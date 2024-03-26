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KraliÃ§e Ã¶lÃ¼p yÄ±llardÄ±r veliahdÄ± olan oÄŸlu Charles tahta geÃ§ince sanki her ÅŸey yeni dÃ¼zene gÃ¶re ayarlanmÄ±ÅŸ, bir sorun yokmuÅŸ gibi gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§Ä±ktÄ± ortaya.

Zaten iÅŸler en azÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte de durum Ã¶yleydi. Ama siz plan yaparsÄ±nÄ±z hayat size baÅŸka bir yol Ã§izer. Bu durum Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in de deÄŸiÅŸmedi.

"TÄ±kÄ±r tÄ±kÄ±r" iÅŸliyor gibi gÃ¶rÃ¼nen monarÅŸi bir anda Kral Charles'Ä±n kansere yakalanmasÄ±yla tÃ¶kezlemeye baÅŸladÄ±.

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HERKES KATE HAKKINDA KONUÅžUYOR AMA...

Ãœstelik ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tek sorun da bu deÄŸildi. Belli ki 2024 , Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in hiÃ§ iyi baÅŸlamamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailenin baÅŸÄ±ndaki kara bulutlar sadece Kral'Ä±n hastalÄ±ÄŸÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Bir numaralÄ± veliahdÄ± Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda ne olduÄŸu net aÃ§Ä±klanmayan ama ciddi olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan bir ameliyat geÃ§irdi.

Ondan sonra da Ã¼Ã§ ay boyunca sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Bu yÃ¼zden spekÃ¼lasyonlarÄ±n merkezinde yer aldÄ±. Sonunda da kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

AÄ°LE BÃœYÃœK SARSINTI GEÃ‡Ä°RÄ°YOR

75 yaÅŸÄ±ndaki Kral Charles, hastalÄ±ÄŸÄ±na ve artÄ±k genÃ§ olmamasÄ±na raÄŸmen bu zor zamanlarda ailesinin baÅŸÄ±nda durmak iÃ§in Ã§abaladÄ±. Bunu da hala sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Fakat ne olursa olsun o ne kadar direnirse dirensin ailenin bir sarsÄ±ntÄ± geÃ§irdiÄŸi kesin.

HattaÂ bazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nda "Bunca yÄ±llÄ±k Ä°ngiliz monarÅŸisi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe geÃ§ti" yorumlarÄ± bile yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine Kral Charles ile ilgili Ã§ok da hoÅŸ olmayan sÃ¶ylentiler dolaÅŸÄ±yor ortalÄ±kta.Â

Buna gÃ¶re Kral, her ne kadar gÃ¶revlerini elinden geldiÄŸince sÃ¼rdÃ¼rse de ayakta durmaya Ã§alÄ±ÅŸsa da hatta bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilmek yerine arada kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§se de saÄŸlÄ±k durumu sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼.

Ä°nternetteki Radar adlÄ± sitenin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Charles, aÃ§Ä±klanandan daha hasta. Ãœstelik durumu fazla da umut vaad etmiyor. Ama Buckingham SarayÄ±, halkÄ±n bu kadarÄ±nÄ± bilmesini istemiyor.

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Charles, dÃ¼n Windsor Åžatosu'ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸta aracÄ±nÄ±n arka koltuÄŸunda otururken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. O anlarda kameralardan saklanmadÄ± ama birÃ§ok yoruma gÃ¶re eski halinin bir hayaleti haline gelmiÅŸti.

Bu arada Charles, bu haftanÄ±n baÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Rusya'da yayÄ±n yapan bazÄ± haber siteleri Kral'Ä±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sadece birkaÃ§ ay sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bunun Ã¼zerine bir de sosyal medyada Ä°ngiltere'de bayraklarÄ±n yarÄ±ya indiÄŸi sÃ¶ylentisi yayÄ±ldÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda da Buckingham SarayÄ±, Charles'Ä±n hayatta olduÄŸuna dair bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlamak zorunda kaldÄ±.

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'SORUNLU AÄ°LESÄ°NÄ° Ä°DARE EDECEK DURUMU YOK'

BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen Radar adlÄ± internet sitesi Charles'Ä±n durumunun Ã¼mitsiz olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Buckingham'a yakÄ±n kaynaklara dayandÄ±rÄ±lan haberde "Kral Charles'Ä±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±ndan daha hasta olduÄŸu ve ailesindeki sorunlarÄ±Â bile Ã§Ã¶zebilecek halinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sÃ¼rdÃ¼.

Kral'Ä±n gÃ¼nlÃ¼k gÃ¶revlerini bile yerine getirebilecek durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eti. SÃ¶z konusu kaynak "Kanser onu canlÄ± canlÄ± yiyor" diye konuÅŸtu.

2024 ÅŸÃ¶yle bir bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Diana ile Charles'Ä±n boÅŸandÄ±ÄŸÄ±, Windsor Kalesi'nde Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n tarihi yapÄ±ya zarar verdiÄŸi Andrew'nun ayrÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸu eski eÅŸi Sarah Ferguson ile ilgili parmak emme skandalÄ±nÄ±n patlak verdiÄŸi 1992 benzeri bir yÄ±l olarak aile Ã¼yelerinin hafÄ±zasÄ±na yazÄ±lacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Tabii bu arada farklÄ± ve olumlu bazÄ± geliÅŸmeler olmazsa.

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