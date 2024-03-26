Ah güzel prenses! Masallarda bunlar olmaz sanıyorduk biz! O unvan kimsenin yüzünü güldürmedi ki.....

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Yaşadıkları lüks içindeki konutları bir yana bırakalım şimdilik. Birçok insanın erişemeyeceği kıyafetleri giyiyorlar. Aile yadigarı takıları göz kamaştırıyor.

Emirlerine amade güzellik uzmanlarından diş hekimlerine, aklınıza gelecek her uzmanlık alanında doktor mevcut... Sağlıklı besleniyorlar...Düzenli spor yapıyorlar... Ve bunun gibi bir sürü ayrıntı.

Böyle yaşayan insanların da tıpkı maddi alanda olduğu gibi sağlık alanında da ayrıcalıklı olduğuna inanır birçok kişi. Ama son dönemde yaşanan beklenmedik gelişmeler bunun hiç de öyle olmadığını gözler önüne serdi.

ONLAR DA HASTALIKTA VE ÖLÜMDE HERKESLE EŞİT

Henüz 42 yaşında olan ve dışarıdan bakıldığında gayet sağlıklı görünen İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate, kansere yakalandığını açıkladı.

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Geçen ocak ayında karın bölgesinden ameliyat olduğunun açıklanmasından sonra üç ay ortada görünmeyen Kate, başlarda sağlığı nedeniyle endişe yarattı. Ama sonra ortaya atılan komplo teorileriyle konu bambaşka noktalara gitti.

Sonunda Kate geçen cuma gecesi çıktı ve türünü söylemese de kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Bu durum bütün dünyada büyük bir şoka neden oldu.

Aslında daha önce Kral Charles da kansere yakalandığını açıklamıştı. Ama onun yaşı da göz önüne alındığında bu açıklama kimsede şok etkisi yaratmadı.



Ama 42 yaşındaki Kate Middleton'ın aynı hastalığa yakalanması şaşırtıcı oldu. Henüz genç olan, kilosuna dikkat eden, özel beslenme programı uygulayan Kate nasıl olur da böyle bir hastalığa yakalanırdı!

Elbette bunun tıbbi açıklaması vardır.

Bu durumda olan şu: İnsan kraliyet ailesi üyesi olsa da binlerce ayrıcalığa sahip de bulunsa iki konuda sıradan insanlarla eşit durumda: Hastalık ve ölüm!

YÜZYILLAR ÖNCESİNDEN GELEN SÖYLENTİLER

Önce Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü. ardından oğlu Charles ise gelini Kate'in kanser teşhisi alması bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi zaten.

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Öte yandan Kate'in hastalığıyla ilgili birçok söylenti de yine devam ediyor... Elbette Prenses'in hastalığa yakalanmasının somut ve bilimle açıklanan bir nedeni var.

Ama diğer yandan başka ayrıntılar da var... Yüzyıllardan beri süregelen inanışlar hatta "lanet" söylentileri...

Böylesine köklü bir aile söz konusu olduğunda bunlar da gündeme geliyor elbette. Kate'in hastalık açıklamasıyla birlikte bunlar da bir kez gündeme geldi.

Bu türde görüşlere inananlara göre Kate Middleton, Galler Prensesi unvanını aldıktan sonra zaten hayatını mutlu mesut sürdürmesi mümkün görünmüyordu.

Çünkü Kraliçe'nin ölümünden sonra aldığı Galler Prensesi unvanı onu taşıyanlara öyle büyük bir mutluluk getirmedi. Üstelik bazılarının başına gelenler de öyle "hayatta olur böyle" denilecek türden değil.

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Aynı unvanı taşıyan Prenses Diana'yı ve başına gelenleri bütün dünya biliyor. Ondan 23 sene sonra aynı unvanı kullanan Kate Middleton'ın da durumu ortada.

Bu ikisinden önce de Galler Prensesi unvan taşıyan biri vardı ki o da gün yüzü görmedi. Hayatı trajik bir biçimde sona erdi.

İşte birçok kişi Kate'in kansere yakalanmasını da yüzyıllar öncesinden gelen bu bir tür lanete bağlıyor.

Hayatı trajik bir biçimde sona eren eski Galler Prensesi'nin başına gelenlere bir bakalım.

Tarihe "bahtsız Galler Prensesi" olarak geçen Charlotte Augusta sonradan 4. George olarak tahta geçen Galler Prensi ile karısı Caroline'in tek çocuğuydu.

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Büyükbabası ve babasının ölümünden sonra tahtın varisi olması bekleniyordu. Ama henüz 21 yaşında doğum yaparken hayata veda etti. İşin trajik yanı babasından da dedesinden de önce hayata veda etti.

Ama ölümüne kadar da çok güzel bir hayat sürmedi Charlotte. Annesi ve babası o daha küçükken ayrıldı. Annesi ülkeyi terk etti ve kızını da nadire görebildi , Charlotte'u da babası ve dadıları büyüttü.

