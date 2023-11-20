Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

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Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli ilçesinden İzmir'e kuru yük taşıdığı sırada fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kafkametler isimli yük gemisi batmış, 12 mürettebatıyla da iletişim kesilmişti. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip bölgede çalışma başlattı.

BİR PERSONELİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için fırtınanın dinmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kayıp 12 personelden’1’inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı.

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BATAN GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ

Rusya'nın Temruk Limanı'ndan yüklediği ferrosilikonu, İzmir'in Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin, son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, geminin denizde sürüklendiği görüldü.

SAĞANAK SONRASI ZONGULDAK SAHİLİNDE KİRLİLİK OLUŞTU

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına kent merkezini de vurdu. Yağışlarla birlikte derelerden sürüklenen çok sayıda odun paçası ve plastik atıklar sahil kenarına vurdu.

Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle dalgaların vurduğu sahil kenarındaki yürüyüş yolunda bulunan aydınlatma direkleri ile banklar zarar gördü.

Yaşanan afetin ardından Zonguldak Belediyesi ekipleri sahil bandında toplanan atıkları temizlemek için çalışma başlattı.