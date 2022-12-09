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Zonguldak açıklarında kimliği belirlenemeyen kadın cesedi bulundu

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#Zonguldak#Ceset#Kadın
Zonguldak açıklarında kimliği belirlenemeyen kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 19:15

Zonguldak'ta Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizin 150 kilometre açıklarında bir kadın cesedi buldu. Morga kaldırılan cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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Zonguldak'ta Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri limandan 150 kilometre açıkta kimliği belirsiz kadın cesedi tespit etti. Bota alınan ceset limana getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı da hastane morguna geldi. Otopsi çalışmalarının yapıldığı sırada kızlarının kayıp olduğu öğrenilen Irak uyruklu bir aile cesedin kızlarına ait olup olmadığını teşhis etmek için morga geldi. Aile, cesedin kızlarına ait olmadığını öğrenince hastane morgundan ayrıldı. Cesedin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

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#Zonguldak#Ceset#Kadın

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