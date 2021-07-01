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Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda çocukları dilendiren şebekeye operasyon yapıldı! 12 çocuk kurtarıldı

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İstanbul Zeytinburnu'nda metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara dilencilik yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken 12 çocuk kurtarıldı. Yapılan aramalarda kağıt ve madeni para ile şebeke lideri Adem Y. adına düzenlenmiş banka hesabına parça parça ve aralıklarla 120 bin lira para yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde kadın ve çocukların dilendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul geneli metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, Adana'dan geldiği tespit edilen kadın ve çocukları örgütlü bir şekilde dilendirerek yasa dışı kazanç elde ettikleri tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi.

Zeytinburnunda çocukları dilendiren şebekeye operasyon yapıldı 12 çocuk kurtarıldı
Gerçekleştirilen operasyonda şebeke lideri Adem Y. ve beraberinde bulunan 30 şüpheli gözaltına alınırken, 12 çocuk şebekenin elinden kurtarıldı. Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 500 adet metal toplam 7 bin 100 lira, çok sayıda telefon ve Adem Y. adına düzenlenmiş banka hesabına parça parça ve aralıklarla 120 bin lira para yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

Zeytinburnunda çocukları dilendiren şebekeye operasyon yapıldı 12 çocuk kurtarıldı

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 21 kadın ve 2 erkek ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli erkek hakkında ise tahkikat işlemleri devam ediyor. Şebekenin elinden kurtarılan 12 çocuktan 9'u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilirken, 3 çocuk ise ailelerine teslim edildiği öğrenildi. Şebekeye yapılan operasyon kameralarca görüntülendi.

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