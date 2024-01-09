KÃ¶yÃ¼nÃ¼n en gÃ¼zel kÄ±zÄ±ydÄ±... YÄ±llar Ã¶nce giydiÄŸi ÅŸeffaf elbise ona tacÄ±n yolunu aÃ§tÄ±: Milyonlar yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor

Haberin DevamÄ±

AYATINDA YENÄ° BÄ°R DÃ–NEM BAÅžLIYORÂ

Uzun sÃ¼re iniÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ±, birkaÃ§ kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir iliÅŸki baÅŸladÄ± aralarÄ±nda. Bir daha bir araya gelmeyecekleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rken de onlar tÃ¼m dÃ¼nyaya niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar.

2011 yÄ±lÄ±nda sadece Ã¼lkelerinde deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸiyi ekran karÅŸÄ±sÄ±na kilitleyen bir tÃ¶renle evlendiler.

AralarÄ±na katÄ±lan Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte geniÅŸ bir aileye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ler. Åžimdi o peri masalÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z hayatÄ±nÄ±n farklÄ± bir dÃ¶nemine giriyor. 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ± geride bÄ±rakÄ±p artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda ilerliyor.

41 YIL GERÄ°DE KALIYOR

Evet... Bu hikaye herkesin de tahmin edebileceÄŸi gibi BÃ¼yÃ¼k Britanya tahtÄ±nÄ±n ikinci sÄ±radaki varisi Prens William ile eÅŸi Kate Middleton'Ä±n hikayesi.

Haberin DevamÄ±

Orta Ã¼st sÄ±nÄ±ftan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya geldikten sonra Prens William ile evlenip Buckingham SarayÄ±'na gelin giden Kate Middleton ya da tam adÄ±yla Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak'ta yani bugÃ¼n hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli dÃ¶nemeÃ§lerinden birinde. ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine, bugÃ¼n 42 yaÅŸÄ±na giriyor.

Yeni yaÅŸÄ±nÄ± ailesiyle birlikte kutlayacak olan Middleton'Ä±n geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± 41 yÄ±llÄ±k yaÅŸam Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼, eski fotoÄŸraflarÄ± eÅŸliÄŸinde bir hatÄ±rlayalÄ±m.

AÄ°LENÄ°N Ä°LK Ã‡OCUÄžU

Catherine Elizabeth Middleton, dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini 9 Ocak 1982'de Reading, Berkshire'da aÃ§tÄ±. Michael ve Carole Middleton'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu olan Kate Middleton'Ä±n anne ve babasÄ± havacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Ã¶nce.

Michael eski bir uÃ§uÅŸ memuru, Carole de eski bir uÃ§uÅŸ gÃ¶revlisiydi. Fakat Kate'in dÃ¼nyaya gelmesinden beÅŸ yÄ±l sonra parti malzemeleri batan bir ÅŸirket kurdular. GeÃ§en yÄ±l bu ÅŸirket battÄ± ve Middleton ailesi iflas ilan etti. Bu yÃ¼zden tepki de gÃ¶rdÃ¼ aile.Â

Kate Middleton'Ä±n annesi Carole Goldsmith Middleton iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± bir aileden geliyor. BabasÄ±nÄ±n ailesinin ise geÃ§miÅŸ yÄ±llarda da kraliyet ailesiyle baÄŸlarÄ± vardÄ±. Middleton ailesi, kraliyet ailesinin kurduÄŸu vakÄ±f fonlarÄ±ndan yararlanarak giriÅŸimcilik yaptÄ±.





Haberin DevamÄ±

BÄ°R KÃ–YDE DÃœNYAYA GELDÄ°: Ä°KÄ° YIL ÃœRDÃœN'DE YAÅžADILAR

Kate'in Ã§ocukluÄŸu Berkshire'Ä±n Bucklebury kÃ¶yÃ¼nde geÃ§ti. 1984 ile 86 arasÄ±nda British Airways iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan ebeveyniyle birlikte ÃœrdÃ¼n'de yaÅŸadÄ±.

1986'da ailesiyle birlikte Berkshire'a dÃ¶nen Middleton, Berkshire'daki Pangbourne yakÄ±nlarÄ±ndaki Ã¶zel bir okul olan St Andrew's School'a kaydoldu.

Daha sonraki yÄ±llarda St Andrew's'ta bir sÃ¼re yatÄ±lÄ± kaldÄ±. Downe House School'da okudu Wiltshire'da ortak eÄŸitim veren baÄŸÄ±msÄ±z bir yatÄ±lÄ± okul olan Marlborough College'Ä±n da yatÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencisiydi.

SPOR KONUSUNDA YETENEKLÄ°YDÄ°

Middleton spor konusundaki yeteneÄŸiyle dikkat Ã§ekiyordu. Ã–ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda kadÄ±n Ã§im hokeyi takÄ±mÄ±nÄ±n kaptanÄ± oldu.

