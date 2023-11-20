×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Gemi#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 14:19

Zonguldak'ta dün yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından mendireğe çarparak batan gemideki mürettebattan olduğu değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin batma anı kameraya yansıdı. Karadeniz Ereğli ilçesinde ise, sel sularına kapılan otomobildeki biri kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli ilçesinden İzmir'e kuru yük taşıdığı sırada fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kafkametler isimli yük gemisi batmış, 12 mürettebatıyla da iletişim kesilmişti. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip bölgede çalışma başlattı.

BİR PERSONELİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için fırtınanın dinmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kayıp 12 personelden’1’inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı.

Zonguldakta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

Haberin Devamı

BATAN GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ

Rusya'nın Temruk Limanı'ndan yüklediği ferrosilikonu, İzmir'in Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin, son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, geminin denizde sürüklendiği görüldü.

Zonguldakta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

 

SAĞANAK SONRASI ZONGULDAK SAHİLİNDE KİRLİLİK OLUŞTU

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına kent merkezini de vurdu. Yağışlarla birlikte derelerden sürüklenen çok sayıda odun paçası ve plastik atıklar sahil kenarına vurdu.

Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle dalgaların vurduğu sahil kenarındaki yürüyüş yolunda bulunan aydınlatma direkleri ile banklar zarar gördü.

Zonguldakta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

Yaşanan afetin ardından Zonguldak Belediyesi ekipleri sahil bandında toplanan atıkları temizlemek için çalışma başlattı.

Gözden KaçmasınSel felaketinde 9 can kaybıSel felaketinde 9 can kaybıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Gemi#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!