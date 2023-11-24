Zafer Partisi’ne üç bakanlık... Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu’yla protokolü paylaştı

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Özdağ, protokolle kendilerine İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile güvenlik, adalet ve ekonomi bakan yardımcılığı sözünün verildiğini söyledi.

NEDEN ŞİMDİ PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu ile imzaladığı protokole ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Özdağ’ın ıslak imzalı örneğini şimdi kamuoyu ile paylaşmasının nedenine ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı. Kulislerde, son günlerde aralarında CHP’lilerin de bulunduğu bazı isimlerin televizyon yayınlarında bu protokol üzerinden kendilerini de hedef alan eleştirilerinin Özdağ’ı kızdırdığı konuşulurken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki şu ifadelerine de dikkat çekildi:

ÖZGÜR ÖZEL’E ELEŞTİRİ

“Zafer Partisi’ne yönelik saldırıların asıl nedeninin partimizin bu protokol ile Atatürk’ün kurucu değerlerini güvence altına almak istemesi, terörle mücadeleye yeni bir atılım getirecek olması, milli, üniter ve laik devlet esaslarını vurgulaması ve 13 milyon işgalcinin vatanlarına dönmesi projesidir. Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye’nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmayı hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır. CHP geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine vahim hatalarla yeni başarısızlığa yelken açmaktadır.”