Hangi burca aşıksınız?

Bir Koç'a mı aşıksınız?

Azimli ve biraz da dalkavuk olmanız gerekiyor. Koç'lar fark edilmeyi sever ve ona gösterdiğiniz ilgi ve sevginin tadını çıkarmak ister.

Ben-merkez sayabileceğimiz bu kişi, her zaman kendinden bahseder. Kendi ayakları üstünde rahatça durabileceğinden, sizden de bunu bekler. İlgi odağı olmaktan delicesine hoşlanan Koç'la birlikte mutlu bir hayat geçirebilmek için onu kalbinizin tam ortasına oturtmanız gerekir. Aşkının peşinden koşan ve belli belirsiz değişen dengelerin adamıdır. Kolay olursanız onu er geç kaybedeceksiniz demektir. Şoför koltuğuna onun geçmesine izin vermeli ancak bindiğiniz arabayı tamamiyle onun kontrolüne bırakmamalısınız. Her an kendinizi hatırlatmalı, varlığınızın gideceğiniz istikameti az da olsa değiştirmesini sağlamalısınız. Aksi taktirde onu kaybettiniz demektir. Ona belli ipuçları verip isteklerinizi kavramasını beklemenizse sizde hayalkırıklığı yaratacaktır.

Kin gütmeyi beceremeyen, yaralarını kendi kendine tedavi etmekte başarılı olan Koç, dolaylı mesajları kesinlikle anlamaz. Ona direkt yaklaşın.

Bir Boğa'ya mı aşıksınız?

Onun hayatınızın aşkı olduğundan ve ona sadık kalabileceğinizden emin olmalısınız. Bu burç hareket ve denemelerin değil, tek bir insanla güvenli bir hayatın burcudur. Değişiklikten hiç hoşlanmaz ve onunla birlikte olmak için ona ayak uydurmak size kalır. Görünüşünüze gösterdiğiniz özeni ona vereceğiniz hediyelerle perçinlemelisiniz.

Bu evcil burcu elde etmek için göze aldığınız her şey ve verdiğiniz tüm emek kötü bir aşçıysanız boşunadır. Kalbinin asıl anahtarı onun için pişirdiğiniz yemeklerde bulacağı lezzettir. Ona sorduğunuz herhangi bir sorunun noktasını ve virgülünü tamamen kafasında oturtmadan size asla cevap vermeyecek, komplimanlarınızın altında gerçeklik bulamayınca da omuz silkecektir.

Gözünüz korkmasın; morali bozulduğunda saklanabileceği bir omza sahipseniz gerisini berababerce halledersiniz zaten.

Bir İkizler'e mi aşıksınız?

Sadece kendiyle olabileceği, sadece kendine hesap vereceği, sizin asla girmeyeceğiniz ve bunu talep etmeyeceğiniz bir alanı olmak zorundadır İkizler'in.

Bu burç insanının duyguları yerine düşüncelerini dinlediğini göz önüne alarak onu kendinize bağlayabilirsiniz ancak ne olursa olsun tamamen, her şeyiyle sizinle olmasını bekleyemezsiniz. Tam tersine ne kadar özgür olursa ilişkiniz için o kadar iyi olacaktır.

Görünüşünüzü sık sık değiştirişiniz, rutinden uzak bir yaşam vaadi ve gözlerinde gördüğünüz ufacık bir pırıltının ardından bir anda "Hadi kalk, bütün işlerini bırak, güneye gidiyoruz!" deyişinizle onu kolayca kandırabilirsiniz.

Unutmayın ki ikizler ikiliklerin burcudur; kendinizi aynı bedene sahip iki bambaşka insanla birlikte gibi hissedebilirsiniz. Birinden birini daha çok sevmek gibi bir şansınız da olmayacaktır zira hangisinin ne zaman karşınıza çıkacağından emin olamadığınız gibi onda sevmeniz gerekenin bu belirsizlik ve çatışma olduğunu er geç anlarsınız. Gerekli sabrı diğer türlü göstermek mümkün olmayacaktır.

Bir Yengeç'e mi aşıksınız?

Kabuğundan çıkarılması gereken duygusal ve hassas bir ruha aşıksınız. Sessiz ve utangaç biriyle karşı karşıyasınız ve onun için vazgeçilmez olmanız göstereceğiniz peygamber sabrına, anlayışa ve onda oluşturacağınız güven duygusuna bağlıdır. Bunu sağladığınızda hayatının her noktasında sizi ilk sıraya yerleştirecek ve karşılık olarak bunu sizden de bekleyecektir.

Tutku onun için düşündüğünüzden, gösterdiğinden ve hatta talep ettiğinden daha da önemlidir. Seksi iç çamaşırları ve saten çarşaflar onu kendi tahmininden bile fazla etkileyecektir. Onun mutluluğu için çok önemli bir rolünüz olduğunu aklınızdan çıkarmamalı ve isteklerinizi belirtmekte açık olmalısınız. Tabi onunkileri sormaktan da geri durmamanız gerekir.

Evcimendir ve dürüst olduğunuzda, birlikte ev işleri yapmayı bile eşsiz bir romintizme çevirecek, sizi kalesinin kralı / kraliçesi yapacaktır.

Bir Aslan'a mı aşıksınız?

Sırtını sıvazlamayı başardığınız ölçüde hayatınızı baştan sona renklendiren tutkulu bir aşıkla karşı karşıyasınız ancak sizin için yaptıklarını, anlamını sürekli farkında olmak ve onu motive etmek zorundasınız. Aslanlar bütün o heybetli, kendine güvenen, ortalığı titretecek görünümlerinin altında oldukça utangaçtırlar. Onaylanmaya ve takdire herkesten fazla ihtiyaç duyarlar.

Bir Aslan'la birlikte olabilmek için sürüden ayrılan, göze çarpan, beğenilen bir yönünüzün olması gerekir. O, ikinizin yan yana göz kamaştırmasını ister, ışığı sizi sönük bırakmamalı veya sizin yanınıda gözden kaçırılmamalıdır. Kalbini bir kez kazandığınızda sadakat ilişkinize eşlik edecek demektir. Ondan çok şey bekleyebilirsiniz; onun hayatı eğlenceli ve ilginç kılmaya dair özel bir yeteneği vardır, canlılık ve dinamizm her an ona eşlik eder.

Bir Başak'a mı aşıksınız?

Onu detaylarla etkiler, çok çaba harcayarak keşfettiğiniz ve hareket etmek için biraz emir beklediği yönünü keşfedip gerekli noktalarda müdahale ettiğinizde büyük bir zafer kazanırsınız.

En ufak ayrıntılara takılışı, baktığında mükemmeli görüşü yüzündendir. Sizde de aynı durum söz konusu olacaktır mutlak. Eleştirilerinin sizin mükemmel halinizi görmesinden ve ufak tefek aksaklıkları sadece sizi düşündüğü için düzeltmeye çalışmasından olduğunu bilemlisiniz.

Hayata entellektüel bir çerçeveden bakması duyguları anlamasına veya umursamasına engel değilir; ancak ona hislerinizi uzun uzun oturup açıklamanız gerekebilir.

Bir Terazi'ye mi aşıksınız?

Ona ilgi gösterin ve destekleyin. Kısa süre sonra bir de bakarsınız hayatının en özel yönlerine kadar sizinle paylaşması yetmezmiş gibi size kendini adamış sadık bir eş sahibi oluvermişsiniz. Sorun bu bağlılığı sadece size değil etrafındaki herkese; ailesine, arkadaşlarına tanıdıklarına da göstermesidir.

Hep dengeli olmak isteyen ancak hep iki arada bir derede kalan biriyle birlikte olduğunuzu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yaptığı bir seçimden memnun değilseniz bunu seslendirmek yerine bekleyin, nasıl olsa bir de diğer seçeneği deneyecektir. Sıradan her şeyi ondan uzak tutmalısınız, dolayısıyla ona bir buket karanfil göndermek yerine orkide veya zambak tercih etmelisiniz.

Onun zevkine güvenmeli, evi bir sürü tuhaf eşyayla doldurma fikrini sabırla karşılamalı ve yaratacağı güzellikleri görmeden asla tahayyül edemeyeceğinize inanmalısınız.

Bir Akrep'e mi aşıksınız?

Hareketlerinizi en ince ayrıntısına kadar çözebilen ve her değişimi fark eden Akrep'le birlikteliğinizde ilginiz ve adanmışlığınız her zaman maksimumda olmalıdır. Sır saklayamazsınız, anında yakalar. Dürüstlüğünüzün size fazlasıyla artı puan sağlayacağı bu ilişkide duygularınızı en ufak dalgalanmalara kadar ona hissettirmeniz onu mutlu edecektir.

Sözcüklere ihtiyacınız yoktur her zaman, bakışlarınız ancak en çok dokunuşlarınızla ona kendinizi anlatırsınız. Fiziksel temas sizi pek açmıyorsa derhal kendinize yeni bir partner aramaya başlasanız iyi olur. Sadakat onun karşısında bir erden değil gereklliktir, aklınızdan çıkarmayın. İlişkideki ufak bir hatanızı dahi asla unutmayacaktır; affedebilir ancak unutmaz. Karşılığında mümkün olduğunca az tökezleyen ve yaptığı yanlışları da asla unutmayan bir partner bulacaksınız. Onun gücüne istediğiniz kadar hayran olun, asıl silahlarını hep gizlediğini aklınızdan çıkarmamalı, onunla yarışa girmek yerine, kendinize başka alanlar seçmelisiniz.

