Mutsuz evliliğin mirası ona kaldı... O yüzüğü parmağına hiç takmasaydın keşke!

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Aileye katıldığından bu yana sık sık görevi gereği ziyaretlere giden Middleton böyle aniden ortadan kayboluşuyla tam da söylentilerin merkezinde kaldı.

Kelimenin tam anlamıyla ciltler dolusu "nehir roman" konusu çıktı onun gizemli ameliyatından ve sonrasında yaşananlardan.

Hala da söylentiler bitmek şöyle dursun giderek artıyor. Bunların bazıları zorlama gibi görünse de yine de herkes bir yorumda bulunuyor. Özetle, 2024 yılı İngiliz kraliyet ailesinin gelini ve geleceğin İngiltere kraliçesi Kate Middleton ile başladı...

Görünüşe göre de daha bir süre herkes onu konuşacak, söylentilerin yorumları arkası gelmeyecek. Artık onun hakkında ortaya atılmamış ne tür bir iddia kaldı diye düşünüldüğünde herkes "sözün bittiği noktaya" ulaşıldığını sanabilir. Ama öyle değil...

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SIRA O ÜNLÜ SAFİR TAŞLI YÜZÜĞE GELDİ

Kate Middleton ile ilgili son günlerde ortalarda dolaşan söylentilerden biri de Prens William'ın evlilik teklif ederken ona verdiği safir taşlı nişan yüzüğüyle ilgili. Bir başka deyişle sıra artık o ünlü yüzüğe geldi.

Hani şu Wililam'ın annesi Diana'nın parmağını süsleyen, o dönemde benzerleri ve taklitleri bile çılgınlar gibi satılan o yüzük.

Hem sosyal medyada hem de ortamlarda konuşulanlara göre Kate'in başına her ne geldiyse bu yüzük nedeniyle geldi... Bu yorumu yapanların inanışına göre o gösterişli yüzük lanetli.

Bu yorumlar da Kate'in kocası William tarafından aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldatıldığı iddialarının alevlenmesinden sonra ortaya çıktı.

Bu iddiaların sahiplerine göre Kate artık aldatılmaya katlanamadı ve bir tür ruhsal bunalım geçirdi. Bu yüzden de tedavi görüyor ve halkın karşısına çıkmak istemiyor.

MUTSUZ EVLİLİĞİN SİMGESİ 'LANETLİ' YÜZÜK

Aslına bakılırsa bu yüzük çok uzun süredir "lanetli" olarak anılıyor zaten. Bunun nedenini tahmin etmek de zor değil elbette.

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Onu kullanan ilk kişi Prenses Diana evliliğinde hiç mutlu olmadı. Kocası tarafından neredeyse hiç sevilmeyen Diana, gencecik yaşında da iki küçük çocuğunu geride bırakarak bu hayata veda etti. Bir anlamda "gözü açık gitti" Diana'nın...

İşte bu nedenle ne kadar değerli olursa olsun, gencecik bir kadının mutsuzluğunun simgesi olan o yüzüğü parmağında taşıyan kişinin yani Kate'in gerçek mutluluğu bulması zor.

Böyle inanışlar insanlık tarihinde her dönemde vardı elbette. 2024 yılında da üstelik İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra bu da lanetli yüzük konusunun konuşulması çok da olmayacak iş değil.

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'KEŞKE BAŞKA BİR YÜZÜK VERSEYDİ'

Hatta birçok kişi Prens William'ın Kate'e evlenme teklif ederken bu safir taşlı yüzük yerine daha farklı ve yeni bir yüzük vermesi gerektiği görüşünde. Bazılarına göre de Kate o yüzüğü hiç kabul etmemeliydi.

Tabii burada söz konusu olan Kate'in yıllarca beklediği Wiililam'ın evlilik teklifini reddetmesi gerektiği değil... Birçok kişi Kate ile William'ın evliliğinde o yüzüğün hiç ortalarda görünmemiş olması gerektiği görüşünde.

