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Zonguldak'ta dalgıçlar, limandan 1 ton çöp çıkardı

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#Zonguldak#Deniz#Çevre
Zonguldakta dalgıçlar, limandan 1 ton çöp çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 17:26

ZONGULDAK’ta Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dip temizliği yapılan Kozlu Limanı’ndan dalgıçlar 1 tona yakın çöp çıkardı. Balıkçı Batur Hamarat, dipten aldığı çöplerle karaya döndüğünde, “Çöpün içinde her şey var. Ölü ağlar, ev atıkları, porselen kırıkları, çuvallar, sandalye var” dedi.

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Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘sıfır atık’ sloganıyla Kozlu Limanı’nda balıkçı dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı. Etkinliğe, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız ile personel katıldı. Özel giysilerini giyen dalgıçlar, teknelerinden, çöp fileleriyle denize atladı. Bir süre sonra dönen dalgıçlar çıkardıkları çöpleri, sergilenmesi için hazırlanan alana bıraktı. Kamp sandalyesinden hayvan kafatasına, porselen tabak parçasından araba lastiğine kadar çeşit çeşit atığın alındığı Kozlu Limanı’ndan 2 günde 1 tona yakın çöp çıkarıldı.

Zonguldakta dalgıçlar, limandan 1 ton çöp çıkardı

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Denize dalıp temizlik yapan balıkçı Batur Hamarat, suyun bulanık olduğu için görüşün kötü olduğunu ancak ciddi temizliğin gerektiğini belirterek, “Çöpün içinde her şey var. Ölü ağlar, ev atıkları, porselen kırıkları, çuvallar, sandalye var. Su altında görüş iyi değil bulanık olduğu için ama hatırı sayılır bir temizlik işi var. Biz 2 gündür bakıyoruz. Bütün arkadaşlarla beraber 1 ton malzeme çıkarmışızdır.” dedi. (DHA)

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#Zonguldak#Deniz#Çevre

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