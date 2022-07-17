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Zonguldak'ta 12 yaÅŸÄ±ndaki Berkcan denizde kayboldu

#Deniz#Dalga#Zonguldak
Zonguldakta 12 yaÅŸÄ±ndaki Berkcan denizde kayboldu

Zonguldak limanÄ±nda serinlemek iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte denize giren Berkcan G. (12)Â  dalgalar arasÄ±nda kayboldu. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine ekipler denizde arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.Â

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Olay Ã¶ÄŸlen saatlerinde kent merkezinde bulunan limanda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re serinlemek isteyen Berkcan G., 4 arkadaÅŸÄ±yla birlikte denize girdi. Bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kaybolan Berkcan iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. VatandaÅŸlar ve sahil gÃ¼venlik ekipleri liman iÃ§inde kaybolan Ã§ocuÄŸu bulmak iÃ§in arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

Zonguldakta 12 yaÅŸÄ±ndaki Berkcan denizde kayboldu

KayÄ±p haberini alanÂ Â ailesi olay yerine gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalara destek verdi. Berkcan G.'nin annesi ve bazÄ± yakÄ±nlarÄ± olay yerinde fenalÄ±k geÃ§irdi.Â  Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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#Deniz#Dalga#Zonguldak

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