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ANNE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞAYAMADAN ÖLDÜ

Sonra babası ona Hollanda Kralı William ile evlenmesi için baskı yaptı. Charlotte önce bunu kabul etse de sonra vazgeçti.

Sonunda Belçika Kralı Leopold ile evlendi. ama mutluluğu bulamadı... Çünkü genç yaşında ilk bebeğini doğurduktan sonra hayata gözlerini yumdu.

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Onun ölümü ülkede büyük bir üzüntü yarattı. Çünkü çok sevilmeyen büyükbabası ve ruhsal hastalıkları olan babasının yanında o geleceğin umudu olarak görülüyordu.

Kral 3. George'un tek yasal torunuydu ve tahtın uzak bir akrabaya geçme olasılığı yüzünden büyük bir tedirginlik yaşandı. Kısacası onun ölümü ülkede bir veraset krizine yol açtı.

Yüzyıllar önce yaşayan ve 1817 yılında olan Galler Prensesi Charlotte'un öyküsü kısaca böyle.

Halkının geleceği olarak görülen genç prenses daha yeteri kadar ile yaşayamadan hayata veda etmiş oldu.

Charlotte "kandan" yani aileden Galler Prensesi'ydi. Ama ondan yüzyıllar sonra aynı unvanı taşıyan Diana'nın durumu zaten ortada.

DIANA'NIN BAŞINA GELENLERİ HERKES BİLİYOR

Charles ile evlendiğinde herkesin geleceğin kraliçesi diye sevindiği Diana, aileyi katıldığında gencecik bir kızdı. O arada tahta iki tane erkek varis de dünyaya getirdi.

Aslında kendisi de günün birinde İngiltere tahtına geçeceğine inanmadığını söylemişti. Zaten onun dediği gibi de oldu Önce kocasından boşandı sonra da 1997 yılında üzerindeki sır perdesi hala aydınlanamayan bir trafik kazasıda hayata veda etti

Ondan sonraki Galler Prensesi ise aslında Charles'ın ikinci karısı Camilla idi. Yine de kendisi hiç kullanmasa da kocası Charles veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanı taşıdığı için Camilla da otomatik olarak Galler Prensesi unvanını aldı.

Fakat o hem Diana'ya olan saygıdan ama daha çok da halkın tepkisinden sakındığı için bu unvanı hiç kullanmadı. Bunun yerine Cornwall Düşesi olarak anılmayı tercih etti.

KEŞKE BU YÜZÜĞÜ VERMESEYDİN WILLIAM!

Diana'dan tam 23 yıl sonra bu unvanı göğsünü gere gere kullanan ilk kişi ise Kate Middleton oldu. Ama en azından şimdilik o unvan ona da mutluluk getirmedi bir inanışa göre.

Kate hakkında konuşulan başka bir konu da parmağında taşıdığı nişan yüzüğü. Yani bir zamanlar Prenses Diana'nın taktığı o ünlü safir taşlı yüzük.

Her ne kadar sembolik bir anlamı olsa da birçok kişi Kate'in kanser açıklamasından sonra "William keşe o yüzük yerine yeni bir yüzük verseydi Kate'e diye görüş bildirdi

Çünkü birçok kişiye göre Diana'nın etrafı elmaslarla süslü o safir yüzüğü kötü enerji taşıyor. Çünkü istese de istemese de Diana'nın mutsuz evliliğinin ve genç yaşta biten hayatının bir simgesi.

Bütün bunlara ek olarak Kate'in kanser tedavisi gördüğünü açıklamasından sonra bazı astrologlar da safirin Satürn gezegenini temsil ettiğini ve sunun da kullanan kişiyi sıkıntıya sokabileceğini söylüyor.

SAFİR TAŞIN TEHLİKELİ ENERJİSİ

Hatta bu yorumlara göre o safir yüzük sadece bir zamanlan mutsuz bir evlilik yaşayan Diana kullandığı için değil aynı zamanda taşın kendi özelliğinden dolayı Kate'in kullanması gereken bir taş.

Elbette bütün bunlar yayılıp giden söylentiler.

Kate büyük bir cesaretle hastalığını açıkladı ve tedavisini sürdürecek Başa ailesi olmak üzere sevenleri onun yine sağlığını kazanıp eskisi gibi işinin başına döneceği günü bekliyor.

Durum böyle ama Galler Prensesi Kate ve onun dünyayı şoke eden hastalığıyla ilgili konuşulanlar da kolay kol bitecek gibi değil. Günün birinde Kate iyileştiğinde de durum değişmeyecek üstelik....

Kate Middleton ile Prens William'ın evlenmesi bir peri masalının gerçeğe dönüşmesi olarak nitelendirilmişti.





Teknik olarak Camilla da Charles ile evlendiğinde Galler Prensesi unvanını aldı. Çünkü kocası Galler Prensi'ydi. Fakat Camilla bu unvanı açıkça hiç kullanmadı. Onun yerine Cornwall Düşesi unvanını tercih etti.