"Sözleşme müzakereleri-mizde, yapay zekânın merkezi bir konu olmasıyla, kendimizi kömür madenindeki kanarya gibi hissettik. Ülke çapındaki tüm işçilere ve sendika üyelerine, eğer bu stüdyolar senaristleri değiştirmek için otomasyon kullanacaksa, işlerini kaybetmelerini engelleyen şeyin ne olduğunu duyuruyorduk.”

New York’ta işçi sınıfından bir göçmen ailede büyüyen Danny Tolli, televizyonda bir kariyer hayal ediyordu. New York Üniversitesi’nde film ve televizyon okuduktan sonra, Hollywood’da yükseldi, on yıl önce asistan olarak başladı ve bugün bir TV yazarı ve yardımcı yapımcı oldu.

Geçtiğimiz yıla kadar Tolli, çoğumuz gibi, yapay zekânın kariyerini tehdit edebileceğini hiç düşünmemişti

OpenAI’nin 2022’nin sonunda ChatGPT 3.5’i yayınlaması bu paradigmayı altüst etti. Üretken yapay zekâ sohbet robotu, insansı becerilerde mükemmelleşerek bir gecede halkın dikkatini çekmişti.

“Korkutucu... Fikirler, hikâyeler ve sahneler üretmeye nasıl başladığını gerçek zamanlı olarak izliyorduk” dedi Tolli. Yapay zekânın tanımlayıcı özelliklerinden birine işaret etti: “Yeteneklerinde beklenen hızlı artış. “Şu anda harika bir iş çıkarmıyor, ancak ChatGPT 6 daha iyi bir iş çıkarabilir.”

Molly Kinder Nisan 2024’te Brookings’te yayınlanan araştırma yazısında Tolli’nin yapay zekâ konusundaki endişesini bu sözlerle duyuruyordu. Yapay zekâ bazıları için işleri kolaylaştıran bir teknolojik devrime dönüşürken bazıları içinse işini kaybetme nedenine dönüşmüştü.

HOLLYWOOD AYAKLANDI

İlk ayaklananlar 2023 yılında Hollywood emekçileri oldu. Hollywood senarist ve aktör sendikaları öncülüğünde geçim kaynaklarını, üretken yapay zekâdan korumak için greve gittiler. Ve bu grevlerden zaferle ayrılıp stüdyoların insan yeteneklerinin yerini alacak yapay zekâ kullanımına sınırlar koymasını sağlamayı başardılar.

Peki yapay zekâ korkusu sizce Hollywood senarist ve aktörleri ile mi sınırlı?

Kabul edelim, etmeyelim son dönemde belki de işyerlerindeki en büyük endişe, yeni yapay zekâ biçimlerinin işleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağı. Yapay zekâ işlerimizi elimizden alır mı? Mesela benimkini... Şu anda kaleme almakta olduğum yazıyı birkaç küçük tarifle yapay zekâ yazabilir mi? Tamam, aynı tat, duygu benzetmeler olmaz, belki aynı sonuca da ulaşmaz ama Hürriyet İK dergisinde yapay zekâ pekala köşe yazarlığı yapabilir.

Peki sizin yaptığınız işleri... Yapay zekâ yerinize geçebilir mi? Lütfen bir sorgulayın.

İK bölümlerinin önümüzdeki dönemde kocaman bir problem bekliyor. Çalışan endişeleri nasıl giderilecek. Yapay zekâ nerede başlayacak, nereye kadar gidecek, nerede duracak...

İK birimlerinde çalışanlar harıl harıl bu sorulara cevap arayacaklar. Tabii yapay zekâ onların da işini elinden almazsa.