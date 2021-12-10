Nestlé Türkiye’nin yeni CEO’su belli oldu

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Nestlé’nin Yönetim Kurulu, daha çevik bir iş modeli oluşturulması hedefiyle faaliyetlerine, yeni bir bölge yapılanmasıyla devam etme kararı aldı. 2022 yılı itibarıyla uygulamaya geçecek yapısal değişiklik doğrultusunda, Nestlé Türkiye CEO’su olarak görev yapan Yasser Abdul Malak Asya, Okyanusya ve Afrika Bölgesi'ndeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin Genel Müdürü olarak atandı.



Önceki deneyimleri dolayısıyla ilgili bölgeyi çok yakından tanıyan Yasser Abdul Malak, Türkiye’deki koltuğunu ise Nestlé bünyesinde 27 yıldır üst düzey pozisyonlara liderlik eden Leszek Wacirz’e devretti. Son olarak Nestlé Güneydoğu Pazarı (Adriyatik, Bulgaristan, Romanya) Genel Müdürü ve Romanya Ülke Müdürü olarak görev yapan Leszek Wacirz, Türkiye’deki görevine 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlayacak. Hızlı tüketim ürünleri sektöründeki önemli tecrübesi, güçlü liderliği, global vizyonu ve yönetim uzmanlığı ile Wacirz, Nestlé dünyasının en önemli pazarlarından olan Nestlé Türkiye’nin yönetiminden sorumlu olacak.