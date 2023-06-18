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Zayıflama iğnesi ne kadar sağlıklı! Kim Kardashian da kullanıyor Boris Johnson da

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#Boris Johnson#Kim Kardashian#Elon Musk
Zayıflama iğnesi ne kadar sağlıklı Kim Kardashian da kullanıyor Boris Johnson da
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 07:00

Zayıflama iğnesi vurduran ünlüler kervanına Kim Kardashian ve Elon Musk’tan sonra İngiltere’nin eski başbakanı Boris Johnson da katıldı. Kabinedeki bir bakandan öğrenip iğneyi kullandığını söyleyen Johnson, sonuçtan da oldukça memnun kalmış. Peki siyasetçisinden oyuncusuna ve işinsanına kadar çok sayıda ünlü ismin tercih ettiği bu iğne sağlıklı mı? Yan etkileri neler, her kilo vermek isteyen kullanabilir mi? Uzmanlara sorduk, işte yanıtları...

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Daily Mail gazetesinde köşe yazarı olarak işe başlayan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk makalesinde “zayıflama iğnesini” övdü. İğneyi, henüz görevdeyken bir kabine toplantısında “verdiği kilolarla dikkatini çeken bir bakandan öğrendiğini” anlatan Johnson, bu ilacın milyonlarca insanın hayatlarını değiştirebileceğini söyledi.

UZMANLARA SORDUK

Johnson, değişimi sorduğunda kabine üyesinin iğneyi anlattığını ve “Yemek yeme isteğini kesiyor” dediğini ifade etti. İlacı önce bir doktora danıştıktan sonra aldığını belirten eski Başbakan, bunun “beyne tok olduğu sinyalini gönderen hormonları yapay olarak ürettiğini”, bu sayede kilo vermeye yardımcı olduğunu kaydetti. Daha önce ünlü işinsanı Elon Musk’ın da kullandığını açıkladığı, Kim Kardashian ve Chelsea Handler gibi Hollywood ünlülerinin de denediği zayıflama iğnesi ne kadar sağlıklı sonuç veriyor. Uzmanlar Hürriyet için yanıtladı:

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Zayıflama iğnesi ne kadar sağlıklı Kim Kardashian da kullanıyor Boris Johnson da

Boris Johnson

ACİL İHTİYACI OLAN KULLANMALI

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: “Bu ilaçların çoğunun diyabet tedavisi araştırılırken kilo verdirici özelliklerinden dolayı obezite tedavisinde de kullanılması gündeme geldi. Vücutta glukagon benzeri bir etki meydana getirerek, glukagon hormonunu baskılıyor ve iştahı kesiyor. Mide boşalmasını geciktirmek sureti ile hastaların daha az yemesini sağlıyor ve iştah merkezini de etkiliyor. Belli bir süre içinde 10-12 kiloya kadar kilo kaybı sağlıyor. Gerçekten de zayıflatıyor. Ancak bu bir kozmetik değil. ‘Alayım da bir 10 kilo vereyim’ diyebileceğimiz ilaçlar değiller. Kozmetik kremler gibi kontrolsüzce kullanılamazlar. Pankreatit yapıcı etkileri var. Zaten kullanımı sırasında 'Karın ağrısı olduğunda hemen doktora başvurun' diye uyarıyoruz. Bir miktar pankreas kanseri insidansını yükseltme ihtimali bulunuyor. Çok acil zayıflaması gereken hastalar kullanmalı.”

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Zayıflama iğnesi ne kadar sağlıklı Kim Kardashian da kullanıyor Boris Johnson da

Elon Musk

ÇOK SAYIDA YAN ETKİSİ VAR

- İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya: “Bu iğne haftada 1 yapılıyor ve insanlar bu sayede iştahını kontrol edebiliyor. Yapılan araştırmalarda semaglutid etken maddeli ilaçları kullananların kilolarının yüzde 15’ini kaybettiği görülmüş. Şu anda dünyada obezite tedavisi için piyasaya sürüldü. Ancak obezite çok yönlü bir hastalık. Sadece hormon kaynaklı bir hastalık değil. Kişinin gerçek kilo alma nedeni, stres, genetiği, hareketi, kullandığı ilaçlar, yeme davranışı, bilinçaltı gibi etkenleri değerlendirmek çok önemli. ‘Ben çok yiyorum. Bir iğne yapayım da iştahım dursun’ demek doğru değil. Kişi böyle kilo verebilir ancak iğneyi kestiğinde tekrar kilo alabilir. Ben 10 yıldır sadece 1 hastamda ilaca başvurdum. Bu ilaçların tabii ki yan etkileri var. Mide bulantısı, iştahsızlık, kusma, ishal, kabızlık, çok hızlı kilo kaybına bağlı safrakesesi taşı oluşumu, pankreatit, saç dökülmesi gibi. Bu ilaçları kullanırken doktor kontrolünde olmak ve yaşam tarzımızı, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek çok önemli.”

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MERDİVENALTI İĞNELERE DİKKAT

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: "Sadece ilaca bel bağlayarak kilo verip sonrasında yaşam tarzını değiştirmeyen ve disiplini sağlamayanların hepsi aynı kiloya geri dönüyor. Bazı iğneler hem Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nden hem de Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay aldı. Zayıflama iğnesi kullanacak olanların özellikle onaylı ilacı almalarını ve internette satılan merdivenaltı ürünlerden uzak durmalarını öneriyorum. Merdivenaltı ilaçlar, önemli ve kalıcı zararlar verebilir."

NASIL ZAYIFLATIYOR

- Aslında tip 2 diyabet hastası yetişkinlerin kan şekerini dengelemek için üretilmiş bir ilaç. Daha az aç hissedilmesine yarayan bir hormonu yapay olarak üretiyor. Böylece kullanıcının yemeğe talebi azalıyor.

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#Boris Johnson#Kim Kardashian#Elon Musk

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