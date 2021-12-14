Yurtta fenalaşan Meltem'den acı haber

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu, dün gece kaldığı Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Berberoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berberoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Berberoğlu'nun okuduğu üniversite de acı haber sonrası taziye mesajı yayımladı. Mesajda "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3.sınıf öğrencimiz Meltem Berberoğlu’nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek olan Berberoğlu'nun cenazesinin memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine gönderileceği öğrenildi. Berberoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.