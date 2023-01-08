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Zimmetine para geçiren banka müdürü 19 yıl sonra yakalandı

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#İSTANBUL#Polis#Banka
Zimmetine para geçiren banka müdürü 19 yıl sonra yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 11:19

İSTANBUL'da bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken, müşterilerine boş dekont imzalattırarak, zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla, 19 yıldır aranan Elbeyi A. (61) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin firarda olduğu dönemde, sosyal medya üzerinde tanıştığı kadınların yanında kaldığı, kılık değiştirip sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İstanbul'da bir banka şubesinde müdür olarak çalışan Elbeyi A., 2001 yılında müşterilerine boş dekont imzalattırarak, zimmetine yaklaşık 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin para geçirdiği iddiasıyla 19 yıldır aranırken, para çekmek için geldiği bir banka şubesinde yakalandı. Elbeyi A. paraları zimmetine geçirdiği anlaşılmadan dilekçe vererek emekli olduğu öğrenildi.

MÜŞTERİLERDEN BİRİ HESABINI BOŞ GÖRÜNCE VURGUN ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'de yaşayan bir müşterinin hesabındaki 500 bin sterlinin kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine, banka müfettişleri soruşturma başlattı. Hesaplar incelediğinde zimmet ortaya çıktı. Şüphelinin müşterileriyle iyi ilişkiler kurduğu, sözde yeni hesap için gerekli olduğunu söyleyip boş dekontlar imzalattığı tespit edildi. Elbeyi A.'nın bu yöntemle 39 banka müşterisinin hesaplarını boşalttığı tespit edilirken, hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Elbeyi A.'nın, 2004 yılından bugüne, sürekli görünümünü ve yerini değiştirerek izini kaybettirdiği belirtildi.

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DOSYA TOZLU RAFLARDAN İNDİRİLDİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, zaman aşımı süresi dolmak üzere olan zimmet dosyasıyla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların evlerinde kaldığı, sahte kimlik kullandığı ve görüntüsünü sürekli değiştirdiği belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin emekli maaşını farklı banka şubelerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine son olarak Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için, banka şubeleri önünde önlem alındı. Banka şubesine gelerek, ATM'den parasını çekmeye çalışan Elbeyi A. yakalanarak gözaltına alındı. Elbeyi A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#İSTANBUL#Polis#Banka

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