilik tutkusu sayesinde tanıştı.

Top model Bella Hadid atlara olan tutkusuyla biliniyor. Çocukluğundan beri atları seven ve annesinin çiftliğinde at binen Hadid ile Banuelos'u bir araya getirenin de ikisinin bu ortak tutkusu olduğu ileri sürülüyor.

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Bella Hadid daha önce Marc Kalman ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat bu, uzun ömürlü olmadı.