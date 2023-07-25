Zenginliği her ferdimize yayacağız

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3 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin son 10 yıldır maruz kaldığı siyasi, sosyal, ekonomik, askeri sıkıntıların neredeyse hiçbiri tabi süreçlerin ürünü değildir. Hepsinin de arka planında insanlık tarihi kadar eski bir mücadelenin, modern yöntemlerle ve söylemlerle devam ettirilen sürümleri vardır. Bu mücadeleye bir de hem toplum hem coğrafya olarak bünyemizde taşıdığımız sorunları eklediğimizde maliyetler daha da artmıştır. Gezi olaylarından terör saldırılarına 15 Temmuz’dan seçim dönemlerinde yalanlar üzerinden tırmandırılan siyasi gerilimlere kadar nice meselenin üstesinden milletimizin irfanı ve insanımızın sağduyusu sayesinde geldik. Ayrıca bu dönemde küresel sağlık krizinin ve onunla birlikte yükselen küresel finans üretim, tedarik krizlerinin ülkemize etkilerini de sırtlandık.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE 3 AY UZATMA

Coğrafyamızdaki imtihanlarımızdan biri de tabii afetlerle oldu. Hala oluyor. Yangınlar, seller heyelanlar, kuraklık ve en önemlisi deprem afetleri ülkemizin dört bir yanında ciddi hasarlara yol açıyor.

6 Şubat’ı unutmak mümkün mü? Konutların inşasını hızlandırmak gayesiyle geliştirdiğimiz yeni projemizi kamuoyumuzla paylaştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yerinde dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Bugüne kadar 93 binden fazla depremzedemiz yerinde dönüşüm için başvurdu. Depremden hemen sonra ilan ettiğimiz mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerimizin yükünü hafifletmiştik. Mücbir sebep düzenlemesini depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerimiz ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde devam ettirmeyi kararlaştırdık. Buraların dışında kalan vilayetlerimizden gelen münferit başvuruları da değerlendireceğiz. Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız. Hesaplamalara göre 6 şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar doların üzerindedir. Sadece bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 762 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam çapı ne kadar büyük olursa olsun her ekonomi için altından kalkılması zor bir yüktür.

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ARAÇLAR FARKLILAŞSA DA MENZİL DEĞİŞMEDİ

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme hedefi, öyle akşamdan sabaha ortaya çıkmış bir strateji değildir. Gerisinde çok büyük emeklerin ve bedellerin olduğu bir sürecin sonunda bu noktaya geldik. Türkiye’yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu olmayacaktır. Zamana ve şartlara göre kullanılan araçlar farklılaşsa da sonuçta varmak istediğimiz menzil değişmemiştir. Son haftalarda atılan adımların hem daha önceki gelişmelerin hem de depremin artık ertelenemez hale gelen mali yükünün karşılayabilmek için yapılan düzeltmeler olarak görülmesi şart. Bu adımların faiz, kur ve enflasyon üzerindeki etkilerini orta vadede ülkemizin asıl hedeflerine yaklaşmasına katkı sağlayacak gelişmelere dönüştürebileceğimize inanıyoruz. İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak, uygulayacak, sonuçlandıracak ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak bir politika izliyoruz.

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YASTIK ALTI VARLIKLARI ÜRETİME KATIN

İnsanımızın tasarruf anlayışında döviz ve altın ağırlıklı yer tutuyor. Milletime sesleniyorum, gelin tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Bunun ne benim milletimin kendisine ne de devletine hiçbir faydası yoktur. Yükselen fiyatlar sebebiyle gayrimenkul ve otomobil piyasasının cazip hale gelmesi de üretim piyasasının hak ettiği yere ulaşmasını engelliyor. Türkiye gibi rezerv para veya petrol-doğalgaz gibi karşılıksız gelir sağlayan kaynaklara sahip olmayan bir ülkenin tercüme değil telif iktisadi analizlere ve çözüm yollarına ihtiyacı bulunuyor.

İSTİHDAMI ARTIRDIK

Ülkemizi son 20 senede yüzde 5.5 büyüterek, milli geliri 1 trilyon dolara getirerek, milli gelir sıralamasında dünyada 11’ inci sıraya çıkartarak, istihdamı 19 milyondan 32 milyon dolara yükselterek; ihracatı 35 milyar dolardan 254 milyar dolara ulaştıran, turist sayısını 15 milyondan 52 milyona, turizm gelirini 46.5 milyar dolara sıçratarak her alanda eşi benzeri görülmemiş başarılara imza atarak bugünlere getirdik. Nüfusu artan ve istihdamın azalmak bir yana artmasını bu tabloya borçluyuz.

