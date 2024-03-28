'Onun çocuklarıyla çekilen fotoğraflarına bakmak insanın içine dokunuyor'... 'Anne biraz hasta Louis'

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Yetişkin bir insana basit bir şekilde verilecek kötü bir haberi küçük bir çocukla paylaşmak için bambaşka kelimeler, bambaşka bir ifade gerekir. Özetle kimsenin başına gelmesini istemeyeceği zor bir sınavdır bu.

Tam da böyle bir zorluğu İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton yaşadı kısa süre önce.

Artık herkesin bildiği gibi ocak ayında geçirdiği karın bölgesi operasyonundan sonra üç ay ortada görünmeyen Kate Middleton, geçen hafta herkesi şoke eden bir duyuru yaptı ve kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Kanserin türünü belirtmese de önleyici kemoterapi görmeye başladığını da sözlerine ekledi.

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Ortada görünmediği süre boyunca hakkında yüzlerce iddia ortaya atılan Galler Prensesi, haberin kendileri ve tüm aile için de büyük bir şok olduğunu belirtti.

Kate Middleton'ın söylediğine göre başlangıçta durumunun kanserle bir ilgisi olmadığı söylenmişti. Fakat ameliyatın ardından yapılan testlerde kansere rastlandı. Tedaviye başlamak için de ameliyat sonrası iyileşme süreci beklendi.

İŞİN EN ZOR KISMI: ÜÇ ÇOCUĞA 'ANNE HASTA' DEMEK

Sonra da durumun Kate ile William'ın üç küçük çocuğuna anlatılmasına sıra geldi. Belli ki işin en zor kısmı buydu.

Kraliyet uzmanlarına göre hastalığın kamuoyuna duyurulması ve çocuklara açıklanması için zaman konusunda özenli bir planlama yapıldı.

Üç kardeşe kötü haberi vermek için Paskalya tatilinin gelmesi beklendi. Tatil yaklaştığında 10 yaşındaki George, 8 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis'ye durum açıklandı.

Sonra da kamuoyuna bilgi vermek için Kate Middleton'ın 20 Mart'ta çekilen videosu iki gün sonra yayınlandı.

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Bu şoke edici açıklamanın ardından kraliyet uzmanları da Kate'in videosunun yayınlanması konusunda yorumlar yaptı.

Ortak görüşe göre hastalık haberinin kamuoyuna duyurulması için özellikle üç kardeşin okulunun Paskalya tatiline girmesi beklendi.

Bu şekilde öğretmen ya da arkadaşlarından gelecek endişeli yorumların üç küçük çocuğu etkilemesi önlendi.

Kate ile William da Paskalya tatilini fırsat bilip çocuklarıyla birlikte her yıl yaptıkları gibi helikopterlerine binip Anmer Hall konutuna gittiler. Bu arada her ne kadar kendisi de kanser tedavisi gören Kral Charles, Paskalya'da ayine katılıp halkın karşısına çıkacak olsa da Kate Middleton için böyle bir plan yok.

Son günlerde konuşulanlara göre Galler ailesi yani William, Kate ve üç çocukları George, Charlotte, Louis o buluşmada aile üyeleriyle birlikte yer almayacak. Yani bu yıl sevenleri Paskalya vesilesiyle onları göremeyecek.

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KÜÇÜK LOUIS İÇİN ÖZEL AÇIKLAMA

Bütün bunlar olup bittikten sonra başka bir konu gündeme geldi, hemen onunla ilgili yorumlar yapılmaya başlandı.

Bu ayrıntı da Kate ile William'ın, hastalık haberini üç çocuklarına nasıl verdiği. Belli ki uzun süre saklanması mümkün olmayan böyle bir haber çocuklara verilmişti zaten. Kate de videosunda bu konudan fazla ayrıntıya girmeden söz etti.

Yapılan yorumlara göre yaşları biraz daha büyük ve anlatılanı anlayacak çağa gelen George ve Charlotte için durum biraz daha kolay oldu büyük olasılıkla.

Ama henüz 5 yaşında olan en küçük kardeş Louis'ye böyle bir durumun anlatılması daha zorluydu.

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İşte bu konuda Kral Charles'ın eski hizmetlisi Grant Harrold'dan çarpıcı bir yorum geldi. Uzun süre ailenin yanında çalıştığı için iç işleyişi iyi bilen Harrold'a göre diğer kardeşleri George ve Charlotte bir yana Louis'ye annesinin kanser tedavisi gördüğünü söylemek için daha farklı, yumuşak ve hassas bir dil kullanıldı.

Harrold bu konuda şunları söyledi: "Eminim çocuklara bu durumu açıklamak için faklı ve zor bir konuşma yapılmıştır. Örneğin Louis için George ve Charlotte ile olduğundan daha yumuşak, "şekerli" bir konuşma yapıldığından eminim."

'ÇOCUKLARIYLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINA BAKMAK GÖZ YAŞARTIYOR'

Harrold, özellikle bu tür zorlu haberleri küçük çocuklara verirken olumlu bir bakış açısına sahip olmanın önemini vurguladı.

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"Daha büyük çocuklar durumu daha iyi anlayabilir. Bu yüzden biraz daha açık sözlü olunabilir. Ama yine de pozitif kalmanın önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu Kral Charles'ın eski çalışanı.

Grant Harrold, bütün bu olup itenlerden sonra Kate Middleton'ın üç çocuğuyla çekilen fotoğraflarına bakmanın insanın daha çok içine dokunduğunu söyledi.

Harrold bu konudaki düşünce ve duygularını şöyle ifade etti: "Kate'i ve üç çocuğunu düşünmek insanı duygulandırıyor. Bu yüzden de Kate'in üç çocuğuyla çekilen fotoğraflarına baktığınızda gözleriniz yaşarıyor. Bir anne için bu konuşmayı yapmak büyük bir olay."

Eski hizmetliye göre Galler çiftinin büyük çocukları George ve Charlotte, annelerine bu süreçte büyük destek olacakları kuşku götürmez bir durum.

UZMANLAR DA AYNI GÖRÜŞTE

Birçok görüşe göre Kate ile William, çocuklarına annelerinin hasta olduğu haberini verirken her birinin yaşlarına uygun bir açıklama yaptı.

Ortak görüş, eski çalışan Harrold'ın da söylediği gibi George ile Charlotte 'a daha doğrudan bir açıklama yapıldığı ama küçük Louis için biraz daha yumuşak bir ifade seçildiği.

Böylece ce küçük kardeşin durumu kavrayabilmesi ve aynı zamanda endişeye kapılmaması için uygun bir zemin hazırlandı.

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Hem Kral Charles'ın eski çalışanına hem de uzmanlara göre Kate'in kansere yakalandığı George ve Charlotte'tan daha faklı bir şekilde açıklandı küçük Louis'ye.