Bir Yay'a mı aşıksınız?

Ona karşı dürüst olmalı ve bağımsızlığına saygı göstermelisiniz. Kendiyle baş başa kalmayı seven ve çok zor bağlanan Yay'ı kıskanmamanız gerektiğini kafanıza kazıdıktan sonra her konudaki bilgi ve deneyiminin yanında oldukça keyifli muhabbetini paylaşmaya başlamalısınız.

Dağınık, düzensiz ve sürekli meşgul bir ruhla berabersiniz ancak onun yalandan nefret ettiğini ve asla söyleyemeyeceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu da demek oluyor ki; sizinle beraberse sizinle beraberdir, değilse öyleymiş gibi yapamaz. Oradan oraya koşuşturup bulaştığı onca projede başarılı olmaya çalışırken desteğinize delicesine ihtiyaç duyar. Hatta denilebilir ki; ne kadar çok görev alırsa sizden o kadar çok destek göreceğinden bu kadar maymun iştahlıdır!

Son derece dinamik, eğlenceli, kıpır kıpır bir ilişkiniz, sabahlara kadar muhabbet edebileceğiniz bir partneriniz var.

Bir Oğlak'a mı aşıksınız?

Tam bir işkolikle berabersiniz; ancak onu yanlış anlamayın. O size paranın satın alabileceği en güzel hediyeleri bulmak için bu kadar çalışıyor ve ihtiyacı olan sizin destek ve ilginiz. Her an onun aklındasınız, bunu size çoğunlukla gösteremeyecektir ancak hislerinize güvenin.

Kariyeri onun hayat damarı gibi ve en büyük rol de sırtını sıvazlayan partnerinin, ister kabul edin, ister etmeyin. Arada sırada size yönelttiği eleştirilerin dozunu bazen kaçırsa da son derece iyi niyetlie sarf edilmiş, sadece iyiliğinizi hedefleyen sözler bunlar. Esasında utangaç olduğunu siz zaten çoktan çözmüş olmalısınız ve ona eşlik etmeniz temel ihtiyaçlarından biri. Bir oğlakla beraberlik insandan çok şey götürebiliyor, kabul, ancak el ele verdiğinizde hedefiniz yıldızlardan aşağısı olmayacak ve biraz çabayla parıldamayı başaracaksınız.

Bir Kova'ya mı aşıksınız?

Gördüğünüz görebileceğiniz en özgürlüğüne düşkün insanla karşı karşıyasınız. Bu konuda en ufak kıskançlık, sitem veya surat asılmasına gelemez. Belki size fazla mülayimce gelebilir ancak onun bu özelliğine saygı göstermeniz ilişkiniz adına yeterli olacaktır. O hayata bambaşka bir pencereden bakacak, etrafındakileri tamamen farklı anlamlandıracaktır ve bu yönünün takdir edilmesine çok büyük ihtiyaç duyar.

O yaşamı güzelleştirmeye çalışıyordur çünkü çevresinin erişebileceği mükemmelliği görür ve bir şekilde mevcut durum konusunda kendini sorumlu hisseder. Sizinle konuşmalarında bulunduğu yerden çok daha yükseklerden dünyaya bakmakta, olayları kuş bakışı kavramakta ve sizinle ta oralardan tartışmaktadır. İnanılmaz derecede hoşgörülüdür ancak tahammül edemeyeceği bir olgu vardır; hoşgörüsüzlük.

Ayaklarının üstünde durmak ister ve sizden de bunu bekler. Eşit, adil ve ilginç bir ilişkiyse istediğiniz, tam yerindesiniz.

Bir Balık'a mı aşıksınız?

İnsancıl, şefkatli ve nazik bir biçimde size her türlü hava koşulunda yanaşıp kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir liman sağlar.

Yolculuğunuza devam etme konusunda da her zaman onun desteğine güvenebilirsiniz. Küçük ama candan hediyeler onu mutlu edebilir, tüm maaşınızı bir gülümsemesine yatırmak zorunda kalmazsınız. Tam olarak içine kapanık olduğu söylenemez ancak siz deşmedikçe duygularından, bunalımlarından asla söz etmeyecektir ve ne yaparsanız yapın anı kesesinde taşıyacağı üzüntüler, mutlulukları hep aşacaktır doya doya yaşayamaması yüzünden. Yalnız kalmak istediğinde şaşırmamalı ve altında bit yenikleri aramamalısınız, bu onun ruh sağlığı için gereklidir.

Kaba sözcükler ve yüksek ses tonlarından nefret eder, dünyasında her şey nazik olmalıdır, aksine tahammül edemez. Onunla güzel bir bağ kurabildikten sonra ilişkinizin uzun soluklu ve oldukça güzel olacağından en ufak şüpheniz olmasın!