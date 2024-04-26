×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Bade İşçil: Saran başkan olsun isterim

Güncelleme Tarihi:

#Bade İşçil#Sadettin Saran#Fenerbahçe
Bade İşçil: Saran başkan olsun isterim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 12:45

Bade İşçil, adı aşk dedikodularına karıştığı Sadettin Saran ile ilgili şunları söyledi: “Bana onu yakıştırdınız. Ama ben yalnız geldim, yalnız gidiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak da takıma başkan olmasını isterim.”

Haberin Devamı

Bade İşçil önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sadettin Saran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Bade İşçil, aşk sorularına şu yanıtı verdi:

“Onu yakıştırdınız bana öyle mi? Gırgır geçiyoruz arkadaşlar. Ben yalnız geldim, yalnız gidiyorum. Beyefendinin de işi gücü vardır. Ama bir Fenerbahçeli olarak takıma başkan olmasını isterim.”

Bade İşçil: Saran başkan olsun isterim


Güzelliğim yüzünden dışlandım

Bade İşçil, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına da katıldı. Oyuncu, bir dönem arkadaşlarının kendisini kıskandığını söyledi:

Bade İşçil: Saran başkan olsun isterim

Haberin Devamı

“Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum. Kızlarla arkadaşlıklarımda eşlerinden, sevgililerinden beni kıskandıkları zamanlar oldu. Anlamsız buluyordum ve kendimi soyutluyordum. Kız arkadaşlarımdan daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantıklardı. Etraflarında olursam tehlike yaratabilirim diye görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorundu. Empati kurarken de kendimi düşündüm.”

Bade İşçil: Saran başkan olsun isterim

Senaryoyu okuyacağım

Bade İşçil, yeni bir senaryo okuduğunu söyledi: “Bir dizi ile ilgili toplantıdan çıktım. Bir proje teklifi geldi. Daha yeni senaryomu verdiler ve şimdi okuyacağım. Koştur koştur eve gidiyorum, hikâyeyi merak ettim.”

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bade İşçil#Sadettin Saran#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!