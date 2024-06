Turizme nitelikli iş gücü kazandırmanın yolu stajyerden geçiyor

Haberin Devamı

İnsan kaynakları yaklaşımları pandemi sonrası dönemde çok hızlı bir biçimde değişti ve dönüştü. Ancak sizin bulunduğunuz alan olan turizm sektörü için çok daha zorlu ve yoğun bir süreç yaşandı. Bugünün İK bakış açısının dünden farkı sizce nedir?

Pandemi, her sektörü olduğu gibi turizm sektörünü de derinden etkiledi fakat birçok sürecimizi de yeniden yapılandırma fırsatı sundu. İlk olarak; Güvenli Turizmi ve şimdi gündemde olan Sürdürülebilir Turizmi hayatımıza kazandırdı. Böylece turizm sektöründe eğitimler daha da ön plana çıktı. Pandemi sürecinde odalarda, genel alanlarda, teknik alanlarda çalışmak riskli hale geldi. Bu sebeple bu iş kollarını sektör daha cazip hale getirmeye gayret etti. Emek yoğun olarak ön plana çıkan ve çalışması en zor sektörler arasında zirveyi zorlayan turizm sektöründe nitelikli iş gücünü çekmek ve tutundurmak pandemi ile beraber başlı başına daha da zorlaştı ve bunda maalesef şehir efsaneleri etkili oldu. Pandemi ile beraber hayatımıza giren uzaktan/hibrit çalışma metotlarına ise maalesef turizm sektöründe ender rastlanıyor. Pozitif ve negatif bütün yönlerine rağmen sektör hala cazibesini koruyabiliyor çünkü bu sektör, sevenleri için eşsiz. Özellikle bizim otelimiz gibi; misafir memnuniyetini ön planda tutan ve çalışanlarına değer veren bir otelde çalışıyorsanız.

Haberin Devamı

İnsan kaynakları mottonuz nedir? Bu motto odağında hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?

Bir önceki sorunuzda da bahsettiğim gibi; pandemi ile beraber sektörde nitelikli iş gücü kaybı hızlandı. Mevcudu tutundurmak ve oteli çalışan açısından cazibe merkezi haline getirmek önemli hale geldi. Bunu sadece maddi imkanlarla sağlamak mümkün değil.

ÇAĞIMIZA YAKIŞMAYAN YAKLAŞIMLAR BİTMELİ

Artık çağımıza yakışmayacak uygulamaların bir karşılığı yok. Çalışanların karşısında duran, yanında olmayan, onlardan aldığı geri bildirimleri pozitif anlamda yorumlayıp mümkün olduğu kadar hayata geçirmeyen, onların motivasyonu için hareket etmeyen, çalışanları sadece bir maliyet kalemi olarak gören otellerin misafir memnuniyeti sağlaması artık pek mümkün görünmüyor. 2024 yılı içerisinde çalışanlarımız tarafından da hissedilecek derecede bu konulara önem vermek istiyoruz. Bu sebeplerle mottomuz; “Mutlu Çalışan, Mutlu Misafir”

Haberin Devamı

KEMAL BARAN

2024 yılı öncelikli çalışmalarınızın/hedefleriniz arasında neler var?

Sektörümüzün ve otelimizin nitelikli iş gücü ihtiyacı için sadece yeni çalışanları aramıza katarak sonuç elde edilemeyeceğini düşünüyorum. Her geçen gün bir yenisi açılan otelleri de düşünürsek; sektöre nitelikli iş gücünü kazandırmanın en etkili yolu stajyerlerden geçiyor. Bu sebeple otelimizin hemen hemen her departmanında, Meslek Edindirme Merkezleri’nin de desteği ile stajyer bulundurmaya ve verdiğimiz mesleki eğitimlerle sektöre kazandırmaya gayret ediyoruz. Otelimiz henüz 5 yıldır faaliyet göstermesine rağmen, zamanında ektiğimiz tohumlar sayesinde, aramıza katılan stajyerler şimdi Mutfak, F&B, Ön Büro, İnsan Kaynakları, Rezervasyon, Teknik gibi departmanlarımızda artık kadrolu olarak görev almakta ya da stajlarının bitmesi ile kadrolu olarak görev alacakları günü beklemekte.

Haberin Devamı

“Mutlu Çalışan, Mutlu Misafir” mottosunu yakalayabilmek için; her ne kadar çalışanlarımızın ve stajyerlerimizin, bize aktardıklarını her zaman değerlendirsek de pandemi nedeniyle ara verdiğimiz, çalışan memnuniyet anketlerine tekrar başlamak ve geri bildirimleri toplamak istiyoruz. Stajyerlerimiz ile mümkün olduğu kadar bir araya gelerek, onların gözünden uygulamalarımızın değerlendirmelerini duyuyor ve yeni kuşağı anlamaya çalışıyoruz. Bütün bu görüşmelere üst yönetimimiz de aktif katılım sağlayarak iyileştirmelere yönelik girişimlerimizi her daim desteklemekte.

Belirttiğim gibi; çalışanlar artık maddi olanak ve imkanlar kadar manevi değerlere de önem veriyor. Gerçekleştireceğimiz çalışan memnuniyet anketi ile gücümüze güç katmak istiyoruz. Turizm sektörü, çalışanlarıyla samimi ve duyarlı bir iletişimin ve güven duygusunun odağında olduğu sürece her zaman istikrarlı büyümeye devam edecektir.