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KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYİZ

Yaşanan güncel sıkıntıları görmezden gelmiyor üzerini örtmeye çalışmıyoruz. Refah seviyesi düşen ücretli kesimlerin kayıplarını telafi için bugüne kadar düzenleme yaptık. Kamu işçisi ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine kimseyi mağdur bırakmadıysak mağduriyetin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Milletimizle birlikte nasıl her alanda potansiyelimizi harekete geçirerek, bölgesinin ve dünyanın yıldızı bir Türkiye inşa ettiysek enflasyon başta olmak üzere ekonomik sıkıntıların üzerinden geleceğiz.”

AB İLE ARTIK İLERLEME SAĞLAMAK İSTİYORUZ

NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Vilnius’a gittik. Kritik bir dönemde tertiplenen NATO Zirve’si ülkemiz açısından terörle mücadele başta olmak üzere tezlerimizi dinlendirdiğimiz, önemli diplomatik kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası bir toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa, genel sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta mutabakata varıldı.

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İSVEÇ’TE NİHAİ KARAR TBMM’NİN

NATO’nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken, Türkiye’nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Batı’da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı ile mücadele noktasında da ikazlarımızı yaptık. İsveç’in ittifaka üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar ortak açıklamayla belirlendi. Meclis’imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Katılım protokollerine dair nihai kararı verecek olan merci TBMM’dir. Milletvekillerimizin vicdanları doğrultusunda ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağından şüphe duymuyoruz. Zirvede, ABD Başkanı Sayın Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron ve Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis’in de aralarında olduğu 13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki, komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı takdirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine, anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Komşularımızla ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen nice engeli aştık.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ

Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümitvarız. AB’ye tam üyelik sürecimizin canlandırılması, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem AB’nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz.

FIRSATÇILARIN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDECEĞİZ

Milletimin tüm fertlerinden serinkanlı olmalarını ve bize güvenmelerini ülke ve kendilerinin geleceğine sahip çıkmalarını istiyorum. Kimilerinin anlık telaştan kimilerinin, açgözlülükten kaynaklı reflekslerle sergiledikleri her dengesiz tasarrufun ortak refah ve huzur hedeflerimize zarar verdiğini unutmamalıyız. Üretim yapıyorsak maliyet ve kar hesabımızı; ticaret yapıyorsak fiyatlama politikamızı, ev sahibiysek kira talebimizi, aracımızı satıyorsak satış bedelini bu anlayışla belirlemeliyiz. Ne döviz artışıyla ne enflasyonla izah edilemeyecek yüksek fiyatlarla piyasayı yukarı çekmek sonu olmayan bir kısır döngüye destek vermektir.

KONUT FİYATI VE KİRAYA İLAVE ADIMLAR

Gün sonunda yüksek kazanç sağlamış gibi görünen süreç aylar yıllar geçtikçe herkesin hanesine zarar olarak yazılacak sonuçlara gebedir. Kimsenin bilerek ve isteyerek ne kendisine ne evlatlarına ne de ülkesine böyle kötülük yapacağına ihmal vermiyorum.

Şayet bu konuda ihmali ve kastı olan çıkarsa devlet olarak gerekeni yapmaktan çekinmeyiz. Ticaret Bakanlığımız otomobil piyasasında görülen stokçuluğun ve fiyat manipülasyonunun önüne geçmek için denetimlerini artırdı.

Konut fiyatları ve kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz de sürüyor. Serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden, haksız kazanç sağlamaya çalışan fırsatçıların üzerine de kararlılıkla gideceğiz.

ÇÖZÜMDEN HİÇBİR ZAMAN KAÇMADIK

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıldönümünü Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışıyla idrak ettik. 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşan Ercan Havalimanı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık, kaçmayız. Kıbrıs adasının kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi Annan Planı dahil şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik, gerekirse yine gösteririz. Ancak bunun için karşımızdakilerin de dayatmalarda ısrar etmek yerine, sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır. KKTC’ye yönelik desteğimizin baki olduğunu tarımdan enerjiye, sudan elektriğe, ulaşımdan sağlığa her alanda katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum.