Zaferin sessiz tanıkları

1986 yılından bu yana Çanakkale’de batıklara yüzlerce kez dalış yaptığını, bölgedeki 50’nin üzerinde batığı ise fotoğrafladığını anlatan sualtının usta ismi Tahsin Ceylan, “Türkiye sularında barındırdığı tarihle dünyanın en zengin ülkesi. Çanakkale’nin mavi derinliklerinde, vatan uğruna ödenen diyetin en sarsıcı ve çarpıcı izleri sessizce bekliyor” dedi.

TARİH YATIYOR

İşte Çanakkale’nin mavi derinliklerinde yatan savaşın tanıklarından birkaçı:

- 1895’te üretilen 126 metrelik İngiliz amiral gemisi Majestik.

- 1914 yapımı 662 tonluk E sınıfı Britanya denizaltısı E14.

- 35 metre boyunda, 188 grostonluk İngiliz mayın tarama gemisi Lundy.

- Osmanlı donanmasının 35 metre boyunda, 188 grostonluk en yaşlı zırhlısı Mesudiye.

- 15 Ocak 1915’te Nara burnu açıklarında batırılan Fransız Saphir denizaltısı.

- Çimenlik kalesinden açılan ateşle vurulan Fransız Mariotte denizaltısı.

- Çanakkale yat limanının hemen dışında yer alan Alman torpido botu.

- Birçoğu Arı Burnu ile Küçük Kemikli kumsalı üzerinde yüzlerce Anzak çıkartma botu.