Zonguldak'ta 12 yaÅŸÄ±ndaki Berkcan denizde kayboldu

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Olay Ã¶ÄŸlen saatlerinde kent merkezinde bulunan limanda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re serinlemek isteyen Berkcan G., 4 arkadaÅŸÄ±yla birlikte denize girdi. Bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kaybolan Berkcan iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. VatandaÅŸlar ve sahil gÃ¼venlik ekipleri liman iÃ§inde kaybolan Ã§ocuÄŸu bulmak iÃ§in arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

KayÄ±p haberini alanÂ Â ailesi olay yerine gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalara destek verdi. Berkcan G.'nin annesi ve bazÄ± yakÄ±nlarÄ± olay yerinde fenalÄ±k geÃ§irdi.Â Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.