Son dakika... 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi! Soruşturmada takipsizlik veren savcıya HSK'dan inceleme

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H.K.G.’nin ‘6 yaşındayken evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğraması’ tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil oldu.

Türkiye'yi sarsan olayla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruşturmada takipsizlik veren savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi. HSK tarafından konuylailgili müfettiş görevlendirildi.

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Anne, baba ve kardeşlerin kabul etmediği skandal ‘evliliğe’ ilişkin iddianamede çarpıcı ses kaydı ve fotoğraflar da var. İddianameye göre, H.K.G. 14 yaşında hamilelik şüphesiyle hastaneye gittiğinde polisin şüphesi üzerine ilk soruşturma yapıldı. Ancak hastanede kemik yaşı tespitine küçük kız değil, 21 yaşında başka biri sokulunca soruşturma da kapatıldı.

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İstanbul’da Hiranur Vakfı’nın başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı yaşında evlendirdiğine ilişkin iddia büyük infiale yol açarken yargının da gündeminde. H.K.G.’nin çocuk yaşta evlendirilerek istismara maruz bırakıldığı suçlamalarına dair dava açan savcılık, yaşını büyük gösteren kemik yaşı raporu için de ayrı bir soruşturma yürütüyor. Tanık olarak ifade veren kız kardeşleri ise bugün 24 yaşında olan H.K.G.’nin ifadelerinin doğru olmadığını iddia ediyor.

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İddianameye göre, müşteki H.K.G. 30 Kasım 2020’de savcılığa başvurdu ve başına gelenleri anlatarak şikâyetçi oldu. Anlattıklarına delil olarak ses kaydı ve fotoğraflar sundu. H.K.G.’nin iddianamedeki ifadesine göre, babasının talebesi olan Kadir İstekli ile 6 yaşında ‘dini nikâhla evlendirildi.’ Nikâhı da babası kıydı.

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İLK SORUŞTURMAYI RAPOR BİTİRDİ

İddianameye göre, ilk soruşturma 2012 yılında yapılmıştı. H.K.G. 17 Ağustos 2012’de hamilelik şüphesiyle, annesiyle hastaneye gitti. Küçük olduğu için hastane durumu polise bildirdi. Savcılık soruşturma başlattı. H.K.G. nüfus kayıtlarına göre 14 yaşında olmasına rağmen; ifadesinde 17 yaşında olduğunu ve kendi isteğiyle evlendiğini, şikâyetçi olmadığını söyledi. Kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi. Kemik yaşının 21 olduğuna dair rapor verilince soruşturma kapandı. Ancak iddianameyi hazırlayan savcıya göre, H.K.G.’nin doğum raporu alınması gerekirken kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi.

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‘KEMİK TESTİNE BAŞKASI GİRDİ’

H.K.G. 2012’de bu soruşturmanın kapatılmasına giden süreci şikâyetçi olduğu soruşturmada şöyle anlattı: “Babamın başkanı olduğu vakıfta çalışan M.E.M. ile hastaneye gittik. Film çekilmesi için sıra beklediğimiz sırada benim yerime başka bir kızın filmi çekildi. Benimle ilgili bir işlem yapılmadan hastaneden ayrıldık. Teste girecek kişinin 18 yaşında olması yeterliyken daha büyük biri teste sokulmuş. Bu yüzden Kadir İstekli, M.E.M.’ye kızarak ‘Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz’ dedi.”

Savcılık H.K.G.’nin kemik yaşını yanlış gösteren kişiler hakkında da “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı.