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Haber Giriş: 05.06.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Yüzlerce kişi Cuma namazını Mahmutbey Stadı'nda kıldı

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Yüzlerce kişi Cuma namazını Mahmutbey Stadı'nda kıldı
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Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ikinci Cuma namazına da katılım yoğun oldu. Bağcılar'daki Mahmutbey Stadı'nı tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler geçen hafta Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı. Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu haftaki Cuma namazı yine belirli noktalarda kılındı.

Yüzlerce kişi Cuma namazını Mahmutbey Stadında kıldı

Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer ise Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı oldu. Namaz saati yaklaşırken stadı tamamen dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

Yüzlerce kişi Cuma namazını Mahmutbey Stadında kıldı

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