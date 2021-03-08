Zorba tutuklandı

Samsun’da önceki gün 21.00 sıralarında, İbrahim Zarap (27), o gün kendisinde kalan kızı E.’yi (5) teslim etmek üzere eski eşi E.M. (24) ile Canik ilçe meydanında buluştu. Bu sırada Zarap ile 3 yıl önce boşandığı E.M. arasında tartışma çıktı. Zarap, küçük kızının gözleri önünde eski eşine tekme-tokat saldırdı. Zarap, yere yığılan kadına acımasızca saldırmaya devam etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri Zarap’ı gözaltına alırken, acı içinde yerde kıvranan E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı. Korumaya alınan küçük kız ise daha sonra anneannesi ve dedesine teslim edildi.

‘HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR’

E.M.’nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, “Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var, onu da takip edeceğiz. Çocukta şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu” dedi.

‘DIŞARI ÇIKMASINI İSTEMİYORUM’

Yaşadığı korku dolu anların ardından konuşan E.M., “Daha önce de kendisinden şikâyetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını istemiyorum, hep tutuklu kalsın” diye konuştu.

YİNE AYNI SAVUNMA: PİŞMANIM

İbrahim Zarap, Emniyet’teki ifadesinde, “Kızımı teslim ederken bana, ‘Sana bir daha kızı göstermeyeceğim’ gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikâyetçi olacağım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kamera görüntüleri izlettirilen İbrahim Zarap, mahkemedeki ifadesinde şöyle konuştu: “Alkol aldım. Bu sırada çocuğum yanımda değildi. Çok pişmanım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım.”

Zarap, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

KIZ KARDEŞİ KONUŞTU: BU İLK DEĞİLDİ

E.M.’nin kız kardeşi Rümeysa M. ise ablasının daha önce de bu tür şiddete maruz kaldığını söyleyerek şöyle konuştu: “Bu ilk olay değil, daha önce de darptan dolayı şikâyetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı, uzaklaştırması bitti. Ben de bu olayı herkes gibi haberlerde öğrendim, video karşıma çıktı. Ablamın yanında yeğenim de var, onun yaşadığı travmayı düşünün. Bazı cezalar verilmediği için bu şiddeti rahat bir şekilde tekrar uyguladı. Daha önceki şikâyetlerimizde ceza almadı. Videodan sonra kriz geçirdim ve sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Çünkü sosyal medyada gündem olmadan cezasını almıyor. Öyle bir ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin.”

‘EN AĞIR CEZA VERİLSİN’

Kızı E.M. ile İbrahim Zarap’ın yaklaşık 3 senedir ayrı olduklarını belirten baba İsmail M., “İbrahim’in çocuğuyla görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

* Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Failin yaptığı yanına kâr kalmayacak.

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü.

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz.

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz.

* İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır.

* CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: Zanlı en ağır cezayı almalı.