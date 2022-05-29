Uzaklaştırma kararı kalktı

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Oyuncu ve sunucu Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlenmişti.

Çiftin bu evliliğinden bir çocuğu dünyaya gelmişti. Batu geçtiğimiz aylarda eşinin kendisine psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, Macit Bitargil’in 2 ay süreyle eşi Pelin Batu ile küçük çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi.

Pelin Batu, 2 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvurarak tedbir süresinin uzatılmasını istedi.

Hiçbir kusuru olmadığı halde aleyhine verilen uzaklaştırma kararı nedeniyle 2 aydır çocuğunu göremediğini belirten Macit Bitargil ise karara itiraz etti.

Mahkeme Bitargil’in uzaklaştırma kararını kaldırdı ancak 1 ay daha Pelin Batu’ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli davranışlarda bulunmamasına hükmetti.