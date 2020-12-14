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DHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zeytin alarmı! Kayıp 145 bin ton

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Zeytin alarmı! Kayıp 145 bin ton
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Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin raporuna göre, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye’de geçen yıla göre tahmini olarak zeytinde 145 bin ton, zeytinyağında ise 35 bin 562 ton kayıp bekleniyor.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin ‘2020-2021 Türkiye Rekolte Raporu’na göre, olumsuz iklim koşulları nedeniyle ağaç başına ortalama zeytin üretimi düştü ve bu yıl 8.3 kilo olarak hesaplandı. Buna göre bu yıl zeytin tane miktarının yüzde 11 azalarak, 1 milyon 316 bin 850 ton olduğu tahmin ediliyor. Tanedeki kayıp miktarı geçen yıla göre 145 bin tona yakın oldu.

Toplam tane üretiminin yüzde 66’sı olan 886 bin 524 tonu yağlığa ayrılacak. Bundan ortalama 5.1 kilo zeytinden bir kilo randıman şeklinde ve yüzde 20 azalmayla, toplam 172 bin 813 ton zeytinyağı üretimi bekleniyor. Zeytinyağındaki kayıp miktarı geçen yıla göre 35 bin 562 tonu aşıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KALİTEYİ DE ETKİLİYOR

Sektördeki sorunlara ve çözüm önerilerine de yer verilen raporda, son yıllarda iklim değişikliği etkilerinin kendisini çok daha kuvvetli hissettirmeye başladığı, zamansız ve çok şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri, ani sıcaklık değişimlerinin yarattığı şiddetli fırtınaların günlük hayatta endişelere yol açtığı kaydedildi.

Küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990 ile 2100 yılları arasında yaklaşık 3 derece artış öngörüldüğü tehlikesine işaret edilerek, iklim koşullarındaki bu değişimin, tarım ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, insan sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkisinin şimdiden görüldüğü dile getirildi.

Tarımsal üretimin azaldığı ve gıda güvenliğinin tehlikeye girdiği vurgulanan raporda, iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık ve seller gibi ekstrem iklim olaylarının sadece üretim miktarını değil, zeytinyağı kalitesini de etkilediği vurgulandı.

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