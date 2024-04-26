Bade İşçil: Saran başkan olsun isterim

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Bade İşçil önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sadettin Saran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Bade İşçil, aşk sorularına şu yanıtı verdi:

“Onu yakıştırdınız bana öyle mi? Gırgır geçiyoruz arkadaşlar. Ben yalnız geldim, yalnız gidiyorum. Beyefendinin de işi gücü vardır. Ama bir Fenerbahçeli olarak takıma başkan olmasını isterim.”

Bade İşçil, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına da katıldı. Oyuncu, bir dönem arkadaşlarının kendisini kıskandığını söyledi:

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“Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum. Kızlarla arkadaşlıklarımda eşlerinden, sevgililerinden beni kıskandıkları zamanlar oldu. Anlamsız buluyordum ve kendimi soyutluyordum. Kız arkadaşlarımdan daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantıklardı. Etraflarında olursam tehlike yaratabilirim diye görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorundu. Empati kurarken de kendimi düşündüm.”

Senaryoyu okuyacağım

Bade İşçil, yeni bir senaryo okuduğunu söyledi: “Bir dizi ile ilgili toplantıdan çıktım. Bir proje teklifi geldi. Daha yeni senaryomu verdiler ve şimdi okuyacağım. Koştur koştur eve gidiyorum, hikâyeyi merak ettim.”