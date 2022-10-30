Zıpkınla balık avlarken buldu, Sahil Güvenlik'e haber verdi: 'Heyecan sardı'

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Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Engin Kelemençe, amatör olarak 12 yıldır su altına dalarak balık avlıyor. Finike Hükümet Konağı açıklarında dalış gerçekleştiren Kelemençe, 5 metre derinlikte antik küple karşılaşınca büyük heyecan yaşadı.
O anları anlatan Engin Kelemençe, “Zıpkınla avlanıyordum Küp buldum. Küpü bulunca heyecan sardı, kumun altında bütün gibi gözüküyordu. Yüzeysel açtım, zorladım biraz. Ağır olunca alamadım. Daha sonra şamandıramı sabitledim, Sahil Güvenliğe bildirdim. Onlar da hemen Kültür Bakanlığı ile iletişim sağladı, bir an önce çıkarma işlemlerine başladık. Çok akıntı olan ve balıkçıların aktif olduğu bir bölgede buldum. Kumluk bir bölge, sürekli üstü kapanıyor. O yüzden güvenli bir şekilde aldık. Sahil Güvenlik aldı götürdü, ben görevimi yaptım. Vicdanen rahatım, umarım güzel bilgiler alırız” dedi.