Haberin DevamÄ±

Mezuniyetinden sonra bir yÄ±l boyunca Ã§eÅŸitli programlara katÄ±ldÄ± ve seyahat etti. Ä°talyaâ€™da Florence Ä°ngiliz EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Åžili'ye giderek Raleigh UluslararasÄ± programÄ±na katÄ±ldÄ±.

Ãœniversiteden Ã¶nceki yaz Southampton LimanÄ±'nda gÃ¼verte gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Middleton daha sonra Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Fife kentindeki St Andrews Ãœniversitesi'ne girdi ve sanat tarihi okudu.

Sadece sanat tarihine odaklanmadan Ã¶nce kÄ±sa sÃ¼re psikoloji eÄŸitimi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. EÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda yarÄ± zamanlÄ± garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 2005 yÄ±lÄ±nda Middleton, St Andrews Ãœniversitesi'nden sanat tarihi alanÄ±nda yÃ¼ksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Haberin DevamÄ±

PAZARLAMA VE FOTOÄžRAFÃ‡ILIK ALANINDA Ã‡ALIÅžTI

KasÄ±m 2006'da Middleton, bir giyim markasÄ±nda aksesuar alÄ±cÄ±sÄ± olarak on iki aylÄ±k yarÄ± zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

AynÄ± yÄ±l, UNICEF iÃ§in para toplamak amacÄ±yla Alistair Morrison'Ä±n "Time to Reflect" kitabÄ±nÄ±n lansmanÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in bir fotoÄŸraf sergisinin kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±.

Middleton, 2007 ve 2008'de Naomi's House Hospice'e Ã§eÅŸitli geziler yaptÄ± ve burada Ã§ocuklara hediyeler getirdi. 2008'de, okullarda ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyileÅŸtiren bir kuruluÅŸ olan Place2Be iÃ§in para toplayan 80'ler temalÄ± bir tekerlekli disko baÄŸÄ±ÅŸ toplama etkinliÄŸi dÃ¼zenledi. Middleton ayrÄ±ca Ocak 2011'e kadar aile ÅŸirketinde katalog tasarÄ±mÄ± ve Ã¼retimi, pazarlama ve fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Åžirkette çalÄ±ÅŸÄ±rken, ÅŸirketin küçük çocuklar için küçük markasÄ±nÄ± kurdu ve ölümcül hasta gençlere yardÄ±m eden ve hasta çocuklar için parti malzemeleri saÄŸlayan Starlight Çocuk VakfÄ± ile çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Middleton ayrÄ±ca hayÄ±r kurumu için para toplayan Boodles Boks Balosu'nun koordinasyonuna da yardÄ±mcÄ± oldu. Evlenmeden önce, Middleton, Londra'nÄ±n Chelsea kentindeki ebeveynlerinin sahip olduÄŸu bir dairede kÄ±z kardeÅŸiyle birlikte yaÅŸÄ±yordu.

O ELBÄ°SE DE ÃœNLÃœ OLDU

Middleton'Ä±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren olay ise Prens William ile tanÄ±ÅŸmasÄ± oldu. 2001 yÄ±lÄ±nda, St Andrews Ãœniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da Ã¶ÄŸrenciyken Prens William ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

Bundan bir yÄ±l sonra ise ikisinin de kaderini deÄŸiÅŸtiren olay meydana geldi. 2002'de Ã¼niversitede dÃ¼zenlenen hayÄ±r amaÃ§lÄ± bir defilede bu transparan elbiseyle podyuma Ã§Ä±ktÄ± ve iÅŸte o anda William'Ä± da "kalbinden" vurdu. O ilbesi Ã§iftin evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda bir mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ± ve 65 bin pounda satÄ±ldÄ±.

Fakat Ã§iftin flÃ¶rt etmeye baÅŸlamasÄ± 2003 yÄ±lÄ±nÄ± buldu. Romantik iliÅŸkilerinin ikinci yÄ±lÄ±nda Kate ve William, diÄŸer iki arkadaÅŸÄ±yla bir daire paylaÅŸtÄ±.

2003'ten 2005'e kadar ikisi de iki oda arkadaÅŸÄ±yla Strathtyrum malikanesindeki Balgove House'da yaÅŸÄ±yorlardÄ±.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ° UZUN SÃœRE SESSÄ°ZCE SÃœRDÃœRDÃœLER:Â Kate ile William iliÅŸkilerini Ã§ok uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak tutsa da sonunda yakalandÄ±lar. Ve o andan sonra da basÄ±n peÅŸlerini hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±.

KAYAK TATÄ°LÄ°NDE 'YAKALANDILAR'

Prens William, 2000'lerin baÅŸÄ±nda Ã¼niversitede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kate Middleton ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bu durumu bir yÄ±la yakÄ±n bir sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±nda bu onun gibi biri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ydÄ±. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiÄŸi Ä°sviÃ§re tatilinde genÃ§ aÅŸÄ±klar yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

GÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmaya doÄŸduÄŸundan beri alÄ±ÅŸÄ±k olan William iÃ§in pek bir ÅŸey deÄŸiÅŸmese de Kate Middleton iÃ§in Ã¶zel hayat diye bir ÅŸey kalmadÄ±.

William ile Kate'in ilk birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda bazÄ± tabloid gazetelerin kullandÄ±ÄŸÄ± "Sonunda... Wills bir kÄ±z buldu" ifadesi bile basÄ±nÄ±n Middleton'a ilk dÃ¶nemdeki yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyordu.

Elbette bunun gerisi de geldi. Daha sonra kapanan News of the World gazetesi tarafÄ±ndan cep telefonu tam 155 kez siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Hem kendisinin hem de kardeÅŸi Pippa'nÄ±nbu iliÅŸki sayesinde sÄ±nÄ±f atlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kate ile William'Ä±n, 2005'te Kloster, Ä°sviçre'de yaptÄ±klarÄ± kayak tatili sÄ±rasÄ±nda çekilen o fotoÄŸraflarÄ±, özellikle de Middleton ailesi için 2011'deki düÄŸüne kadar süren bir tür kabusun da baÅŸlangÄ±cÄ± oldu. Özellikle de magazin basÄ±nÄ±, "mavi kanlÄ±" olmayan Kate Middleton'Ä± kelimenin tam anlamÄ±yla "didik didik" etti uzun bir süre. Sokakta yürüyemez hale geldiÄŸi zamanlar oldu. Gece gezmelerinde "ters açÄ±lardan" çekilen fotoÄŸraflarÄ± sayfa sayfa yayÄ±nlandÄ±.

Â

'KRALÄ°Ã‡E ONAYLAMIYOR'Â Ä°DDÄ°ALARI

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda her yaÅŸÄ±tÄ± gibi gece gezmelerini seviyordu Middleton. Bazen William ile bazen de kÄ±z kardeÅŸi ve arkadaÅŸlarÄ±yla gece kulÃ¼plerine gidiyordu.

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde onun gittiÄŸi kulÃ¼plerin kapÄ±sÄ±nda bekleyen paparazziler tarafÄ±ndan araca binerken ya da araÃ§tan inerken bedeninin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± sergileyecek aÃ§Ä±lardan fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekiliyordu Middleton'Ä±n.

Bu fotoÄŸraflar magazin basÄ±nÄ±nda "KraliÃ§e William'Ä±n iliÅŸkisini asla onaylamÄ±yor" iddialarÄ±yla birlikte yer alÄ±yordu.

Magazin basÄ±nÄ± sadece Kate Middleton ile deÄŸil ailesiyle de ilgilenmeye baÅŸladÄ± süreç içinde. Ailenin sorunlu üyeleri arandÄ± ve elbette birkaç kiÅŸi de bulundu. Bunlardan biri de Middleton'Ä±n dayÄ±sÄ± Gary Goldsmith oldu. VarlÄ±klÄ± bir iÅŸ insanÄ± olan Goldsmith'in adÄ± karÄ±sÄ±na ÅŸiddet uygulamak ve uyuÅŸturucu satmak da dahil birçok olumsuz haberle gündeme geldi. Her ne kadar basÄ±n evlendikten sonra Middleton'a daha Ä±lÄ±mlÄ± davransa da dayÄ±sÄ± hala zaman zaman bu tür olumsuz haberlerle gazete sayfalarÄ±nda yer alÄ±yor.

Â

'BÄ°R PRENSLE EVLENMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N'

Kate Middleton ile Prens William'Ä±n iliÅŸkisi ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde annesi Carole'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ± "bir prensle evlenmesi iÃ§in" yÃ¶nlendirdiÄŸi iddialarÄ± da basÄ±nda yer aldÄ±.

Hatta Middleton'Ä±n okuduÄŸu Ã¼niversiteyi deÄŸiÅŸtirip William'Ä±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ St Andrews Ãœniversitesi'ne gitmesi de bu planÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yorumlandÄ±.

SENELERCE EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ° GELMEDÄ°

Kate Middleton'Ä±n Prens ile iliÅŸkisi ilerlemesine raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ evlilik teklifi almamasÄ± nedeniyle basÄ±n ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adÄ±nÄ± taktÄ±. Hatta Middleton bir dÃ¶nem gazete haberlerinde bu isimle anÄ±ldÄ± sÃ¼rekli.

BazÄ± yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± masaya yatÄ±ran ve inceleyen yazÄ±lar kaleme aldÄ±.

