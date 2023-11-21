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Zonguldak Ereğli'de batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor! Yakınlarının bekleyişi sürüyor

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#Zonguldak#Ereğli#Gemi
Zonguldak Ereğlide batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor Yakınlarının bekleyişi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 11:33

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan Kafkametler gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedeni kıyıya vurmuştu. Kayıp 11 mürettebatın yakınlarının da bekleyişi sürüyor. Gemide yağcı olarak görev yapan Ömer Hebip’in (42) dayısı Soner Bebek, “Dünden beri buradayız, hayırlı haberleri bekliyoruz ama pek ümidimiz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bütün aile buraya geldik, abimler ablamlar buradayız” dedi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle 19 Kasım’da limanda sürüklenmemesi için açığa çıkartıldıktan sonra mendireğe çarpan ‘Kafkametler’ adlı Türk gemisi battı. Kayıp 12 Türk mürettebat için arama çalışması başlatıldı. Dün, gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta’nın karaya vuran cansız bedeni bulundu.

Zonguldak Ereğlide batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor Yakınlarının bekleyişi sürüyor

DALGIÇLAR HAZIR EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları 3’üncü günde de sürerken, bölgede dalgıç timleri de hazır bekletiliyor. Deniz ve hava koşulları uygun olunca, dalgıçların da deniz dibinde çalışma yapacağı belirtildi.

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Zonguldak Ereğlide batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor Yakınlarının bekleyişi sürüyor

"HAYIRLI BİR HABER BEKLİYORUZ AMA ÜMİDİMİZ YOK"

Kayıp mürettebattan gemide yağcı olarak çalışan Ömer Hebip’in ailesi, dün Ereğli ilçesine gelerek çalışmaları izlemeye başladı. İstanbul’dan bütün ailesinin geldiğini söyleyen Hebip’in dayısı Soner Bebek, “Arkadaki aramada benim yeğenim var. Dünden beri buradayız, hayırlı haberleri bekliyoruz ama pek ümidimiz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bütün aile buraya geldik, abimler ablamlar buradayız. Valilik, şirket sahipleri bizimle görüştü, herkes elinden geleni yapıyor. Fırtınadan bir gün önce beni aramıştı, en son o zaman konuşmuştuk. Mutluydu, havadan sudan sohbet ettik. Bekardı. Biz kazayı televizyondan öğrendik. Bizi birebir arayan olmadı. Kendi imkanımızla bulup buraya geldik” ifadelerini kullandı.

Zonguldak Ereğlide batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor Yakınlarının bekleyişi sürüyor

BİR GEMİDE İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Öte yandan Pallada isimli kuru yük gemisi ikiye bölünerek enkazı karaya oturmuştu. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarılmıştı.

Zonguldak Ereğlide batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor Yakınlarının bekleyişi sürüyor

 

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#Zonguldak#Ereğli#Gemi

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