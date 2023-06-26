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Zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine çıktı

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#Sakarya#Dilenci#Zabıta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 16:37

Sakarya’nın Hendek ilçesinde zabıta ekipleri hakkında tutanak tuttuğu esnada kaçan ve aydınlatma direğine tırmanan dilenci ekiplere zor anlar yaşattı.

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Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, dilencilik yapan bir kişi zabıta ekiplerine yakalandı. Yapılan kontrollerde kişinin üzerinde dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu. Şahıs, hakkında idari ceza tutanağı hazırlandığı esnada ekiplerden kaçarak aydınlatma direğine tırmandı.

Zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine çıktı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu gören vatandaşlar ise neler olup bittiğini izlemek için bölgeye toplandı. Yaşanan olayda adeta ilçeyi birbirine katan şahıs, ekiplerin ikna etmesi üzerine bulunduğu yerden indi. Şahıs, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Sakarya#Dilenci#Zabıta

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