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Zıpkınla balık avlarken buldu, Sahil Güvenlik'e haber verdi: 'Heyecan sardı'

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#Antalya#Finike#Zıpkın
Zıpkınla balık avlarken buldu, Sahil Güvenlike haber verdi: Heyecan sardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 13:49

Antalya’nın Finike ilçesinde yıllardır amatör olarak zıpkın ile balık avlayan Engin Kelemençe (42), 5 metre derinlikte antik küp bulmanın heyecanını yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde çıkartılan küp incelemeye alındı. Kelemençe, “Zıpkınla avlanıyordum küp buldum. Küpü bulunca heyecan sardı, kumun altında bütün gibi gözüküyordu. Sahil Güvenlik aldı götürdü, ben görevimi yaptım" dedi.

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Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Engin Kelemençe, amatör olarak 12 yıldır su altına dalarak balık avlıyor. Finike Hükümet Konağı açıklarında dalış gerçekleştiren Kelemençe, 5 metre derinlikte antik küple karşılaşınca büyük heyecan yaşadı.

Zıpkınla balık avlarken buldu, Sahil Güvenlike haber verdi: Heyecan sardı
Küpün yarısına kadar gömülü olduğu kumları eliyle temizleyen Kelemençe, tek parça halinde ve oldukça ağır olan küpün yerini işaretleyip, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Kelemençe, daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte tekrar dalış yaparak küpün çıkarılmasına öncülük etti.

Zıpkınla balık avlarken buldu, Sahil Güvenlike haber verdi: Heyecan sardı
Küp incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından teslim edildi. Küpün önümüzdeki hafta içerisinde müze müdürlüğü ekipleri tarafından inceleneceği öğrenildi.

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Zıpkınla balık avlarken buldu, Sahil Güvenlike haber verdi: Heyecan sardı
"KÜPÜ BULUNCA HEYECAN SARDI"

O anları anlatan Engin Kelemençe, “Zıpkınla avlanıyordum Küp buldum. Küpü bulunca heyecan sardı, kumun altında bütün gibi gözüküyordu. Yüzeysel açtım, zorladım biraz. Ağır olunca alamadım. Daha sonra şamandıramı sabitledim, Sahil Güvenliğe bildirdim. Onlar da hemen Kültür Bakanlığı ile iletişim sağladı, bir an önce çıkarma işlemlerine başladık. Çok akıntı olan ve balıkçıların aktif olduğu bir bölgede buldum. Kumluk bir bölge, sürekli üstü kapanıyor. O yüzden güvenli bir şekilde aldık. Sahil Güvenlik aldı götürdü, ben görevimi yaptım. Vicdanen rahatım, umarım güzel bilgiler alırız” dedi.

Zıpkınla balık avlarken buldu, Sahil Güvenlike haber verdi: Heyecan sardı

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#Antalya#Finike#Zıpkın

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