Kral Charles'ın eski karısı Diana'nın hayatı göz önüne alındığında bu "lanet" iddiaları çok da akıl dışı gelmiyor kulağa aslında. Hele bazı eşyaların, onu geçmişte kullananların enerjilerini taşıdığına inananlar için.

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O YÜZÜĞÜ DIANA KENDİSİ SEÇTİ

Önce Diana'nın sonra da Kate Middleton'ın parmağında taşıdığı o nişan yüzüğü beyaz altın üzerinde iri bir safir taştan oluşuyor. O safir taşın çevresinde ise küçük elmas taşlar yer alıyor.

Aslında 1981 yılında nişanlanırken, kendisine bambaşka bir yüzük hediye etmek isteyen Charles'ın aksine bu yüzüğü beğenen Diana oldu. Kendi seçtiği nişan yüzüğünü parmağına taktı Diana.

Bu safir taşlı yüzün İngiliz kraliyet ailesinin modern tarihinin en unutulmaz parçalarından biri olarak biliniyor.

Diana'nın bu yüzükle başlayan evliliği de mutlu gitmedi. Kocası tarafından sevilmeyen Diana mutsuz bir şekilde evliliğini noktaladı.

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Zaten aradığı huzuru boşandıktan sonra da erişemedi bir türlü. 1997 yılında da henüz 36 yaşındayken hala üzerindeki gizem perdesi aralanmamış bir trafik kazasında hayata veda etti.

Bütün bunlar düşürüldüğünde mutsuz bir evliliğin simgesi olan bu yüzüğü William'ın neden sevdiğine yani Kate Middleton'a evlilik teklif ederken verdiği düşünülebilir.

Belli ki William, böyle düşünenlerin aksine bu yüzüğe annesinden kayan değerli bir hatıra olarak bakıyordu.

Annesinin doya doya takamadığı yüzüğü kendi karısının parmağında görmek onun için anlamlıydı. Bu yüzden de Kate'e evlenme teklif ederken bu yüzüğü verdi..

İşte bugün Kate'in karın ameliyatı açıklamasıyla ortadan kaybolmasından sonra konuşulanlar bu iddiaları akıllara getirdi yine. William'ın karısını aldattığı iddiaları yükseldikçe de Diana'nın yüzüğü yine gündeme oturdu.

Diana'nın bir diğer ünlü yüzüğü de artık küçük oğlu Harry'nin karısı Meghan Markle'ın parmağını süslüyor.

EVLİLİKTE BÜYÜK KRİZ İDDİALARI ZİRVEYE ÇIKTI

İngiliz basınında bazı köşe yazarları da Kate ile William'ın daha önce de her evlilikte olduğu gibi bazı sorunlar yaşadığını ama hiçbirinin bu süreçteki kadar ciddi olmadığını ileri süren yazılar kaleme almaya başladı.

Bu arada Kate ile ilgili en dedikodun uzak ve mantıklı görünen iddiaya da bir bakalım isterseniz. Buna göre Kate gerçekten de karın bölgesinden hatta bağırsaklarından bir operasyon geçirdi. Bunun iyileşme süresi de uzun. Dışarıya karşı her zaman kusursuz görünmek isteyen Kate de tam iyileşmeden halkın karşısına çıkmak istemiyor.

Yine de kafa karıştıran ve "keşke olmasaydı" denilen bir ayrıntı var: Sonradan üzerinde çok fazla rötuş olduğu ortaya çıktığı için haber ajanslarının geri çektiği o Anneler Günü fotoğrafı. Belki de o kare olmasaydı birçok kişi Kate'in gerçekten hasta olduğuna ve iyileşmeye başladığına inanacaktı.

Şimdi bütün gözler, Kate'in görevlerine döneceğinin daha işin başında açıklandığı Paskalya sonrasına çevrildi.

Kate Middleton'ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile çekilen Anneler Günü paylaşımı ortalığı iyice karıştırdı.