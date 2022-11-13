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Zonguldak’ta üç katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

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#Zonguldak#Yangın#Ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 00:26

Zonguldak’ta üç katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Terakki Mahallesi Kerem Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre, üç katlı evin ikinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu 112’ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahale edilen yangında 55 yaşındaki Mevlüt Kocabaş hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta üç katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden adamın herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilirken dumandan etkilenen oğlu da hastaneye sevk edildi. yangın ekiplerce söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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