2010 yÄ±lÄ±nda, niÅŸanlarÄ±nÄ±n ilan edilmesinden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir magazin gazetesi "Kate partilere katÄ±lmayÄ± bÄ±raktÄ±, eÄŸitimini tamamladÄ±, neden hala evlenme teklifi almÄ±yor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdÄ±.

O YÃœZÃœK YILLAR SONRA ORTAYA Ã‡IKTI

Sonunda 16 KasÄ±m 2010'da Prens William ile Kate Middleton'Ä±n niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± resmi olarak duyuruldu. Ä°ÅŸte o noktadan sonra da Prens'in, basÄ±nÄ±n sert tavÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlem almak iÃ§in bazÄ± giriÅŸimlerde bulunduÄŸu haberleri yer almaya baÅŸladÄ±.

William'Ä±n, bir paparazzi takibi sÄ±rasÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu Ã¶len annesi Diana'nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan gelecekteki karÄ±sÄ±nÄ± korumak istediÄŸi iddialarÄ± yayÄ±ldÄ±. BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Prens bu konuda hiÃ§ de haksÄ±z deÄŸildi.

Kate Middleton ile Prens William'Ä±n niÅŸanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k bir heyecan yarattÄ±. Bunun nedenlerinden biri de taktÄ±ÄŸÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ydÃ¼.

Yani bir zamanlar William'Ä±n annesi Diana'nÄ±n, Prens Charles ile evlenirken taktÄ±ÄŸÄ± 12 karatlÄ±k elmaslarla sÃ¼slÃ¼ safir yÃ¼zÃ¼k. Bu yÃ¼zÃ¼k hakkÄ±nda Ã§eÅŸitli iddialar da dolaÅŸtÄ± ortalÄ±kta.Â

MÄ°LYONLAR BU DÃœÄžÃœNÃœ Ä°ZLEDÄ°

Ã‡ift, 2011 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi bir tÃ¶renle evlendi. Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bÃ¶ylesine ilgi Ã§ekmesinin Ã¶nemli nedenlerinden biri Prens'in yani tahtÄ±n iki numaralÄ± varisinin kendisi gibi "mavi kanlÄ±" biriyle deÄŸil halktan bir kÄ±zla evlenmesiydi.

Uzun sÃ¼re Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki yaÅŸayan Ã§ift sonunda "muradÄ±na" ermiÅŸti. Bu yÃ¼zden bu evlilik o sÃ¼reÃ§te "KÃ¼lkedisi masalÄ±" olarak anÄ±ldÄ±. Fakat Middleton'Ä±n "basÄ±ndan Ã§ektiÄŸi" bu dÃ¼ÄŸÃ¼nle sona ermedi.

BÄ°R TÃœRLÃœ RAHAT BIRAKMADILAR

DÃ¼ÄŸÃ¼nden bir yÄ±l sonra Prens William ile Kate Middleton, Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Fransa tatilinde de paparazzilerin takibinde kaldÄ±.

Bir dostlarÄ±nÄ±n yazlÄ±k malikanesinin balkonunda kocasÄ±yla Ã¼stsÃ¼z bir ÅŸekilde gÃ¼neÅŸlenen Middleton, Closer dergisi tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Ama bunun bedeli aÄŸÄ±r oldu. Dava aÃ§Ä±ldÄ± ve dergi, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal ettiÄŸi iÃ§in 45 Bin Euro para cezasÄ± aldÄ±. Kate'i Ã¼stsÃ¼z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen paparazziler Cyril Moreau ve Dominique Jacoviedes'e de 10'ar bin Euro para cezasÄ± verildi.

ETEKLERÄ° RÃœZGARDA UÃ‡UÅžUNCA...

EvliliÄŸin ardÄ±ndan Kate Middleton bu kez kÄ±yafetleriyle gÃ¼ndeme gelmeye baÅŸladÄ±. Ama olumsuz bir ÅŸekilde.

EvliliÄŸinin ilk yÄ±llarÄ±nda yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± gezilerinde giydiÄŸi elbiseler yÃ¼zÃ¼nden magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±ktÄ± Middleton. Bunun nedeni de uÃ§uÅŸan etekleriydi. Sonunda basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re olaya KraliÃ§e el koydu ve Middleton'Ä±n elbiseleri daha korunaklÄ± hale getirildi. Fakat bu kez de Middleton'Ä±n "demode" ve "yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k" giyindiÄŸi haberleri basÄ±nda Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLARI OLDU

Ã‡ok da uzak olmayan bir gelecekte Britanya tahtÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanan Kate ile Wililam'Ä±n, 10 yaÅŸÄ±nda George, 8 yaÅŸÄ±nda Charlotte ve 5 yaÅŸÄ±nda Louis adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.Â Â

Â